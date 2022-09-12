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Президент Узбекистана: залог привлекательности ШОС в ее внеблоковом статусе - РИА Новости, 12.09.2022
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Президент Узбекистана: залог привлекательности ШОС в ее внеблоковом статусе
Президент Узбекистана: залог привлекательности ШОС в ее внеблоковом статусе - РИА Новости, 12.09.2022
Президент Узбекистана: залог привлекательности ШОС в ее внеблоковом статусе
Залог привлекательности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) – ее внеблоковый статус и ненаправленность против третьих стран, заявил в понедельник... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T16:33
2022-09-12T16:33
шос
узбекистан
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 12 сен – РИА Новости. Залог привлекательности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) – ее внеблоковый статус и ненаправленность против третьих стран, заявил в понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.Узбекистан в настоящий момент председательствует в ШОС. В Самарканде 15-16 сентября состоится саммит ШОС. На сайте узбекистанского президента опубликована статья Мирзиеева в преддверии саммита.Президент Узбекистана отметил, что концепцией успеха ШОС является продвижение разностороннего сотрудничества через обеспечение региональной безопасности. "По сути, Шанхайская организация сотрудничества призвана стать полюсом притяжения без разделительных линий во имя мира, сотрудничества и прогресса", - считает Мирзиеев."Вот почему с каждым годом растет число государств, готовых подключиться к деятельности ШОС, и это особо заметно в условиях трансформации современной системы международных и региональных взаимоотношений", - добавил узбекистанский лидер.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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шос, узбекистан, шавкат мирзиеев
ШОС, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев
16:33 12.09.2022
 

Президент Узбекистана: залог привлекательности ШОС в ее внеблоковом статусе

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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ТАШКЕНТ, 12 сен – РИА Новости. Залог привлекательности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) – ее внеблоковый статус и ненаправленность против третьих стран, заявил в понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Узбекистан в настоящий момент председательствует в ШОС. В Самарканде 15-16 сентября состоится саммит ШОС. На сайте узбекистанского президента опубликована статья Мирзиеева в преддверии саммита.
"Залог международно-правовой привлекательности ШОС – внеблоковый статус, открытость, ненаправленность против третьих стран или международных организаций, равноправие и уважение суверенитета всех участников, отказ от вмешательства во внутренние дела, недопущение политического противостояния и конфронтационного соперничества", - написал Мирзиеев в статье.
Президент Узбекистана отметил, что концепцией успеха ШОС является продвижение разностороннего сотрудничества через обеспечение региональной безопасности. "По сути, Шанхайская организация сотрудничества призвана стать полюсом притяжения без разделительных линий во имя мира, сотрудничества и прогресса", - считает Мирзиеев.
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"Вот почему с каждым годом растет число государств, готовых подключиться к деятельности ШОС, и это особо заметно в условиях трансформации современной системы международных и региональных взаимоотношений", - добавил узбекистанский лидер.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
 
ШОСУзбекистанШавкат Мирзиеев
 
 
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