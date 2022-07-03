https://ria.ru/20220703/obyazannosti-1799874599.html

Обязанности Елизаветы II сократили впервые за десять лет, пишут СМИ

Обязанности Елизаветы II сократили впервые за десять лет, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2022

Обязанности Елизаветы II сократили впервые за десять лет, пишут СМИ

Букингемский дворец впервые за последние десять лет сократил ряд обязанностей королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T10:14

2022-07-03T10:14

2022-07-03T14:00

в мире

елизавета ii

чарльз, принц уэльский

великобритания

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Букингемский дворец впервые за последние десять лет сократил ряд обязанностей королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник во дворце.Отмечается, что как глава государства монарх официально открывает парламент, назначает премьер-министра, а также наносит государственные визиты и принимает лидеров других государств.Теперь, как пишет издание, эти функции описаны "более расплывчатыми формулировками", в которых говорится, что роль королевы "включает в себя ряд парламентских и дипломатических обязанностей", а также прием посещающих ее глав других государств.По данным газеты, сын Елизаветы II, принц Уэльский, возьмет на себя ряд наиболее ответственных официальных функций, в то время как некоторые другие (в частности, официальное открытие парламента) были и вовсе отменены.Источник во дворце отметил, что это не "кардинальное" изменение, а лишь небольшое постъюбилейное обновление.Елизавета II взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. Именно в тот день скончался ее отец — король Георг VI. В этом году она отметила 70-летие пребывания на троне, став первым британским монархом, отмечающим платиновый юбилей правления. За период ее правления в Великобритании сменились 14 премьер-министров — от Уинстона Черчилля до Бориса Джонсона. СМИ сообщали, что королева стала второй в списке самых долгоправящих монархов в истории, обогнав короля Таиланда Пхумипона Адульядета, который оставался у власти 70 лет и 126 дней в период с 1946 по 2016 год.

https://ria.ru/20220612/britaniya-1794938258.html

великобритания

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, елизавета ii, чарльз, принц уэльский, великобритания