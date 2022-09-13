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ОДКБ проведет заседание Совета безопасности по запросу Армении - РИА Новости, 13.09.2022
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ОДКБ проведет заседание Совета безопасности по запросу Армении
ОДКБ проведет заседание Совета безопасности по запросу Армении - РИА Новости, 13.09.2022
ОДКБ проведет заседание Совета безопасности по запросу Армении
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана пройдет сегодня, сообщил помощник президента России... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T17:32
2022-09-13T18:56
армения
одкб
войска воздушно-космической обороны
азербайджан
в мире
юрий ушаков
никол пашинян
ереван
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана пройдет сегодня, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.Он уточнил, что запрос поступил со стороны Еревана.В ночь на вторник на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван утром обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.В Армении сообщили, что азербайджанские военные открыли артиллерийский огонь по территории страны. По информации Еревана, Баку применил беспилотники, а также предпринял на некоторых участках "действия по продвижению позиций". Ударам подверглись районы на границе — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном), которые не имеют отношения к Нагорному Карабаху.В Баку в ответ заявили, что Ереван обстрелял позиции азербайджанских войск на границе, из-за чего начались столкновения. Министерство иностранных дел республики обвинило Армению в попытке сорвать мирный процесс. По мнению Баку, Ереван замедлял процесс нормализации отношений и "демонстрировал деструктивную позицию" на международных переговорах.Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, во время обострения погибли 49 человек, добавив, что это не окончательные цифры. Азербайджан также заявлял о потерях среди своих военных, но не назвал их число.К утру стороны смогли договориться о прекращении огня при посредничестве Москвы. В российском МИД подчеркнули, что Москва находится в тесном контакте с Баку и Ереваном. На Смоленской площади призвали Армению и Азербайджан решать все спорные вопросы дипломатическим путем.
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армения, одкб, войска воздушно-космической обороны, азербайджан, в мире, юрий ушаков, никол пашинян, ереван, баку, совет безопасности оон, ситуация на армяно-азербайджанской границе
Армения, ОДКБ, Войска воздушно-космической обороны, Азербайджан, В мире, Юрий Ушаков, Никол Пашинян, Ереван, Баку, Совет Безопасности ООН, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
17:32 13.09.2022 (обновлено: 18:56 13.09.2022)
 
ОДКБ проведет заседание Совета безопасности по запросу Армении

Ушаков: ОДКБ проведет заседание Совета безопасности по запросу Армении

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкОДКБ
ОДКБ - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана пройдет сегодня, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
Он уточнил, что запрос поступил со стороны Еревана.
В ночь на вторник на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван утром обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.
В Армении сообщили, что азербайджанские военные открыли артиллерийский огонь по территории страны. По информации Еревана, Баку применил беспилотники, а также предпринял на некоторых участках "действия по продвижению позиций". Ударам подверглись районы на границе — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном), которые не имеют отношения к Нагорному Карабаху.
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В Баку в ответ заявили, что Ереван обстрелял позиции азербайджанских войск на границе, из-за чего начались столкновения. Министерство иностранных дел республики обвинило Армению в попытке сорвать мирный процесс. По мнению Баку, Ереван замедлял процесс нормализации отношений и "демонстрировал деструктивную позицию" на международных переговорах.
Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, во время обострения погибли 49 человек, добавив, что это не окончательные цифры. Азербайджан также заявлял о потерях среди своих военных, но не назвал их число.
К утру стороны смогли договориться о прекращении огня при посредничестве Москвы. В российском МИД подчеркнули, что Москва находится в тесном контакте с Баку и Ереваном. На Смоленской площади призвали Армению и Азербайджан решать все спорные вопросы дипломатическим путем.
Обострение ситуации на границе Армении и АзербайджанаОбострение ситуации на границе Армении и Азербайджана
Инфографика
 
АрменияОДКБВойска воздушно-космической обороныАзербайджанВ миреЮрий УшаковНикол ПашинянЕреванБакуСовет Безопасности ООНСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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