https://ria.ru/20220913/myanma-1816369850.html

ШОС рассмотрит заявку Мьянмы на получение статуса партнера по диалогу

ШОС рассмотрит заявку Мьянмы на получение статуса партнера по диалогу - РИА Новости, 13.09.2022

ШОС рассмотрит заявку Мьянмы на получение статуса партнера по диалогу

Заявку Мьянмы на получение статуса партнера ШОС по диалогу рассмотрят на встрече глав государств организации 15-16 сентября, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T06:27

2022-09-13T06:27

2022-09-13T06:27

в мире

россия

шос

мьянма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735577208_0:281:3052:1998_1920x0_80_0_0_e38b66685bea9ff5c7d22f51558e1975.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Заявку Мьянмы на получение статуса партнера ШОС по диалогу рассмотрят на встрече глав государств организации 15-16 сентября, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов.Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в 2022 году в Самарканде."Речи о предоставлении членства в организации не идет", - подчеркнул он.Хакимов напомнил, что заявка была подана еще в прошлом году.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Страны-члены организации - Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Государства-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20220912/shos-1816270459.html

россия

мьянма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, шос, мьянма