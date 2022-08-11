https://ria.ru/20220811/elizaveta-1808870948.html
Великобритания выпустит серию монет с факсимиле Елизаветы II
Великобритания выпустит серию монет с факсимиле Елизаветы II - РИА Новости, 11.08.2022
Великобритания выпустит серию монет с факсимиле Елизаветы II
Королевский монетный двор Великобритании выпустит серию из трех коллекционных монет в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II, на них впервые... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T15:04
2022-08-11T15:04
2022-08-11T15:25
культура
елизавета ii
великобритания
новости культуры
содружество наций
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Королевский монетный двор Великобритании выпустит серию из трех коллекционных монет в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II, на них впервые появится факсимильная подпись монарха, сообщает в четверг телеканал ITV.По словам дизайнера монет, художника ирландского происхождения Пи Джея Линча, подпись королевы имеет большое символическое значение, так как означает в том числе приверженность своему народу.Номинал каждой монеты – пять фунтов стерлингов, серия состоит из трех сюжетов. Первый показывает награды королевы, второй посвящен ее работе с благотворительными организациями, третий – Содружеству наций, добровольному объединению, в которое помимо Великобритании входят почти все ее бывшие колонии, доминионы и протектораты. Монеты можно будет приобрести на сайте монетного двора. Цены будут варьироваться от 13 до 2865 фунтов стерлингов, в зависимости от техники исполнения. О тираже не сообщается.Елизавета II взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет, когда скончался ее отец, король Георг VI. В этом году она отметила 70-летие пребывания на троне, став первым британским монархом, отмечающим платиновый юбилей правления.За период правления Елизаветы II в Великобритании сменились 14 премьер-министров – от Уинстона Черчилля до Бориса Джонсона. СМИ сообщали, что 96-летняя королева стала второй в списке самых долгоправящих монархов в истории, обогнав короля Таиланда Пхумипона Адульядета, правившего 70 лет и 126 дней в период с 1946 по 2016 год.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елизавета ii, великобритания, новости культуры, содружество наций
Культура, Елизавета II, Великобритания, Новости культуры, Содружество наций
15:04 11.08.2022 (обновлено: 15:25 11.08.2022)
Великобритания выпустит серию монет с факсимиле Елизаветы II
Британский монетный двор впервые выпустит серию монет с факсимиле Елизаветы II
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Королевский монетный двор Великобритании выпустит серию из трех коллекционных монет в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II, на них впервые появится факсимильная подпись монарха, сообщает в четверг телеканал ITV.
"В честь невероятного правления Ее Величества мы очень рады представить уникальную коллекцию, которая впервые включает ее подпись на всех трех монетах", – приводятся на сайте телеканала слова представителя монетного двора Николы Хауэлл.
По словам дизайнера монет, художника ирландского происхождения Пи Джея Линча, подпись королевы имеет большое символическое значение, так как означает в том числе приверженность своему народу.
Номинал каждой монеты – пять фунтов стерлингов, серия состоит из трех сюжетов. Первый показывает награды королевы, второй посвящен ее работе с благотворительными организациями, третий – Содружеству наций, добровольному объединению, в которое помимо Великобритании входят почти все ее бывшие колонии, доминионы и протектораты. Монеты можно будет приобрести на сайте монетного двора. Цены будут варьироваться от 13 до 2865 фунтов стерлингов, в зависимости от техники исполнения. О тираже не сообщается.
Елизавета II взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет, когда скончался ее отец, король Георг VI. В этом году она отметила 70-летие пребывания на троне, став первым британским монархом, отмечающим платиновый юбилей правления.
За период правления Елизаветы II в Великобритании сменились 14 премьер-министров – от Уинстона Черчилля до Бориса Джонсона. СМИ сообщали, что 96-летняя королева стала второй в списке самых долгоправящих монархов в истории, обогнав короля Таиланда Пхумипона Адульядета, правившего 70 лет и 126 дней в период с 1946 по 2016 год.