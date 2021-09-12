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С днем рождения, столица: Москва отметила День города
С днем рождения, столица: Москва отметила День города - РИА Новости, 12.09.2021
С днем рождения, столица: Москва отметила День города
Концерты, салют, народные гулянья — российская столица отметила свой 874-й день рождения. Самые яркие моменты праздника — в фотоленте Ria.ru РИА Новости, 12.09.2021
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митя фомин
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Концерты, салют, народные гулянья — российская столица отметила свой 874-й день рождения. Самые яркие моменты праздника — в фотоленте Ria.ru
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фото, фото, москва, владимир путин, сергей собянин, день города москвы, митя фомин, вднх
16:01 12.09.2021 (обновлено: 16:32 12.09.2021)
 

С днем рождения, столица: Москва отметила День города

Читать ria.ru в
Концерты, салют, народные гулянья — российская столица отметила свой 874-й день рождения. Самые яркие моменты праздника — в фотоленте Ria.ru
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Российской столице исполнилось 874 года. День города отмечали в Москве 11-12 сентября.

Горожане на Страстном бульваре в Москве во время празднования Дня города
1 из 11

Российской столице исполнилось 874 года. День города отмечали в Москве 11-12 сентября.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Масштабные праздничные мероприятия из-за эпидемической обстановки не проводились, но в городе были открыты все парки и 35 фестивальных площадок.

Мастер-классы по граффити на ВДНХ в Москве во время празднования Дня города
2 из 11

Масштабные праздничные мероприятия из-за эпидемической обстановки не проводились, но в городе были открыты все парки и 35 фестивальных площадок.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Специальную программу ко Дню города подготовили столичные библиотеки, кинотеатры, музеи, театры, культурные центры. В концертных залах, парках и домах культуры прошли праздничные концерты.

Выступление певца Мити Фомина на концерте в Зелёном театре ВДНХ в Москве во время празднования Дня города
3 из 11

Специальную программу ко Дню города подготовили столичные библиотеки, кинотеатры, музеи, театры, культурные центры. В концертных залах, парках и домах культуры прошли праздничные концерты.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Праздничные гулянья в честь Дня города Москвы в субботу завершил красочный салют.

Праздничный салют в честь Дня города на ВДНХ в Москве
4 из 11

Праздничные гулянья в честь Дня города Москвы в субботу завершил красочный салют.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

"Улыбнемся городу, в котором мы живем. В котором родились и с которым связала нас судьба. Судьба города — это и наша судьба. Пожелаем нам всем удачи и успеха. Здоровья и процветания. Москва, с днем рождения!" — поздравил москвичей мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на торжественном мероприятии, посвящённом Дню города Москвы, в концертном зале парка Зарядье
5 из 11

"Улыбнемся городу, в котором мы живем. В котором родились и с которым связала нас судьба. Судьба города — это и наша судьба. Пожелаем нам всем удачи и успеха. Здоровья и процветания. Москва, с днем рождения!" — поздравил москвичей мэр столицы Сергей Собянин.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Из-за пандемии коронавируса в столице не стали строить специальных развлекательных площадок, но все желающие смогли посетить объекты ландшафтного фестиваля "Цветочный джем" и отдохнуть у многочисленных столичных фонтанов.

Горожане на Пушкинской площади в Москве во время празднования Дня города
6 из 11

Из-за пандемии коронавируса в столице не стали строить специальных развлекательных площадок, но все желающие смогли посетить объекты ландшафтного фестиваля "Цветочный джем" и отдохнуть у многочисленных столичных фонтанов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

На фото: фейерверк в честь Дня города раскрасил небо над Поклонной горой на западе Москвы.

Праздничный салют в честь Дня города на Поклонной горе в Москве
7 из 11

На фото: фейерверк в честь Дня города раскрасил небо над Поклонной горой на западе Москвы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Певец Митя Фомин выступил на концерте в Зеленом театре ВДНХ на праздновании Дня города.

Певец Митя Фомин выступает на концерте в Зелёном театре ВДНХ в Москве во время празднования Дня города
8 из 11

Певец Митя Фомин выступил на концерте в Зеленом театре ВДНХ на праздновании Дня города.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Желающие попробовать себя в уличной живописи смогли посетить мастер-классы по граффити на ВДНХ.

Мастер-классы по граффити на ВДНХ в Москве во время празднования Дня города
9 из 11

Желающие попробовать себя в уличной живописи смогли посетить мастер-классы по граффити на ВДНХ.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Москва была, есть и будет консолидирующим, объединяющим центром для всей нашей огромной страны — и в период испытаний, и в реализации всех наших общих планов, и в праздники, и в будни — в любые времена. Россия и ее столица неразрывны. С праздником, Москва!" — заявил президент Владимир Путин в концертном зале парка "Зарядье".

Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии, посвящённом Дню города Москвы, в концертном зале парка Зарядье
10 из 11

"Москва была, есть и будет консолидирующим, объединяющим центром для всей нашей огромной страны — и в период испытаний, и в реализации всех наших общих планов, и в праздники, и в будни — в любые времена. Россия и ее столица неразрывны. С праздником, Москва!" — заявил президент Владимир Путин в концертном зале парка "Зарядье".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

На главной выставке страны все посетители в День города смогли найти развлечение по душе: москвичей и гостей столицы ждали экскурсии, лекции, эстрадные выступления, научные шоу, и другие увлекательные мероприятия.

Молодые люди на ВДНХ в Москве во время празднования Дня города
11 из 11

На главной выставке страны все посетители в День города смогли найти развлечение по душе: москвичей и гостей столицы ждали экскурсии, лекции, эстрадные выступления, научные шоу, и другие увлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
 
ФотоМоскваВладимир ПутинСергей СобянинДень города МосквыМитя ФоминВДНХ
 
 
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