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Биография королевы Великобритании Елизаветы II

Биография королевы Великобритании Елизаветы II - РИА Новости, 08.09.2022

Биография королевы Великобритании Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II (Queen Elizabeth II) родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье герцога и герцогини Йоркских. Принцесса Елизавета... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T20:39

2022-09-08T20:39

2022-09-08T20:44

справки

королева елизавета ii

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елизавета ii

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Королева Великобритании Елизавета II (Queen Elizabeth II) родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье герцога и герцогини Йоркских. Принцесса Елизавета Александра Мэри Виндзор (в честь матери, прабабушки и бабушки; Elizabeth Alexandra Mary Windsor), так назвали при рождении будущую королеву.Старшая дочь герцога Йоркского Георга, будущего короля Великобритании Георга VI (1895-1952) и леди Елизаветы Боуз-Лайон (1900-2002). На момент рождения она занимала третье место в очереди на престол после Эдуарда, принца Уэльского (позже короля Эдуарда VIII), и ее отца, герцога Йоркского.Елизавета получила хорошее домашнее образование, кроме обычных школьных предметов ей преподавали основы экономики, юриспруденцию и конституционное право. В программу обучения входили также уроки конной езды, танцев и музыки. С дворцовым этикетом ее знакомила мать.После отречения дяди – короля Эдуарда VIII и вступления отца на престол в декабре 1936 года, 10-летняя Елизавета стала наследницей британского престола.Готовясь к политической жизни, будущая королева брала уроки по конституционной истории и праву в Итонском колледже. В 1940 году во время Второй мировой войны (1939-1945) Елизавета была эвакуирована сначала в Балморал (Шотландия), а затем в королевскую резиденцию в Виндзоре (Англия), где провела большую часть военных лет. Первое свое обращение по радио к населению, которое состоялось в октябре 1940 года, она посвятила детям Британии и Содружества, многие из которых из-за начавшейся войны жили вдали от дома. В апреле 1941 года, в 16-летнем возрасте, первый раз появилась на публике, проведя смотр Гренадерского гвардейского полка.С марта 1944 года Елизавета стала сопровождать короля и королеву во всех визитах по Великобритании, а вскоре после ее восемнадцатилетия, была назначена членом Тайного совета и стала выполнять ряд обязанностей главы государства.В начале 1945 года она поступила во вспомогательную территориальную службу – женское подразделение британской армии, получила квалификацию механика-водителя автомобиля в военно-транспортном тренировочном центре, закончила войну в звании младшего командира.После окончания войны военная служба Елизаветы закончилась, а общественные обязанности расширились. Она много ездила по стране, выполняя государственные поручения.9 июля 1947 года было объявлено о помолвке Елизаветы и принца Греческого и Датского Филиппа, служившего офицером на британском флоте. 20 ноября того же года, они поженились в Вестминстерском аббатстве. Перед женитьбой принц Филипп, отказавшись от своих греческих и датских титулов, принял британское подданство и взял фамилию деда с материнской стороны Маунтбаттен. Став супругом Елизаветы, Филипп получил титул герцога Эдинбургского.6 февраля 1952 года король Георг VI скончался от болезни легких. Елизавета, находившаяся в то время с мужем на отдыхе в Кении, в тот же день была объявлена королевой Великобритании. 2 июня 1953 года состоялась официальная церемония коронации Елизаветы в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. С этого времени она стала Королевой Елизаветой II, главой государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, она также являлась правителем 15 королевств Содружества и главой самого Содружества, добровольного объединения 54 независимых стран. Она также имела титулы герцога Нормандского и лорда Острова Мэн. Королева Елизавета II являлась главой Англиканской церкви, главнокомандующим вооруженными силами. В соответствии с британской конституцией Елизавета II, являясь главой государства, формально обладала правом объявлять войну, заключать мир, осуществлять созыв и роспуск парламента, производить назначения на все важнейшие государственные должности в Великобритании и странах Содружества. Королева не голосовала и не баллотировалась на выборах, однако играла важные церемониальные роли по отношению к правительству Великобритании. Елизавета II назначала премьер-министра, открывала сессии парламента. Ни один законопроект, принятый обеими палатами парламента, не приобретал силу закона без ее одобрения. С 1707 года не было получено ни одного отказа в "королевском согласии".Королева также имела особые отношения с премьер-министром. По традиции она обладала правом получать информацию по всем важнейшим вопросам и высказывать свое мнение главе правительства. За время правления Елизаветы II в Великобритании сменилось 14 премьер-министров.Елизавета II являлась главой Тайного совета (совещательный орган), она также выполняла формальные функции в отношении делегированных ассамблей Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.С момента восшествия на престол королева нанесла визит в более 120 стран. В октябре 1994 года Елизавета II в сопровождении супруга герцога Эдинбургского посетила Россию с государственным визитом. Это был первый визит главы британского царствующего дома за всю историю российско-английских отношений, восходящих к царствованию Ивана Грозного.Королева являлась патроном примерно 600 благотворительных, общественных и научных организаций и фондов. В конце 2016 году она передала другим членам королевской семьи часть своих обязанностей. В 2022 году Букингемский дворец сократил ряд обязанностей королевы. По данным СМИ, ее сын, принц Уэльский, взял на себя ряд наиболее ответственных официальных функций, в то время как некоторые другие (в частности, официальное открытие парламента) были и вовсе отменены. В 2022 году Елизавета II отметила 70-летие пребывания на троне, став первым британским монархом, отмечающим платиновый юбилей правления. СМИ сообщали, что 96-летняя королева стала второй в списке самых долгоправящих монархов в истории, обогнав короля Таиланда Пхумипона Адульядета, правившего 70 лет и 126 дней в период с 1946 по 2016 год. Одним из главных увлечений королевы было разведение скаковых лошадей. Она ежегодно посещала скачки в Эпсоме и Аскоте. Лошади королевы неоднократно выигрывали скачки в Royal Ascot. Еще одним увлечением королевы Великобритании были собаки корги. На 18-летие Елизавете подарили корги по имени Сьюзен, от которой было получено многочисленное потомство. За время своего правления королева владела более чем 30 собаками этой породы. Брак Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа продлился 73 года. Филипп скончался 9 апреля 2021 года на 100-м году жизни. 8 сентября 2022 года королева Елизавета II умерла на 97 году жизни.Дети королевы Елизаветы II: наследник престола – старший сын Чарльз Филип Артур Георг, принц Уэльский (1948 года рождения); принцесса Анна Элизабет Элис Луиза (1950 года рождения); принц Эндрю Альберт Кристиан Эдвард, герцог Йоркский (1960 года рождения); принц Эдвард Энтони Ричард Луис, граф Уэссекский (1964 года рождения). У Елизаветы II – восемь внуков и 12 правнуков. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, королева елизавета ii, великобритания, елизавета ii, умерла королева елизавета ii