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Тегеран представил Вашингтону новое предложение по СВПД - РИА Новости, 08.06.2022
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Тегеран представил Вашингтону новое предложение по СВПД
Тегеран представил Вашингтону новое предложение по СВПД - РИА Новости, 08.06.2022
Тегеран представил Вашингтону новое предложение по СВПД
Иранская сторона представила американскому истэблишменту новое предложение для возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T22:20
2022-06-08T22:20
в мире
дональд трамп
нед прайс
иран
тегеран (город)
сша
мид ирана
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Иранская сторона представила американскому истэблишменту новое предложение для возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил в среду глава МИД Исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан."Два дня назад мы представили новый инновационный политический пакет и прямо заявили другой стороне (США), что они могут выбрать одно из двух предложений (первое – обсуждаемое на переговорах в Вене, второе – новый пакет предложений, представленный два дня назад). Мы предпочитаем дипломатический и политический путь", - приводит агентство ISNA слова Абдоллахиана.При этом иранский дипломат не уточнил содержание нового пакета предложений.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.
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иран
тегеран (город)
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в мире, дональд трамп, нед прайс, иран, тегеран (город), сша, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
22:20 08.06.2022
 
Тегеран представил Вашингтону новое предложение по СВПД

Глава МИД Ирана Абдоллахиан: Тегеран представил Вашингтону новое предложение по СВПД

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Иранская сторона представила американскому истэблишменту новое предложение для возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил в среду глава МИД Исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан.
"Два дня назад мы представили новый инновационный политический пакет и прямо заявили другой стороне (США), что они могут выбрать одно из двух предложений (первое – обсуждаемое на переговорах в Вене, второе – новый пакет предложений, представленный два дня назад). Мы предпочитаем дипломатический и политический путь", - приводит агентство ISNA слова Абдоллахиана.
При этом иранский дипломат не уточнил содержание нового пакета предложений.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 22:16
Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по Ирану
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.
 
В миреДональд ТрампНед ПрайсИранТегеран (город)СШАМИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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