https://ria.ru/20220608/iran-1794120169.html

Тегеран представил Вашингтону новое предложение по СВПД

Тегеран представил Вашингтону новое предложение по СВПД - РИА Новости, 08.06.2022

Тегеран представил Вашингтону новое предложение по СВПД

Иранская сторона представила американскому истэблишменту новое предложение для возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T22:20

2022-06-08T22:20

2022-06-08T22:20

в мире

дональд трамп

нед прайс

иран

тегеран (город)

сша

мид ирана

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Иранская сторона представила американскому истэблишменту новое предложение для возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил в среду глава МИД Исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан."Два дня назад мы представили новый инновационный политический пакет и прямо заявили другой стороне (США), что они могут выбрать одно из двух предложений (первое – обсуждаемое на переговорах в Вене, второе – новый пакет предложений, представленный два дня назад). Мы предпочитаем дипломатический и политический путь", - приводит агентство ISNA слова Абдоллахиана.При этом иранский дипломат не уточнил содержание нового пакета предложений.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.

https://ria.ru/20220608/magate-1794119633.html

иран

тегеран (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дональд трамп, нед прайс, иран, тегеран (город), сша, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)