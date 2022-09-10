https://ria.ru/20220910/moskva-1815390428.html
История празднования Дня города в Москве
История празднования Дня города в Москве - РИА Новости, 10.09.2022
История празднования Дня города в Москве
День города Москвы традиционно отмечается в первую или вторую субботу сентября. В 2022 году День города в Москве отметят 10-11 сентября. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T02:00
2022-09-10T02:00
2022-09-10T02:00
справки
москва
день города в москве
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День города Москвы традиционно отмечается в первую или вторую субботу сентября. В 2022 году День города в Москве отметят 10-11 сентября.Традиции отмечать День города в Москве как таковой долгое время не существовало. Известно, что 1 января 1847 года Москва отпраздновала свой первый юбилей – 700-летие.Митрополит Московский Филарет в Чудовом монастыре в Кремле огласил молитву во славу Москвы, по окончании службы звонили колокола Ивана Великого. Проходили молебны и в других московских церквах. Вечером весь центр Москвы был иллюминирован. Огни украшали Кремль со стороны Красной площади, памятник Минину и Пожарскому, дом генерал-губернатора на Тверской, Московский университет, Новодевичий монастырь. Иллюминацией в те времена служили сальные плошки, которые быстро гасли на зимнем ветру, и поэтому не все надписи, выполненные из огней, можно было прочесть.Свой следующий юбилей Москва отпраздновала только через сто лет. Торжества по поводу 800-летия столицы состоялись 7 сентября 1947 года. Город украшали флаги и портреты вождей. Вечером центр города был расцвечен огнями иллюминации. Эпилогом праздника был салют.В ознаменование 800-летия Москвы указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 сентября 1947 года была учреждена медаль "В память 800-летия Москвы", которой были награждены около 1,7 миллиона человек. С 800-летним юбилеем Москвы связано начало строительства семи высотных зданий, которые стали символом архитектурного облика Москвы. Тогда же в честь юбилея канал Москва-Волга был переименован в канал имени Москвы, перед зданием Моссовета в центре Москвы состоялась закладка памятника основателю Москвы Юрию Долгорукому. К празднованию 800-летия Москвы было приурочено и основание музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.По инициативе московских властей с 1997 года День города стали отмечать ежегодно.День города стал ярким народным праздником, собирающим на площадях и улицах Москвы тысячи ее жителей и гостей.Праздник начинается с возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, памятным знакам городов – героев в Александровском Саду и памятнику маршалу Георгию Жукову, обелиску "Москва – город-герой".До 2010 года торжественная церемония открытия Дня города проходила на Тверской площади, у памятника Юрию Долгорукому. В театрализованном представлении принимали участие сводные оркестры, академические хоры, балетные группы и танцевальные ансамбли, популярные исполнители, артисты цирка и спортсмены.В 2011 году впервые торжественное открытие Дня города состоялось на Красной площади. Народные гулянья в День города традиционно организуются во всех парках города, на территориях музеев-заповедников и зон отдыха, на открытых площадках административных округов. При этом праздничная программа по традиции формируется с учетом интересов различных возрастных и социальных категорий и групп населения.В 2021 году Москва отметила День города 11-12 сентября. Масштабные праздничные мероприятия из-за пандемии коронавируса не проводились, но в городе были открыты все парки и 35 фестивальных площадок. Специальную программу ко Дню города подготовили столичные библиотеки, кинотеатры, музеи, театры, культурные центры. В концертных залах, парках и домах культуры прошли праздничные концерты. Праздничные гулянья в честь Дня города Москвы 11 сентября завершил красочный салют. В 2022 году Москва отпразднует День города 10-11 сентября. Российская столица отметит свое 875-летие. В выборе программы на День города участвовали сами москвичи – они определяли ее в проекте "Активный гражданин". Запланировано порядка 200 крупных событий – от концертов до благотворительного фестиваля "Добрая Москва".Основными точками празднования станут 19 центральных и окружных площадок, а также многочисленные парки, музеи, выставочные залы, библиотеки, театры и другие городские учреждения культуры.Центральными темами празднования 875-летия Москвы на Тверской улице станут "Город: детали. Москва в движении" и "Москва – Донбасс".Традиционно в первый день празднования Дня города Москвы небо озарит праздничный салют. Салюты и фейерверки прогремят 10 сентября в 21.00 на 23 площадках.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, москва, день города в москве
Справки, Москва, День города в Москве
Традиции отмечать День города в Москве как таковой долгое время не существовало. Известно, что 1 января 1847 года Москва отпраздновала свой первый юбилей – 700-летие.
Митрополит Московский Филарет в Чудовом монастыре в Кремле огласил молитву во славу Москвы, по окончании службы звонили колокола Ивана Великого. Проходили молебны и в других московских церквах. Вечером весь центр Москвы был иллюминирован. Огни украшали Кремль со стороны Красной площади, памятник Минину и Пожарскому, дом генерал-губернатора на Тверской, Московский университет, Новодевичий монастырь. Иллюминацией в те времена служили сальные плошки, которые быстро гасли на зимнем ветру, и поэтому не все надписи, выполненные из огней, можно было прочесть.
Свой следующий юбилей Москва отпраздновала только через сто лет. Торжества по поводу 800-летия столицы состоялись 7 сентября 1947 года. Город украшали флаги и портреты вождей. Вечером центр города был расцвечен огнями иллюминации. Эпилогом праздника был салют.
В ознаменование 800-летия Москвы указом Президиума Верховного Совета СССР
от 20 сентября 1947 года была учреждена медаль "В память 800-летия Москвы", которой были награждены около 1,7 миллиона человек. С 800-летним юбилеем Москвы связано начало строительства семи высотных зданий, которые стали символом архитектурного облика Москвы. Тогда же в честь юбилея канал Москва-Волга был переименован в канал имени Москвы, перед зданием Моссовета в центре Москвы состоялась закладка памятника основателю Москвы Юрию Долгорукому. К празднованию 800-летия Москвы было приурочено и основание музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
По инициативе московских властей с 1997 года День города стали отмечать ежегодно.
День города стал ярким народным праздником, собирающим на площадях и улицах Москвы тысячи ее жителей и гостей.
Праздник начинается
с возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, памятным знакам городов – героев в Александровском Саду и памятнику маршалу Георгию Жукову
, обелиску "Москва – город-герой".
До 2010 года торжественная церемония открытия Дня города проходила
на Тверской площади, у памятника Юрию Долгорукому.
В театрализованном представлении принимали участие сводные оркестры, академические хоры, балетные группы и танцевальные ансамбли, популярные исполнители, артисты цирка и спортсмены.
В 2011 году впервые торжественное открытие Дня города состоялось
на Красной площади.
Народные гулянья в День города традиционно организуются
во всех парках города, на территориях музеев-заповедников и зон отдыха, на открытых площадках административных округов. При этом праздничная программа по традиции формируется с учетом интересов различных возрастных и социальных категорий и групп населения.
В 2021 году Москва отметила
День города 11-12 сентября. Масштабные праздничные мероприятия из-за пандемии коронавируса не проводились, но в городе были открыты все парки и 35 фестивальных площадок. Специальную программу ко Дню города подготовили столичные библиотеки, кинотеатры, музеи, театры, культурные центры. В концертных залах, парках и домах культуры прошли праздничные концерты. Праздничные гулянья в честь Дня города Москвы 11 сентября завершил красочный салют.
В 2022 году Москва отпразднует День города 10-11 сентября. Российская столица отметит свое 875-летие. В выборе программы на День города участвовали сами москвичи – они определяли ее в проекте "Активный гражданин". Запланировано порядка 200 крупных событий – от концертов до благотворительного фестиваля "Добрая Москва".
Основными точками празднования станут 19 центральных и окружных площадок, а также многочисленные парки, музеи, выставочные залы, библиотеки, театры и другие городские учреждения культуры.
Центральными темами
празднования 875-летия Москвы на Тверской улице станут "Город: детали. Москва в движении" и "Москва – Донбасс".
Традиционно в первый день празднования Дня города Москвы небо озарит
праздничный салют. Салюты и фейерверки прогремят 10 сентября в 21.00 на 23 площадках.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников