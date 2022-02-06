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Королева Елизавета II отмечает 70-летие со дня восшествия на престол
Королева Елизавета II отмечает 70-летие со дня восшествия на престол - РИА Новости, 06.02.2022
Королева Елизавета II отмечает 70-летие со дня восшествия на престол
Королева Великобритании Елизавета II отмечает 70-летний "платиновый" юбилей со дня вхождения на престол. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T00:24
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королева елизавета ii
великобритания
елизавета ii
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ЛОНДОН, 6 фев - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II отмечает 70-летний "платиновый" юбилей со дня вхождения на престол.Королева в субботу устроила прием для членов местного сообщества и волонтерских групп в своей резиденции Сандрингем-хаус в графстве Норфлок. После встречи с собравшимися гостями королева разрезала торт, специально приготовленный по этому случаю местным жителем, с эмблемой платинового юбилея. Ее Величество также получила букет, в который вошли цветы, которые были частью букета королевы на коронации, например, ландыши.Ранее Королевская почта Великобритании выпустила серию марок, посвящённых Елизавете II, а Королевский монетный двор - памятные монеты.Принцесса Елизавета стала королевой 6 февраля 1952 года, в день смерти отца - короля Георга Шестого. Елизавета Вторая, которой в 2022 году исполняется 96 лет, станет первым британским монархом, отмечающим платиновый юбилей.В связи с тем что погода в Великобритании в феврале обычно не очень хорошая, празднования переносят на лето. Официальные дни рождения британских монархов также празднуются летом, вне зависимости от того, когда они у них на самом деле.В рамках празднования юбилея в течение всего года по всей стране будут проходить различные мероприятия, кульминацией станут расширенные праздничные выходные со 2 по 5 июня. В выходные дни по всей Великобритании и в странах Содружества пройдут праздничные мероприятия.
https://radiosputnik.ria.ru/20210206/elizaveta-1595886357.html
https://ria.ru/20210920/elizaveta-1751014832.html
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королева елизавета ii, великобритания, елизавета ii, в мире
00:24 06.02.2022 (обновлено: 03:42 06.02.2022)
 
Королева Елизавета II отмечает 70-летие со дня восшествия на престол

Королева Великобритании Елизавета II отмечает 70-летие со дня восшествия на престол

© AP Photo / Matt DunhamКоролева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Королева Великобритании Елизавета II. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 6 фев - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II отмечает 70-летний "платиновый" юбилей со дня вхождения на престол.
Королева в субботу устроила прием для членов местного сообщества и волонтерских групп в своей резиденции Сандрингем-хаус в графстве Норфлок. После встречи с собравшимися гостями королева разрезала торт, специально приготовленный по этому случаю местным жителем, с эмблемой платинового юбилея. Ее Величество также получила букет, в который вошли цветы, которые были частью букета королевы на коронации, например, ландыши.
Королева Великобритании Елизавета II во время официального визита в Германию - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля 2021, 07:00Авторы
Королевская жизнь Елизаветы Второй: корги и другие хобби
Ранее Королевская почта Великобритании выпустила серию марок, посвящённых Елизавете II, а Королевский монетный двор - памятные монеты.
Принцесса Елизавета стала королевой 6 февраля 1952 года, в день смерти отца - короля Георга Шестого. Елизавета Вторая, которой в 2022 году исполняется 96 лет, станет первым британским монархом, отмечающим платиновый юбилей.
В связи с тем что погода в Великобритании в феврале обычно не очень хорошая, празднования переносят на лето. Официальные дни рождения британских монархов также празднуются летом, вне зависимости от того, когда они у них на самом деле.
В рамках празднования юбилея в течение всего года по всей стране будут проходить различные мероприятия, кульминацией станут расширенные праздничные выходные со 2 по 5 июня. В выходные дни по всей Великобритании и в странах Содружества пройдут праздничные мероприятия.
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября 2021, 17:52Шоубиз
Королева Елизавета II стала прабабушкой в 12-й раз
 
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