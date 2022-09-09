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ЕК рекомендует странам ЕС пересмотреть действительность выданных виз

ЕК рекомендует странам ЕС пересмотреть действительность выданных виз - РИА Новости, 09.09.2022

ЕК рекомендует странам ЕС пересмотреть действительность выданных виз

Еврокомиссия хочет, чтобы каждое государство ЕС после 12 сентября рассмотрело вопрос о том, будут ли действительны уже выданные россиянам визы, заявила... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:39

2022-09-09T14:39

2022-09-09T14:39

россия

финляндия

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

в мире

визы

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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Еврокомиссия хочет, чтобы каждое государство ЕС после 12 сентября рассмотрело вопрос о том, будут ли действительны уже выданные россиянам визы, заявила еврокомиссар по внутренним вопросам ЕС Илва Йоханссон, находящаяся в пятницу с визитом в Финляндии.В пятницу Совет ЕС окончательно утвердил полную остановку с 12 сентября облегченного визового режима с Россией. Получение туристических виз для граждан ЕС теперь станет сложнее, дольше и дороже."Остается миллион действующих виз на руках у россиян. Но в связи с вступлением нового визового режима с Россией в понедельник утром есть смысл рассмотреть вопрос о том, должны ли выданные уже визы оставаться действительными. Это не просто возможность пересмотреть (вопрос дальнейшего действия виз - ред.), мы в своих рекомендациях говорим, что государствам следует рассмотреть этот вопрос", - сказала она.Еврокомиссар также добавила, что ЕК в пятницу опубликует свои рекомендации странам Евросоюза по действиям с выдачей виз россиянам в новых условиях приостановки соглашения об упрощенном визовом режиме.

https://ria.ru/20220909/vizy-1815651287.html

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россия, финляндия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире, визы