https://ria.ru/20220909/vizy-1815601380.html

Совет ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией

Совет ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией - РИА Новости, 09.09.2022

Совет ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией

Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, говорится в распространенном... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:30

2022-09-09T11:30

2022-09-09T11:56

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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, говорится в распространенном заявлении Совета.Сообщается, что после начала действия решения к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.Ожидается, что решение о приостановке режима вступит в силу с 12 сентября после публикации в официальном журнале ЕС.

https://ria.ru/20220908/zapret-1815388671.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, новости - туризм