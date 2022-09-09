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Польша и Прибалтика не будут пускать россиян даже с визами третьих стран

Польша и Прибалтика не будут пускать россиян даже с визами третьих стран - РИА Новости, 09.09.2022

Польша и Прибалтика не будут пускать россиян даже с визами третьих стран

Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами, заявил пресс-секретарь правительства... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T15:27

2022-09-09T15:27

2022-09-09T15:41

в мире

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польша

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санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 9 сен – РИА Новости. Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер на брифинге в пятницу.Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что Эстония и другие граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан."Помимо того, что Польша не выдает туристические визы россиянам, к сожалению, некоторые страны Европейского союза это до сих пор делают. Эстония, Литва, Латвия и Польша решили на гармонизацию определенных принципов перемещения этих граждан на основании этих виз через границы наших стран", - сказал Мюллер. "Например, немецкая виза, выданная гражданину России, не будет реализована во время пересечения российско-польской или российско-литовской границы", - пояснил он."Короче говоря, мы хотим максимально затруднить пересечение границ Литвы Латвии, Эстонии и Польши гражданам России с туристическими визами других стран Европейского союза", - заключил пресс-секретарь.Также он заявил, что граждан России не будут пропускать и с территории Белоруссии. Отвечая на соответствующий вопрос, Мюллер заявил, что польские власти рассматривают границу с Белоруссией в качестве границы с Россией. "В данный момент это граница с Россией", - сказал он.Кроме того, Мюллер посетовал, что некоторые страны Евросоюза продолжают выдавать россиянам туристические шенгенские визы. "Нам жаль, что Германия, Франция или другие страны Европейского союза не имеют смелости, чтобы полностью отменить туристические визы для россиян", - сказал он.В среду президент России Владимир Путин, говоря об ответе РФ на визовые ограничения ЕС, заявил, что Россия никому не позволит навязывать ей решения, будет действовать в своих интересах и не намерена ограничивать кого-то в визах.

https://ria.ru/20220818/litva-1810592724.html

https://ria.ru/20220816/evrosoyuz-1809807878.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, польша, эстония, латвия, литва, россия, санкции в отношении россии, новости - туризм