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ЕК рекомендует странам ЕС пересмотреть действительность выданных виз
ЕК рекомендует странам ЕС пересмотреть действительность выданных виз - РИА Новости, 09.09.2022
ЕК рекомендует странам ЕС пересмотреть действительность выданных виз
Еврокомиссия хочет, чтобы каждое государство ЕС после 12 сентября рассмотрело вопрос о том, будут ли действительны уже выданные россиянам визы, заявила... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:39
2022-09-09T14:39
2022-09-09T14:39
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финляндия
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире
визы
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Еврокомиссия хочет, чтобы каждое государство ЕС после 12 сентября рассмотрело вопрос о том, будут ли действительны уже выданные россиянам визы, заявила еврокомиссар по внутренним вопросам ЕС Илва Йоханссон, находящаяся в пятницу с визитом в Финляндии.В пятницу Совет ЕС окончательно утвердил полную остановку с 12 сентября облегченного визового режима с Россией. Получение туристических виз для граждан ЕС теперь станет сложнее, дольше и дороже."Остается миллион действующих виз на руках у россиян. Но в связи с вступлением нового визового режима с Россией в понедельник утром есть смысл рассмотреть вопрос о том, должны ли выданные уже визы оставаться действительными. Это не просто возможность пересмотреть (вопрос дальнейшего действия виз - ред.), мы в своих рекомендациях говорим, что государствам следует рассмотреть этот вопрос", - сказала она.Еврокомиссар также добавила, что ЕК в пятницу опубликует свои рекомендации странам Евросоюза по действиям с выдачей виз россиянам в новых условиях приостановки соглашения об упрощенном визовом режиме.
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россия, финляндия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире, визы
Россия, Финляндия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире, Визы
ЕК рекомендует странам ЕС пересмотреть действительность выданных виз
Еврокомиссар Йоханссон: ЕК хочет пересмотра действительности выданных россиянам виз
БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Еврокомиссия хочет, чтобы каждое государство ЕС после 12 сентября рассмотрело вопрос о том, будут ли действительны уже выданные россиянам визы, заявила еврокомиссар по внутренним вопросам ЕС Илва Йоханссон, находящаяся в пятницу с визитом в Финляндии.
В пятницу Совет ЕС окончательно утвердил полную остановку с 12 сентября облегченного визового режима с Россией
. Получение туристических виз для граждан ЕС теперь станет сложнее, дольше и дороже.
"Остается миллион действующих виз на руках у россиян. Но в связи с вступлением нового визового режима с Россией в понедельник утром есть смысл рассмотреть вопрос о том, должны ли выданные уже визы оставаться действительными. Это не просто возможность пересмотреть (вопрос дальнейшего действия виз - ред.), мы в своих рекомендациях говорим, что государствам следует рассмотреть этот вопрос", - сказала она.
Еврокомиссар также добавила, что ЕК в пятницу опубликует свои рекомендации странам Евросоюза по действиям с выдачей виз россиянам в новых условиях приостановки соглашения об упрощенном визовом режиме.