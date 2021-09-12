С днем рождения, столица: Москва отметила День города
Российской столице исполнилось 874 года. День города отмечали в Москве 11-12 сентября.
Российской столице исполнилось 874 года. День города отмечали в Москве 11-12 сентября.
Масштабные праздничные мероприятия из-за эпидемической обстановки не проводились, но в городе были открыты все парки и 35 фестивальных площадок.
Масштабные праздничные мероприятия из-за эпидемической обстановки не проводились, но в городе были открыты все парки и 35 фестивальных площадок.
Специальную программу ко Дню города подготовили столичные библиотеки, кинотеатры, музеи, театры, культурные центры. В концертных залах, парках и домах культуры прошли праздничные концерты.
Специальную программу ко Дню города подготовили столичные библиотеки, кинотеатры, музеи, театры, культурные центры. В концертных залах, парках и домах культуры прошли праздничные концерты.
Праздничные гулянья в честь Дня города Москвы в субботу завершил красочный салют.
Праздничные гулянья в честь Дня города Москвы в субботу завершил красочный салют.
"Улыбнемся городу, в котором мы живем. В котором родились и с которым связала нас судьба. Судьба города — это и наша судьба. Пожелаем нам всем удачи и успеха. Здоровья и процветания. Москва, с днем рождения!" — поздравил москвичей мэр столицы Сергей Собянин.
"Улыбнемся городу, в котором мы живем. В котором родились и с которым связала нас судьба. Судьба города — это и наша судьба. Пожелаем нам всем удачи и успеха. Здоровья и процветания. Москва, с днем рождения!" — поздравил москвичей мэр столицы Сергей Собянин.
Из-за пандемии коронавируса в столице не стали строить специальных развлекательных площадок, но все желающие смогли посетить объекты ландшафтного фестиваля "Цветочный джем" и отдохнуть у многочисленных столичных фонтанов.
Из-за пандемии коронавируса в столице не стали строить специальных развлекательных площадок, но все желающие смогли посетить объекты ландшафтного фестиваля "Цветочный джем" и отдохнуть у многочисленных столичных фонтанов.
На фото: фейерверк в честь Дня города раскрасил небо над Поклонной горой на западе Москвы.
На фото: фейерверк в честь Дня города раскрасил небо над Поклонной горой на западе Москвы.
Певец Митя Фомин выступил на концерте в Зеленом театре ВДНХ на праздновании Дня города.
Певец Митя Фомин выступил на концерте в Зеленом театре ВДНХ на праздновании Дня города.
Желающие попробовать себя в уличной живописи смогли посетить мастер-классы по граффити на ВДНХ.
Желающие попробовать себя в уличной живописи смогли посетить мастер-классы по граффити на ВДНХ.
"Москва была, есть и будет консолидирующим, объединяющим центром для всей нашей огромной страны — и в период испытаний, и в реализации всех наших общих планов, и в праздники, и в будни — в любые времена. Россия и ее столица неразрывны. С праздником, Москва!" — заявил президент Владимир Путин в концертном зале парка "Зарядье".
"Москва была, есть и будет консолидирующим, объединяющим центром для всей нашей огромной страны — и в период испытаний, и в реализации всех наших общих планов, и в праздники, и в будни — в любые времена. Россия и ее столица неразрывны. С праздником, Москва!" — заявил президент Владимир Путин в концертном зале парка "Зарядье".
На главной выставке страны все посетители в День города смогли найти развлечение по душе: москвичей и гостей столицы ждали экскурсии, лекции, эстрадные выступления, научные шоу, и другие увлекательные мероприятия.
На главной выставке страны все посетители в День города смогли найти развлечение по душе: москвичей и гостей столицы ждали экскурсии, лекции, эстрадные выступления, научные шоу, и другие увлекательные мероприятия.