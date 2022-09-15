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Межгосударственные отношения России и Ирана

Межгосударственные отношения России и Ирана - РИА Новости, 15.09.2022

Межгосударственные отношения России и Ирана

Дипломатические контакты России с Персией берут начало в XVI веке. 20 мая 1920 года правительства РСФСР и Персии обменялись нотами о взаимном признании. 25... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T02:00

2022-09-15T02:00

2022-09-15T08:32

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Дипломатические контакты России с Персией берут начало в XVI веке. 20 мая 1920 года правительства РСФСР и Персии обменялись нотами о взаимном признании. 25 декабря 1991 года Иран выразил готовность продолжать отношения с Россией как государством-преемником СССР.Важным вкладом в укрепление договорно-правовой базы российско-иранских отношений стало подписание 12 марта 2001 года в Москве президентами двух стран Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран (вступил в силу 5 апреля 2002 года). Российско-иранский политический диалог основывается на совпадении или близости позиций двух стран по большинству вопросов мировой и региональной повестки дня, в частности, построению многополярного миропорядка, основанном на международном праве, укреплению роли ООН в международных делах, противодействию новым вызовам и угрозам.Взаимодействие с Ираном является важным направлением обеспечения национальных интересов России, нацелено на укрепление стабильности и безопасности в Закавказье и Центральной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке.Между Россией и Ираном поддерживаются постоянные контакты на высшем и высоком уровнях. Президент России Владимир Путин посещал Иран в 2007, 2015 и 2017 годах, президент Хасан Роухани Россию – в 2014, 2015 и 2017 годах. 19 июня 2021 года Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ибрахиму Раиси по случаю победы на выборах президента Ирана. 19 января 2022 года Ибрахим Раиси посетил Москву, где провел переговоры с Владимиром Путиным. Президенты обсудили комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, актуальные международные и региональные темы, проблематику выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).29 июня 2022 года президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси провели встречу "на полях" Каспийского саммита в Ашхабаде (Туркмения).19 июля президент России Владимир Путин совершил рабочий визит в Иран. В Тегеране состоялся трехсторонний саммит по сирийскому урегулированию. Состоялась также двустороння встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. В ходе рабочего визита в Иран Владимир Путин также встретился с верховным руководителем и духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Президенты двух стран регулярно общаются "на полях" встреч Астанинского формата по сирийскому урегулированию, Совета глав государств-членов ШОС, саммитов ЕАЭС и др. Владимир Путин и Ибрахим Раиси неоднократно общались по телефону, в последний раз – 8 июня 2022 года.Поддерживаются контакты по линии министерств иностранных дел.5 октября 2021 года Москву с первым визитом посетил министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейн Амир Абдоллахиан. Затем переговоры глав МИД России и Ирана состоялись в январе 2022 года в рамках рабочего визита в Россию президента Ирана. Вновь с визитом в Москву глава МИД Ирана прибыл 15 марта 2022 года. Встреча глав МИД двух стран состоялась также 30 марта 2022 года "на полях" конференции глав МИД стран-соседей Афганистана в Туньси (КНР).23 июня 2022 года глава МИД России Сергей Лавров посетил Иран с рабочим визитом, он встретился с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом, также был принят президентом Ирана Ибрахимом Раиси.31 августа Москву с рабочим визитом посетил министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан. На постоянной основе проводятся российско-иранские межмидовские консультации на уровне заместителей министров по вопросам двусторонних отношений, СВПД, проблемам Ближнего Востока и Северной Африки, урегулирования ситуации в Сирии, Афганистане.Налажен контакт на уровне министерств и ведомств двух стран. 25 мая 2022 года заместитель председателя правительства России Александр Новак с рабочим визитом посетил Иран, где обсудил перспективы сотрудничества России и Ирана, в том числе ход реализации ключевых двусторонних проектов.Поддерживаются межпарламентские связи. 8-9 февраля 2021 года по приглашению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в российской столице с первым зарубежным визитом в новом качестве побывал его иранский коллега Мохаммад Багер Галибаф. Глава Меджлиса Ирана был также принят председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и встретился с секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым.Россия внесла весомый вклад в урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы (ИЯП). В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе США из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В настоящее время в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегерана. 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта 2022 года переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.Стабильно осуществляется торгово-экономическое сотрудничество России и Ирана. По итогам 2021 года торговый оборот вырос на 81% и достиг максимума – четырех миллиардов долларов (российский экспорт составил более трех миллиардов долларов, импорт – 967 миллионов долларов).За январь-август 2022 года товарооборот двух стран превысил три миллиарда долларов.Российский экспорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем; машинами; оборудованием и транспортными средствами; древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями; продукцией химической промышленности; металлами и изделиями из них и др. В структуре импорта – продовольственные товары и сельхозсырье; продукция химической промышленности; фармацевтическая продукция; металлы и изделия из них; текстиль и обувь; машины, оборудование и транспортные средства и др.Действует постоянная российско-иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). Очередное 15-е заседание прошло в июне 2019 года в Иране.Очередное заседание российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в ноябре 2022 года. 17 мая 2018 года было подписано Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны. Документ вступил в силу 27 октября 2019 года. В настоящее время ЕАЭС и Иран ведут работу над созданием зоны свободной торговли.Россия поддерживает процесс приема Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества.Крупнейшим совместным проектом двух стран считается сооружение АЭС "Бушер" в Иране. Первый блок атомной станции, достроенный с участием России, подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Идет работа по второму и третьему блоку.В июне 2021 года началась реализация проекта по созданию в провинции Хормозган на юге Ирана тепловой электростанции (ТЭС) "Сирик" с привлечением российского госкредита. Изначально соглашение о строительстве ТЭС было подписано в декабре 2016 года и предусматривало финансирование со стороны России в 1,2 миллиарда евро. Мощность ТЭС должна составить 1,4 ГВт. Электростанция, как сообщалось ранее, будет состоять из 4-х паросиловых блоков по 350 МВт.Сельское хозяйство является одним из основных направлений взаимодействия двух стран. На протяжении последних лет товарооборот продукции АПК показывает положительную динамику.Рост товарооборота положительно влияет на кооперацию двух стран, в том числе, по наращиванию объема расчетов в национальных валютах. В 2018 году расчеты в национальных валютах составили чуть более 40%, в то время как в 2019 году они, согласно разным оценкам, превысили 50%. По итогам визита вице-премьера России Александра Новака в Иран в мае 2022 года стало известно, что стороны договорились максимально переходить на расчеты в национальных валютах, а также обсудили возможности работы платежных карт Shetab и "Мир". Российско-иранское военно-техническое сотрудничество развивается в строгом соответствии с действующими международно-правовыми нормами. В 2007 году был заключен контракт на поставку Ирану зенитно-ракетных комплексов С-300. Однако его выполнение было приостановлено с принятием 9 июня 2010 года Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая наложила запрет на передачу Ирану современных вооружений, в том числе ракет и ракетных систем. В апреле 2015 года президент России Владимир Путин снял запрет на поставку С-300 в Иран. В июне стало известно, что Москва и Тегеран вновь готовят контракт. В ноябре 2015 года контракт на поставку С-300 в Иран вступил в силу. В октябре 2016 года стало известно, что Россия завершила исполнение контракта на поставку зенитных ракетных систем С-300 в Иран.Как заявлял директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев, Москва также реализовала ряд других контрактов, не попадавших под санкции СБ ООН. Так, Тегеран закупил у Москвы комплекс ремонтно-диагностического оборудования, средства радиомониторинга и комплексы радиотехнической разведки. Посол России в Тегеране Леван Джагарян заявлял, что Россия и Иран после отмены оружейного эмбарго ООН ведут диалог по всей номенклатуре военной продукции.По данным Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), Иран интересовался российскими ракетными катерами, корветами, а также десантными кораблями на воздушной подушке. Кроме того, Тегеран нуждался в модернизации трех подводных лодок класса Кило российского производства, которые находятся на вооружении ВМС страны. Указанная модернизация предполагала в том числе установку ракетного комплекса "Клаб-С". Помимо этого, Иран рассматривал возможность заказа у России новых подлодок проекта 636. Кроме того, директор ЦАМТО Игорь Коротченко сообщал, что Тегеран хотел бы получить российские истребители Су-30 и МиГ-29СМТ. Большой интерес Иран проявлял и к модернизированным штурмовикам Су-25. Исламская республика также могла заказать модернизацию имеющегося парка танков Т-72, а также закупить новые танки Т-90С (порядка 350 единиц) и боевые машины пехоты БМП-3.Первый замглавы Генштаба Вооруженных сил ИРИ генерал Али Абдоллахи Алиабади 16 августа 2022 года принял участие в торжественной церемонии открытия международного военного форума "Армия-2022". Представители ВС Ирана выступили на восьмых Международных Армейских играх (13-27 августа 2022 года). Некоторые из соревнований проходили на территории Исламской Республики.Важным событием, продемонстрировавшим устойчивость тенденции на расширение взаимодействия наших стран в самых разных областях, стал успешно проведенный 9 августа 2022 года с космодрома Байконур запуск российской ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту построенный по заказу Ирана космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайям". Развивается российско-иранское сотрудничество в культурной, гуманитарной и научно-образовательной сферах. В 2017 году в Иране на факультете иностранных языков и литературы Тегеранского университета открылся первый в республике Русский центр. Ежегодно гражданам Ирана предоставляется возможность пройти обучение в вузах Российской Федерации как за счет средств федерального бюджета в рамках квоты, установленной правительством РФ. В условиях пандемии коронавируса между Москвой и Тегераном было налажено эффективное практическое сотрудничество в области противодействия распространению COVID-19. Налажены поставки и совместное производство российской вакцины "Спутник V" на территории Ирана. Иранские власти также одобрили применение в стране однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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