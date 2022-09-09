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Совет ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией
Совет ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией - РИА Новости, 09.09.2022
Совет ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией
Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, говорится в распространенном... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:30
2022-09-09T11:30
2022-09-09T11:56
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, говорится в распространенном заявлении Совета.Сообщается, что после начала действия решения к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.Ожидается, что решение о приостановке режима вступит в силу с 12 сентября после публикации в официальном журнале ЕС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, новости - туризм
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России, Туризм, Новости - Туризм
11:30 09.09.2022 (обновлено: 11:56 09.09.2022)
Совет ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией
Совет ЕС утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией