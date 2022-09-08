https://ria.ru/20220908/vystavki-1815342521.html

РИА Новости поздравит москвичей и гостей столицы с Днем города

РИА Новости поздравит москвичей и гостей столицы с Днем города - РИА Новости, 08.09.2022

РИА Новости поздравит москвичей и гостей столицы с Днем города

К празднованию Дня Москвы, которое пройдет во второй уикенд сентября, РИА Новости подготовило для жителей и гостей российской столицы несколько фотографических... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:23

2022-09-08T11:23

2022-09-08T11:23

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. К празднованию Дня Москвы, которое пройдет во второй уикенд сентября, РИА Новости подготовило для жителей и гостей российской столицы несколько фотографических выставок и презентаций.На аллее Северного розария ВДНХ 9 сентября стартует опен-эйр выставка об истории ближайших к ВДНХ архитектурных и монументальных объектов. Экспозиция "ВДНХ. Центр притяжения" включит два десятка фотографий из медиабанка РИА Новости с видами Ростокинского акведука, "Дома на ножках" напротив знаменитого памятника Веры Мухиной "Рабочий и колхозница", Московского телецентра и других известных локаций. Выставка будет открыта до 18 сентября. Ее также можно будет увидеть на цифровых информационных экранах, установленных на территории ВДНХ.В тот же день на ВДНХ в павильоне "Космонавтика и авиация" РИА Новости представит четыре агентских проекта дополненной и виртуальной реальности – "Путешествие к центру черной дыры", "Солнечное затмение и исчезновение Луны", "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту" и "Лунная станция".

https://ria.ru/20220901/mediabank-1813539541.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, риа новости, день города москвы, москва