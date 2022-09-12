https://ria.ru/20220912/shos-1816270459.html

Президент Узбекистана: залог привлекательности ШОС в ее внеблоковом статусе

Президент Узбекистана: залог привлекательности ШОС в ее внеблоковом статусе - РИА Новости, 12.09.2022

Президент Узбекистана: залог привлекательности ШОС в ее внеблоковом статусе

Залог привлекательности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) – ее внеблоковый статус и ненаправленность против третьих стран, заявил в понедельник... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T16:33

2022-09-12T16:33

2022-09-12T16:33

шос

узбекистан

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 12 сен – РИА Новости. Залог привлекательности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) – ее внеблоковый статус и ненаправленность против третьих стран, заявил в понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.Узбекистан в настоящий момент председательствует в ШОС. В Самарканде 15-16 сентября состоится саммит ШОС. На сайте узбекистанского президента опубликована статья Мирзиеева в преддверии саммита.Президент Узбекистана отметил, что концепцией успеха ШОС является продвижение разностороннего сотрудничества через обеспечение региональной безопасности. "По сути, Шанхайская организация сотрудничества призвана стать полюсом притяжения без разделительных линий во имя мира, сотрудничества и прогресса", - считает Мирзиеев."Вот почему с каждым годом растет число государств, готовых подключиться к деятельности ШОС, и это особо заметно в условиях трансформации современной системы международных и региональных взаимоотношений", - добавил узбекистанский лидер.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20220908/sotrudnichestvo-1815403538.html

узбекистан

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

шос, узбекистан, шавкат мирзиеев