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ШОС рассмотрит заявку Мьянмы на получение статуса партнера по диалогу - РИА Новости, 13.09.2022
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ШОС рассмотрит заявку Мьянмы на получение статуса партнера по диалогу
ШОС рассмотрит заявку Мьянмы на получение статуса партнера по диалогу - РИА Новости, 13.09.2022
ШОС рассмотрит заявку Мьянмы на получение статуса партнера по диалогу
Заявку Мьянмы на получение статуса партнера ШОС по диалогу рассмотрят на встрече глав государств организации 15-16 сентября, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T06:27
2022-09-13T06:27
в мире
россия
шос
мьянма
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Заявку Мьянмы на получение статуса партнера ШОС по диалогу рассмотрят на встрече глав государств организации 15-16 сентября, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов.Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в 2022 году в Самарканде."Речи о предоставлении членства в организации не идет", - подчеркнул он.Хакимов напомнил, что заявка была подана еще в прошлом году.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Страны-члены организации - Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Государства-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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в мире, россия, шос, мьянма
В мире, Россия, ШОС, Мьянма
06:27 13.09.2022
 
ШОС рассмотрит заявку Мьянмы на получение статуса партнера по диалогу

Дипломат Хакимов: ШОС рассмотрит заявку Мьянмы на получение статуса партнера по диалогу

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкФлажок и планшет с символикой ШОС
Флажок и планшет с символикой ШОС - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Флажок и планшет с символикой ШОС. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Заявку Мьянмы на получение статуса партнера ШОС по диалогу рассмотрят на встрече глав государств организации 15-16 сентября, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в 2022 году в Самарканде.
"На предстоящем заседании Совета глав государств будет рассмотрена заявка Мьянмы на получение статуса партнера ШОС по диалогу", - сказал Хакимов.
"Речи о предоставлении членства в организации не идет", - подчеркнул он.
Хакимов напомнил, что заявка была подана еще в прошлом году.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Страны-члены организации - Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Государства-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 16:33
Президент Узбекистана: залог привлекательности ШОС в ее внеблоковом статусе
 
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