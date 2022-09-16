17:29 16.09.2022 (обновлено: 18:23 16.09.2022)
Турция будет оплачивать четверть поставок российского газа в рублях
Путин: 25 процентов поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в рублях
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Четверть поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в рублях, сообщил Владимир Путин на встрече с турецким лидером Эрдоганом.
"Мы готовы существенно нарастить наши поставки в Турецкую Республику по всем направлениям, которые представляют для вас интерес. И, как вы знаете, в ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25 процентов этих поставок в <...> рублях. Вопросы, насколько я понял, согласованы", — сказал он.
Помимо этого, президент отметил, что Анкара надежно выполняет свои обязательства по транзиту российского топлива.
"Без всяких сбоев по "Турецкому потоку" идут поставки в Европу", — отметил Путин.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит 15-16 сентября в Самарканде.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Президент Турции присутствует на саммите в качестве почетного гостя.