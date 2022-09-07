https://ria.ru/20220907/sud-1815130662.html
Суд заключил под стражу главу турфирмы, клиенты которой погибли на Камчатке
Суд заключил под стражу главу турфирмы, клиенты которой погибли на Камчатке - РИА Новости, 07.09.2022
Суд заключил под стражу главу турфирмы, клиенты которой погибли на Камчатке
Кировский районный суд Новосибирска в среду заключил под стражу директора туристического агентства "Экстрим тайм", клиенты которого погибли при восхождении на... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:48
2022-09-07T14:48
2022-09-07T14:49
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туризм
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НОВОСИБИРСК, 7 сен — РИА Новости. Кировский районный суд Новосибирска в среду заключил под стражу директора туристического агентства "Экстрим тайм", клиенты которого погибли при восхождении на Ключевской вулкан, передает корреспондент РИА Новости."Избрать в отношении Степанова Андрея Юрьевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 дней, то есть до 2 ноября 2022 года", — сообщила судья Анна Менькова.В ходе судебного заседания следователь СК ходатайствовал об аресте Степанова, а сам обвиняемый и его адвокат просили суд отпустить его под залог недвижимости его гражданской супруги. На данный момент решается вопрос о конвоировании главы турфирмы на Камчатку.В понедельник прокуратура Новосибирской области сообщала о проверке соблюдения сотрудниками новосибирской фирмы ООО "Экстрим тайм" законодательства о туристической деятельности, в том числе в части требований к сопровождающим лицам. По данным СК, заведено второе уголовное дело на руководителя турагентства и гида-инструктора — о небезопасных услугах. Совершавшая восхождение на Ключевской вулкан группа из семи регионов России в составе 10 туристов и двух гидов обратилась за помощью к спасателям в субботу, 3 сентября. Изначально сообщалось, что пять человек разбились насмерть. В последующие дни поступила информация о гибели еще четверых.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:48 07.09.2022 (обновлено: 14:49 07.09.2022)
Суд заключил под стражу главу турфирмы, клиенты которой погибли на Камчатке
Суд заключил под стражу главу турфирмы "Экстрим Тайм", клиенты которой погибли на Камчатке