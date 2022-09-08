https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815450855.html

Умерла королева Елизавета II

Умерла королева Елизавета II - РИА Новости, 08.09.2022

Умерла королева Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97 году жизни, сообщил Букингемский дворец. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T20:30

2022-09-08T20:30

2022-09-08T23:17

в мире

елизавета ii

великобритания

шотландия

северная ирландия

умерла королева елизавета ii

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97 году жизни, сообщил Букингемский дворец."Королева мирно скончалась в замке Балморал сегодня днем", — говорится в заявлении.Ранее в четверг Букингемский дворец заявил, что врачи обеспокоены состоянием здоровья Елизаветы II и рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением. Позже к королеве прибыли все ее дети.В Великобритании объявили период национального траура, который, как ожидается, продлится десять дней.Согласно порядку наследования британского престола, следующим королем Великобритании станет Чарльз, принц Уэльский, о чем официально объявила премьер-министр страны Лиз Трасс. Он выбрал себе имя Карл III.Елизавета II — старшая дочь короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон — родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. В 1936 году после вступления отца на престол Елизавета стала наследницей британской короны. Получила домашнее образование, а в 1945 году поступила во Вспомогательную территориальную службу — женское подразделение британской армии, по окончании Второй мировой войны имела звание младшего командира. В 1947 году состоялась свадьба Елизаветы и принца Греческого и Датского Филиппа, который отказался от всех титулов, принял британское подданство и получил титул герцога Эдинбургского. В браке у них родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, герцог Йоркский принц Эндрю и принц Эдвард, граф Уэссекский.В 1952 году после смерти отца Елизавета II стала королевой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, правителем 15 государств — членов Содружества наций и главой самого Содружества, главой Англиканской церкви и Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Великобритании.

https://ria.ru/20220908/koroleva-1815434379.html

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Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конец эпохи: королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни Сегодня не стало королевы Великобритании Елизаветы Александры Марии. После смерти отца в 1952 году Елизавета взошла на престол в возрасте 25 лет. Ее мужем стал принц Филипп Маунтбеттен. Четверо детей, восемь внуков и десять правнуков являются продолжателями рода Виндзоров. За 70 лет правления, королева Елизавета II активно участвовала в жизни англичан, ежегодно выступала на телевидении, поддерживала благотворительные фонды. 2022-09-08T20:30 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, елизавета ii, великобритания, шотландия, северная ирландия, умерла королева елизавета ii