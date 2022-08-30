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В Москве в День города запустят праздничные салюты с 23 площадок

В Москве в День города запустят праздничные салюты с 23 площадок - РИА Новости, 30.08.2022

В Москве в День города запустят праздничные салюты с 23 площадок

Салюты прогремят на 23 площадках в Москве на День города 10 сентября, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:40

2022-08-30T17:40

2022-08-30T17:40

москва

россия

сергей собянин

день города москвы

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Салюты прогремят на 23 площадках в Москве на День города 10 сентября, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы."Традиционно в первый день празднования Дня города Москвы небо озарит праздничный салют. 10 сентября в 21.00 на 23 площадках прогремят салюты и фейерверки", - говорится в сообщении.

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