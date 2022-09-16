https://ria.ru/20220916/gaz-1817362443.html

Турция будет оплачивать четверть поставок российского газа в рублях

Турция будет оплачивать четверть поставок российского газа в рублях - РИА Новости, 16.09.2022

Турция будет оплачивать четверть поставок российского газа в рублях

Четверть поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в рублях, сообщил Владимир Путин на встрече с турецким лидером Эрдоганом. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T17:29

2022-09-16T17:29

2022-09-16T18:23

экономика

турция

россия

саммит шос в самарканде

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Четверть поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в рублях, сообщил Владимир Путин на встрече с турецким лидером Эрдоганом."Мы готовы существенно нарастить наши поставки в Турецкую Республику по всем направлениям, которые представляют для вас интерес. И, как вы знаете, в ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25 процентов этих поставок в <...> рублях. Вопросы, насколько я понял, согласованы", — сказал он.Помимо этого, президент отметил, что Анкара надежно выполняет свои обязательства по транзиту российского топлива."Без всяких сбоев по "Турецкому потоку" идут поставки в Европу", — отметил Путин.Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит 15-16 сентября в Самарканде.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Президент Турции присутствует на саммите в качестве почетного гостя.

https://ria.ru/20220916/prodovolstvie-1817370631.html

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Ольга Фомченкова

экономика, турция, россия, саммит шос в самарканде, владимир путин, реджеп тайип эрдоган