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В Москве в День города запустят праздничные салюты с 23 площадок
В Москве в День города запустят праздничные салюты с 23 площадок - РИА Новости, 30.08.2022
В Москве в День города запустят праздничные салюты с 23 площадок
Салюты прогремят на 23 площадках в Москве на День города 10 сентября, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:40
2022-08-30T17:40
2022-08-30T17:40
москва
россия
сергей собянин
день города москвы
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Салюты прогремят на 23 площадках в Москве на День города 10 сентября, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы."Традиционно в первый день празднования Дня города Москвы небо озарит праздничный салют. 10 сентября в 21.00 на 23 площадках прогремят салюты и фейерверки", - говорится в сообщении.
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москва, россия, сергей собянин, день города москвы
Москва, Россия, Сергей Собянин, День города Москвы
В Москве в День города запустят праздничные салюты с 23 площадок
В Москве в первый день празднования Дня города салюты прогремят на 23 площадках