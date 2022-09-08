РИА Новости поздравит москвичей и гостей столицы с Днем города
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкУличное украшение ко Дню города на Пушкинской площади в Москве
Уличное украшение ко Дню города на Пушкинской площади в Москве
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. К празднованию Дня Москвы, которое пройдет во второй уикенд сентября, РИА Новости подготовило для жителей и гостей российской столицы несколько фотографических выставок и презентаций.
На аллее Северного розария ВДНХ 9 сентября стартует опен-эйр выставка об истории ближайших к ВДНХ архитектурных и монументальных объектов. Экспозиция "ВДНХ. Центр притяжения" включит два десятка фотографий из медиабанка РИА Новости с видами Ростокинского акведука, "Дома на ножках" напротив знаменитого памятника Веры Мухиной "Рабочий и колхозница", Московского телецентра и других известных локаций. Выставка будет открыта до 18 сентября. Ее также можно будет увидеть на цифровых информационных экранах, установленных на территории ВДНХ.
1 сентября, 14:00"Россия сегодня" презентовала РИА Новости Медиабанк
В тот же день на ВДНХ в павильоне "Космонавтика и авиация" РИА Новости представит четыре агентских проекта дополненной и виртуальной реальности – "Путешествие к центру черной дыры", "Солнечное затмение и исчезновение Луны", "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту" и "Лунная станция".