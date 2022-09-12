https://ria.ru/20220912/vizy-1815754005.html

Сложно, долго, дорого. Новые правила получения визы в страны ЕС для россиян

Сложно, долго, дорого. Новые правила получения визы в страны ЕС для россиян - РИА Новости, 12.09.2022

Сложно, долго, дорого. Новые правила получения визы в страны ЕС для россиян

С 12 сентября получить "шенген" сложнее: вступает в силу утвержденное Еврокомиссией соглашение об отмене упрощенного визового режима с Россией. Теперь придется... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T08:00

2022-09-12T08:00

2022-09-12T08:02

туризм

туризм

европа

россия

греция

евросоюз

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. С 12 сентября получить "шенген" сложнее: вступает в силу утвержденное Еврокомиссией соглашение об отмене упрощенного визового режима с Россией. Теперь придется готовиться к поездке сильно заранее, внимательнее заполнять бумаги и больше платить за оформление. У кого есть шанс на мультивизу, что из документов стоит подготовить заранее и какие консульства лояльнее других — в материале РИА Новости.Дорогая виза"Как изменится процедура выдачи "шенгена", россияне поймут в начале октября, когда из консульств "выйдут" первые паспорта", — говорит автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд. Тогда станет ясно, действительно ли увеличится срок рассмотрения заявки и насколько тщательно проверяется информация, отмечает эксперт.Впрочем, уже сейчас понятно, что срок обработки документов увеличат с десяти до 15 дней. Если потребуются дополнительные бумаги, процедура может затянуться до 45 дней.Однако новые правила не везде едины. Так, некоторые европейские государства уже не выдают разрешения на въезд гражданам России. Это Литва, Латвия, Эстония, Польша, а также Чехия, Словакия, Мальта, Дания. Более того, первые четыре страны заявили, что не будут пускать на свою территорию россиян даже с "шенгеном", открытым консульствами других государств.Сейчас, по данным Ассоциации туроператоров России, 963 тысячи граждан страны имеют действующие "шенгены". И Еврокомиссия рекомендовала членам ЕС пересмотреть их.Если нельзя, но очень хочется, то можноНесмотря на ужесточение риторики ЕС, некоторые страны продолжают выдавать разрешения на въезд россиянам. Значит, сохраняется возможность путешествовать в Европу.Наиболее лояльны те, у кого поступления от туризма составляют внушительную часть доходов в бюджет. Пока в этих рядах Венгрия, Греция, Италия, Португалия, перечисляет гендиректор турагентства MAYEL Travel Майя Котляр.Скорее всего, после отмены упрощенного порядка все страны ЕС будут выдавать визы строго под даты поездки, а если "мультишенген" — то на короткий срок, например, на месяц, предполагает Юлия Валд. Но ближе к туристическому сезону, даже если политики продолжат использовать жесткие формулировки, часть государств будут относиться к нашим туристам более мягко, отмечает она. Лояльные страны начнут ставить многоразовые визы заявителям с длинной историей путешествий, добавляет она. "Государствам, куда россияне ездят часто, выгодно давать длительные визы, чтобы туристы приехали еще раз и потратили там деньги", — объясняет Валд. Дипломаты предполагают, что отдыхающий, заплатив за визу 80 евро, пожелает ее "обкатать" несколько раз. "Практика более длинных виз вернется", — считает эксперт.Новичкам не везетПосле 12 сентября российские туристы вряд ли вправе претендовать на "мультишенген", говорит Майя Котляр. "Но его смогут получать направляющиеся в Европу по семейным обстоятельствам, на учебу и по гуманитарным причинам", — уточняет она.Эксперты полагают, что на "мультишенген" не смогут претендовать те, кто едет в Европу впервые. Раньше, например, Испания, ставила в чистый паспорт многоразовую визу на полгода. Теперь особое значение будет иметь история путешествий: если турист получал годовое разрешение на въезд, а затем посещал ЕС несколько раз, ему могут выдать "мультик" снова. Аргументы здесь экономические: визитер готов тратить деньги в отпуске.Почти нет шансов на многоразовое разрешение у малообеспеченных граждан. "Возможно, консульства будут внимательнее рассматривать финансовое состояние заявителя: если у него зарплата, скажем, 30 тысяч рублей в месяц, то вряд ли он дважды в год приедет в Европу", — поясняет Валд.Проверки станут тщательнееВласти ЕС рекомендуют консульствам проверять заявителей на предмет угрозы безопасности Евросоюза и международным отношениям. Майя Котляр полагает, что при рассмотрении документов черной меткой может стать высокая должность в госкомпании.Юлия Валд говорит, что дипломаты будут внимательнее проверять документы о доходах. "Многие справку с работы достают через знакомых. Теперь у туристов смогут попросить дополнительно, например, 3-НДФЛ или копию трудовой книжки".Не исключено ужесточение требований к бумагам, подтверждающим достаточность средств на счете в банке или регулярность поступления денег. Это показывает, что путешественник действительно с высоким доходом.Информацию о кредитах, штрафах и судимости заявителя консульства не имеют, говорят эксперты. Но могут зайти на сайт ФССП и проверить, не должник ли он. Или, в исключительных случаях, попросить справку о несудимости.Еще один неприятный фильтр — более жесткий контроль соблюдения правил визового кодекса. "К примеру, дипломаты могут требовать, чтобы турист въезжал в страну, выдавшую разрешение", — обращает внимание Валд.Эксперты также не исключают, что брони отелей и авиабилеты придется оплачивать заранее и консульства будут связываться с менеджментом гостиницы.Ждать придется дольшеУвеличение срока рассмотрения документов на визу до 45 дней заставит планировать поездку в европейскую страну за два-три месяца, говорит Майя Котляр.Впрочем, Юлия Валд полагает, что полтора месяца рассматривать документы будут консульства нелояльных стран: Швеции, Германии, Австрии. "В основном это коснется проблемных клиентов, имеющих в прошлом отказы или нарушения", — поясняет она. Остальные продолжат выдавать "шенген" за две-три недели, убеждена Юлия.Организованным туристам тоже трудноПланировать визиты в ЕС заранее придется как самостоятельным туристам, так и организованным.В пресс-службе Tez Tour рассказали, что по Европе наиболее востребованы у россиян курорты Греции: "Сюда проще добраться, например, через Турцию, визовые формальности не так строги, а цены на порядок ниже, чем, скажем, в Испании или Италии". "Шенген" в Грецию отдыхающие получают вовремя, сложностей с записью в визовый центр нет, перечень необходимых документов не изменился.В "Интуристе" отметили, что сейчас большинство визовых центров европейских стран документы от туроператоров не принимает. Заявители должны обращаться за разрешениями на въезд самостоятельно. "Мы лишь предоставляем оплаченные ваучеры на проживание и авиабилеты, нужные для подачи", — пояснили в компании.Майя Котляр полагает, что с усложнением правил туристы начнут чаще приобретать страховки от невыезда. Их цена — от трех до пяти процентов от стоимости путевки.При этом клиентам туроператоров будет проще получить визу, чем самостоятельным, прогнозирует она. Ведь опытные компании умеют правильно заполнять анкеты, ваучеры и другие документы, у них налажены неформальные связи в визовых центрах и консульствах.По общему мнению экспертов, новые требования ЕС увеличат интерес к безвизовым странам. Ведь проще отдохнуть на Мальдивах или в ОАЭ, чем пройти целый квест, пытаясь получить европейскую визу.

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https://ria.ru/20220909/vizy-1815678448.html

https://ria.ru/20220831/gretsiya-1813327963.html

https://ria.ru/20220909/vizy-1815753135.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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