https://ria.ru/20220824/moskva-1811965956.html

Москва отметит День города завершением крупных проектов, рассказал Собянин

Москва отметит День города завершением крупных проектов, рассказал Собянин - РИА Новости, 24.08.2022

Москва отметит День города завершением крупных проектов, рассказал Собянин

Москва отметит свое 875-летие мероприятиями на всех городских площадках и традиционно завершением крупных проектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T22:37

2022-08-24T22:37

2022-08-24T22:53

общество

городское хозяйство москвы

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786816245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a73fb324350263ac45aa9fb0eb9e952e.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Москва отметит свое 875-летие мероприятиями на всех городских площадках и традиционно завершением крупных проектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".Мэр отметил, что для Москвы самым особенным и главным в этом юбилее является то, что она справляется со всеми вызовами и побеждает."Что касается культурных мероприятий, то они будут проходить практически на всех площадках Москвы, в том числе и на Тверской. И отмечены, как правило, большими проектами. Помимо сотен и тысяч мелких проектов, таких как скоростной диаметр, как открытие "Солнца Москвы"- самого большого колеса обозрения, первого главного корпуса ВДНХ совместно с Третьяковкой, красивый проект, Международного дворца единоборств в "Лужниках". То есть нам, в общем, есть, чем отметить славный юбилей", - сказал Собянин.Он также поздравил москвичей с наступающим Днем города.Кроме того, Собянин рассказал, что большинство объектов благоустройства в Москве будут закончены ко Дню города, а крупные проекты закончат к ноябрю."Большинство объектов благоустройства будут закончены ко Дню города, но есть часть крупных проектов, которые будут длиться до ноября месяца, потому что за летний сезон их сделать невозможно... В городе реализуется больше двух тысяч объектов и большинство из них будут к Дню города закончены", - сказал Собянин.В этом году День города в Москве отметят 10-11 сентября.

https://ria.ru/20220824/moskva-1811952780.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, городское хозяйство москвы, москва