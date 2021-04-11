https://ria.ru/20210411/filipp-1727740008.html
Британские СМИ рассказали о последних днях принца Филиппа
Британские СМИ рассказали о последних днях принца Филиппа
Британские СМИ рассказали о последних днях принца Филиппа: он много читал, звонил любимым и настаивал на том, что со всем справится сам; в последние минуты он... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T02:39
2021-04-11T02:39
2021-04-11T02:39
принц филипп, герцог эдинбургский
великобритания
в мире
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Британские СМИ рассказали о последних днях принца Филиппа: он много читал, звонил любимым и настаивал на том, что со всем справится сам; в последние минуты он был не один - Елизавета II была рядом.В ночь на пятницу состояние принца начало ухудшаться. Любые разговоры о том, чтобы отправить 99-летнего Филиппа обратно в больницу, быстро пресекла королева, говорят источники издания Telegraph.Смерть Филиппа стала неожиданностью, даже несмотря на то, что он был болен, рассказывают при дворе: "Я думаю, что было некое ощущение, что Железный Герцог не остановится и продержится до юбилея".Последние дни принц проводил читая под лучами солнца, составляя письма и ведя телефонные разговоры с любимыми, рассказывают источники Evening Standard. Он был "спокойнее и тише", рад был оказаться дома, но досадовал на коронавирусные ограничения - они осложняли встречи с семьей.Филипп старался оставаться как можно более независимым, несмотря на ухудшающееся состояние здоровья, и продолжал самостоятельно одеваться, вспоминают при дворе. "Он пришел в ярость, когда в его комнату поместили инвалидную коляску. Он потребовал, чтобы "эту проклятую штуку убрали с глаз долой", - пишет газета. В другой раз Филипп уронил очки и запретил помощнику поднимать их за него.В последние дни аппетита у принца не было, но когда силы позволяли, Филипп проводил трапезы в компании жены.В последнюю ночь Елизавета была у его постели.Брак Елизаветы Второй и принца Филиппа продлился 73 года. Филипп скончался 9 апреля на 100-м году жизни.
https://ria.ru/20210410/dzhonson-1727731203.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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принц филипп, герцог эдинбургский, великобритания, в мире
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Британские СМИ рассказали о последних днях принца Филиппа
: он много читал, звонил любимым и настаивал на том, что со всем справится сам; в последние минуты он был не один - Елизавета II была рядом.
В ночь на пятницу состояние принца начало ухудшаться. Любые разговоры о том, чтобы отправить 99-летнего Филиппа обратно в больницу, быстро пресекла королева, говорят источники издания Telegraph.
"Он провел большую часть из тех четырех недель, что находился в больнице, пытаясь вернуться домой. Они прооперировали его сердце, чтобы попытаться дать ему чуть больше времени, может быть, с расчетом на его 100-летний юбилей. Но его не это волновало. Он просто хотел вернуться в свою кровать. Он ни за что не хотел умирать в больнице", - рассказывает источник.
Смерть Филиппа стала неожиданностью, даже несмотря на то, что он был болен, рассказывают при дворе: "Я думаю, что было некое ощущение, что Железный Герцог не остановится и продержится до юбилея".
Последние дни принц проводил читая под лучами солнца, составляя письма и ведя телефонные разговоры с любимыми, рассказывают источники Evening Standard. Он был "спокойнее и тише", рад был оказаться дома, но досадовал на коронавирусные ограничения - они осложняли встречи с семьей.
Филипп старался оставаться как можно более независимым, несмотря на ухудшающееся состояние здоровья, и продолжал самостоятельно одеваться, вспоминают при дворе. "Он пришел в ярость, когда в его комнату поместили инвалидную коляску. Он потребовал, чтобы "эту проклятую штуку убрали с глаз долой", - пишет газета. В другой раз Филипп уронил очки и запретил помощнику поднимать их за него.
В последние дни аппетита у принца не было, но когда силы позволяли, Филипп проводил трапезы в компании жены.
В последнюю ночь Елизавета была у его постели.
Брак Елизаветы Второй и принца Филиппа продлился 73 года. Филипп скончался 9 апреля на 100-м году жизни.