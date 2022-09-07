https://ria.ru/20220907/arest-1815049897.html
Следствие попросило арестовать главу фирмы, отправившей туристов на вулкан
Следствие попросило арестовать главу фирмы, отправившей туристов на вулкан - РИА Новости, 07.09.2022
Следствие попросило арестовать главу фирмы, отправившей туристов на вулкан
Следователь в среду попросил арестовать директора туристического агентства "Экстрим тайм", чьи клиенты погибли при восхождении на Ключевской вулкан, передает... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:38
2022-09-07T10:38
2022-09-07T11:06
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НОВОСИБИРСК, 7 сен — РИА Новости. Следователь в среду попросил арестовать директора туристического агентства "Экстрим тайм", чьи клиенты погибли при восхождении на Ключевской вулкан, передает корреспондент РИА Новости из зала Кировского районного суда Новосибирска."Рассматривается ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала судья Анна Менькова. Уточняется, что ходатайство направил следователь СУСК по Камчатскому краю.В среду Кировский районный суд рассматривает вопрос о мере пресечения Андрею Степанову, в отношении которого возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть людей. Сам Степанов заявил журналистам, что не будет давать каких либо комментариев по делу.Совершавшая восхождение на Ключевской вулкан группа из семи регионов России в составе 10 туристов и двух гидов обратилась за помощью к спасателям в субботу, 3 сентября. Изначально сообщалось, что пять человек разбились насмерть. В последующие дни поступила информация о смерти еще четверых.В понедельник прокуратура Новосибирской области сообщила о проверке фирмы "Экстрим тайм", в том числе на предмет квалификации и подготовки гидов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, камчатский край, россия, новости - туризм, туризм, туристы, следствие, вулкан
Туризм, Происшествия, Новосибирск, Камчатский край, Россия, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Следствие, Вулкан
10:38 07.09.2022 (обновлено: 11:06 07.09.2022)
Следствие попросило арестовать главу фирмы, отправившей туристов на вулкан
Следствие запросило арест для главы турфирмы, чьи клиенты погибли на Ключевском вулкане
НОВОСИБИРСК, 7 сен — РИА Новости. Следователь в среду попросил арестовать директора туристического агентства "Экстрим тайм", чьи клиенты погибли при восхождении на Ключевской вулкан, передает корреспондент РИА Новости из зала Кировского районного суда Новосибирска.
"Рассматривается ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала судья Анна Менькова.
Уточняется, что ходатайство направил следователь СУСК по Камчатскому краю.
В среду Кировский районный суд рассматривает вопрос о мере пресечения Андрею Степанову, в отношении которого возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть людей. Сам Степанов заявил журналистам, что не будет давать каких либо комментариев по делу.
Совершавшая восхождение на Ключевской вулкан группа из семи регионов России в составе 10 туристов и двух гидов обратилась
за помощью к спасателям в субботу, 3 сентября. Изначально сообщалось, что пять человек разбились насмерть. В последующие дни поступила
информация о смерти еще четверых.
В понедельник прокуратура Новосибирской области сообщила
о проверке фирмы "Экстрим тайм", в том числе на предмет квалификации и подготовки гидов.