17:32 13.09.2022 (обновлено: 18:56 13.09.2022)
ОДКБ проведет заседание Совета безопасности по запросу Армении
Ушаков: ОДКБ проведет заседание Совета безопасности по запросу Армении
© Sputnik / Арам Нерсесян
ОДКБ. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана пройдет сегодня, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
Он уточнил, что запрос поступил со стороны Еревана.
В ночь на вторник на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван утром обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.
В Армении сообщили, что азербайджанские военные открыли артиллерийский огонь по территории страны. По информации Еревана, Баку применил беспилотники, а также предпринял на некоторых участках "действия по продвижению позиций". Ударам подверглись районы на границе — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном), которые не имеют отношения к Нагорному Карабаху.
В Баку в ответ заявили, что Ереван обстрелял позиции азербайджанских войск на границе, из-за чего начались столкновения. Министерство иностранных дел республики обвинило Армению в попытке сорвать мирный процесс. По мнению Баку, Ереван замедлял процесс нормализации отношений и "демонстрировал деструктивную позицию" на международных переговорах.
Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, во время обострения погибли 49 человек, добавив, что это не окончательные цифры. Азербайджан также заявлял о потерях среди своих военных, но не назвал их число.
К утру стороны смогли договориться о прекращении огня при посредничестве Москвы. В российском МИД подчеркнули, что Москва находится в тесном контакте с Баку и Ереваном. На Смоленской площади призвали Армению и Азербайджан решать все спорные вопросы дипломатическим путем.
Инфографика