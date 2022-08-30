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Москву в День города ожидает около 200 крупных событий - РИА Новости, 30.08.2022
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Москву в День города ожидает около 200 крупных событий
Москву в День города ожидает около 200 крупных событий - РИА Новости, 30.08.2022
Москву в День города ожидает около 200 крупных событий
Порядка 200 крупных событий состоится в Москве в День города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T18:14
2022-08-30T18:19
городское хозяйство москвы
москва
музеон
сергей собянин
день города москвы
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Порядка 200 крупных событий состоится в Москве в День города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."В этом году Москве 875 лет. Юбилейный День города будем праздновать два дня - 10 и 11 сентября. Программу Дня города составляли с учетом голосования москвичей в проекте "Активный гражданин". Запланировано порядка 200 крупных событий - от концертов до благотворительного фестиваля "Добрая Москва", - написал Собянин в своем Telegram-канале.Он отметил, что в "Музеоне" пройдет грандиозный фестиваль с участием популярных артистов. В новом ландшафтном парке на Павелецкой площади выступят известные оперные артисты и лучшие классические коллективы города."Праздничные мероприятия пройдут во всех районах, чтобы все москвичи могли отпраздновать День города недалеко от дома", - добавил Собянин.Как сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы, основными точками празднования станут 19 центральных и окружных площадок, а также многочисленные парки, музеи, выставочные залы, библиотеки, театры и другие городские учреждения культуры. Центральными темами празднования 875-летия Москвы на Тверской улице станут "Город: детали. Москва в движении" и "Москва – Донбасс". На Цветном бульваре неравнодушных горожан по традиции соберёт благотворительный фестиваль "Добрая Москва", в котором примут участие 30 благотворительных фондов и общественных организаций. В рамках фестиваля будут организованы творческие мастер-классы, ярмарка товаров, сделанных руками подопечных фондов, и выступления известных артистов. На сценической площадке Поклонной горы пройдут праздничные концерты с участием популярных исполнителей."На ВДНХ можно будет посетить фестиваль уличного творчества "Ярко в парке: путешествие по России", международный спортивный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour и светотехническое представление, посвящённое празднованию Дня города Москвы. На окружных площадках, как и на центральных, запланированы выступления российских музыкальных исполнителей, а также коллективов сети учреждений департамента культуры города Москвы. В Парке Горького пройдёт добрый фестиваль "Город неравнодушных" – место встречи молодёжи, НКО, волонтёров и просто активных людей. В саду "Эрмитаж" состоится IX ежегодный городской фестиваль театров под открытым небом "Театральный марш-2022", - отмечается в сообщении.Сообщается, что в парке "Сокольники" запланированы выступления духового оркестра, кавер-групп, танцевальное шоу, постановки иммерсивного театра и праздничный концерт. В Гончаровском парке – шоу барабанщиков, театральные спектакли, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, кавер-групп. В Перовском парке – концерт симфонического оркестра, специальная театральная постановка ко Дню города и выступления ди-джея."Также в День города запланирован ряд крупных спортивных соревнований – международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ "Кубок доброй воли" в акватории Москвы-реки в районе Парка Горького, фестиваль технических видов спорта в центре технических видов спорта "Москва", а также выставка "Спорт Экспо" в ОК "Лужники", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20220824/moskva-1811952780.html
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городское хозяйство москвы, москва, музеон, сергей собянин, день города москвы
Городское хозяйство Москвы, Москва, Музеон, Сергей Собянин, День города Москвы
18:14 30.08.2022 (обновлено: 18:19 30.08.2022)
 
Москву в День города ожидает около 200 крупных событий

Собянин: в Москве в День города состоится порядка 200 крупных событий

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПраздничное оформление в Москве, посвященное празднованию 874-летия города
Праздничное оформление в Москве, посвященное празднованию 874-летия города - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Праздничное оформление в Москве, посвященное празднованию 874-летия города. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Порядка 200 крупных событий состоится в Москве в День города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"В этом году Москве 875 лет. Юбилейный День города будем праздновать два дня - 10 и 11 сентября. Программу Дня города составляли с учетом голосования москвичей в проекте "Активный гражданин". Запланировано порядка 200 крупных событий - от концертов до благотворительного фестиваля "Добрая Москва", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в "Музеоне" пройдет грандиозный фестиваль с участием популярных артистов. В новом ландшафтном парке на Павелецкой площади выступят известные оперные артисты и лучшие классические коллективы города.
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"Праздничные мероприятия пройдут во всех районах, чтобы все москвичи могли отпраздновать День города недалеко от дома", - добавил Собянин.
Как сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы, основными точками празднования станут 19 центральных и окружных площадок, а также многочисленные парки, музеи, выставочные залы, библиотеки, театры и другие городские учреждения культуры. Центральными темами празднования 875-летия Москвы на Тверской улице станут "Город: детали. Москва в движении" и "Москва – Донбасс". На Цветном бульваре неравнодушных горожан по традиции соберёт благотворительный фестиваль "Добрая Москва", в котором примут участие 30 благотворительных фондов и общественных организаций. В рамках фестиваля будут организованы творческие мастер-классы, ярмарка товаров, сделанных руками подопечных фондов, и выступления известных артистов. На сценической площадке Поклонной горы пройдут праздничные концерты с участием популярных исполнителей.
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"На ВДНХ можно будет посетить фестиваль уличного творчества "Ярко в парке: путешествие по России", международный спортивный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour и светотехническое представление, посвящённое празднованию Дня города Москвы. На окружных площадках, как и на центральных, запланированы выступления российских музыкальных исполнителей, а также коллективов сети учреждений департамента культуры города Москвы. В Парке Горького пройдёт добрый фестиваль "Город неравнодушных" – место встречи молодёжи, НКО, волонтёров и просто активных людей. В саду "Эрмитаж" состоится IX ежегодный городской фестиваль театров под открытым небом "Театральный марш-2022", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что в парке "Сокольники" запланированы выступления духового оркестра, кавер-групп, танцевальное шоу, постановки иммерсивного театра и праздничный концерт. В Гончаровском парке – шоу барабанщиков, театральные спектакли, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, кавер-групп. В Перовском парке – концерт симфонического оркестра, специальная театральная постановка ко Дню города и выступления ди-джея.
"Также в День города запланирован ряд крупных спортивных соревнований – международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ "Кубок доброй воли" в акватории Москвы-реки в районе Парка Горького, фестиваль технических видов спорта в центре технических видов спорта "Москва", а также выставка "Спорт Экспо" в ОК "Лужники", - дополняется в сообщении.
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17:40
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Городское хозяйство МосквыМоскваМузеонСергей СобянинДень города Москвы
 
 
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