С днем рождения, столица: Москва отметила День города

"Москва была, есть и будет консолидирующим, объединяющим центром для всей нашей огромной страны — и в период испытаний, и в реализации всех наших общих планов, и в праздники, и в будни — в любые времена. Россия и ее столица неразрывны. С праздником, Москва!" — заявил президент Владимир Путин в концертном зале парка "Зарядье".