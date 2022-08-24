https://ria.ru/20220824/moskva-1811965956.html
Москва отметит День города завершением крупных проектов, рассказал Собянин
Москва отметит День города завершением крупных проектов, рассказал Собянин - РИА Новости, 24.08.2022
Москва отметит День города завершением крупных проектов, рассказал Собянин
Москва отметит свое 875-летие мероприятиями на всех городских площадках и традиционно завершением крупных проектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T22:37
2022-08-24T22:37
2022-08-24T22:53
общество
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Москва отметит свое 875-летие мероприятиями на всех городских площадках и традиционно завершением крупных проектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".Мэр отметил, что для Москвы самым особенным и главным в этом юбилее является то, что она справляется со всеми вызовами и побеждает."Что касается культурных мероприятий, то они будут проходить практически на всех площадках Москвы, в том числе и на Тверской. И отмечены, как правило, большими проектами. Помимо сотен и тысяч мелких проектов, таких как скоростной диаметр, как открытие "Солнца Москвы"- самого большого колеса обозрения, первого главного корпуса ВДНХ совместно с Третьяковкой, красивый проект, Международного дворца единоборств в "Лужниках". То есть нам, в общем, есть, чем отметить славный юбилей", - сказал Собянин.Он также поздравил москвичей с наступающим Днем города.Кроме того, Собянин рассказал, что большинство объектов благоустройства в Москве будут закончены ко Дню города, а крупные проекты закончат к ноябрю."Большинство объектов благоустройства будут закончены ко Дню города, но есть часть крупных проектов, которые будут длиться до ноября месяца, потому что за летний сезон их сделать невозможно... В городе реализуется больше двух тысяч объектов и большинство из них будут к Дню города закончены", - сказал Собянин.В этом году День города в Москве отметят 10-11 сентября.
https://ria.ru/20220824/moskva-1811952780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
22:37 24.08.2022 (обновлено: 22:53 24.08.2022)
Москва отметит День города завершением крупных проектов, рассказал Собянин
Мэр Москвы Собянин: столица отметит свое 875-летие завершением крупных проектов
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Москва отметит свое 875-летие мероприятиями на всех городских площадках и традиционно завершением крупных проектов, сообщил
мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".
Мэр отметил, что для Москвы
самым особенным и главным в этом юбилее является то, что она справляется со всеми вызовами и побеждает.
"Что касается культурных мероприятий, то они будут проходить практически на всех площадках Москвы, в том числе и на Тверской. И отмечены, как правило, большими проектами. Помимо сотен и тысяч мелких проектов, таких как скоростной диаметр, как открытие "Солнца Москвы"- самого большого колеса обозрения, первого главного корпуса ВДНХ совместно с Третьяковкой, красивый проект, Международного дворца единоборств в "Лужниках". То есть нам, в общем, есть, чем отметить славный юбилей", - сказал Собянин.
Он также поздравил москвичей с наступающим Днем города.
"Желаю вам здоровья, счастья, удачи, и, самое главное, уверенности в завтрашнем дне", - сказал Собянин.
Кроме того, Собянин рассказал, что большинство объектов благоустройства в Москве будут закончены ко Дню города, а крупные проекты закончат к ноябрю.
"Большинство объектов благоустройства будут закончены ко Дню города, но есть часть крупных проектов, которые будут длиться до ноября месяца, потому что за летний сезон их сделать невозможно... В городе реализуется больше двух тысяч объектов и большинство из них будут к Дню города закончены", - сказал Собянин.
В этом году День города в Москве отметят 10-11 сентября.