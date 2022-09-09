15:27 09.09.2022 (обновлено: 15:41 09.09.2022)
Польша и Прибалтика не будут пускать россиян даже с визами третьих стран
Польша, Литва, Латвия и Эстония отказались пускать россиян даже с визами третьих стран
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкДворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок
Дворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок. Архивное фото
ВАРШАВА, 9 сен – РИА Новости. Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер на брифинге в пятницу.
Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что Эстония и другие граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан.
"Помимо того, что Польша не выдает туристические визы россиянам, к сожалению, некоторые страны Европейского союза это до сих пор делают. Эстония, Литва, Латвия и Польша решили на гармонизацию определенных принципов перемещения этих граждан на основании этих виз через границы наших стран", - сказал Мюллер. "Например, немецкая виза, выданная гражданину России, не будет реализована во время пересечения российско-польской или российско-литовской границы", - пояснил он.
"Короче говоря, мы хотим максимально затруднить пересечение границ Литвы Латвии, Эстонии и Польши гражданам России с туристическими визами других стран Европейского союза", - заключил пресс-секретарь.
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Также он заявил, что граждан России не будут пропускать и с территории Белоруссии. Отвечая на соответствующий вопрос, Мюллер заявил, что польские власти рассматривают границу с Белоруссией в качестве границы с Россией. "В данный момент это граница с Россией", - сказал он.
В среду президент России Владимир Путин, говоря об ответе РФ на визовые ограничения ЕС, заявил, что Россия никому не позволит навязывать ей решения, будет действовать в своих интересах и не намерена ограничивать кого-то в визах.
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