https://ria.ru/20220907/golod-1814986147.html

Назван способ дольше не испытывать чувство голода

Назван способ дольше не испытывать чувство голода - РИА Новости, 07.09.2022

Назван способ дольше не испытывать чувство голода

Какие изменения стоит внести в рацион, чтобы долго оставаться сытым после приема пищи и не набирать вес из-за переедания, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T02:10

2022-09-07T02:10

2022-09-07T02:10

общество

маргарита арзуманян

здоровье - общество

диета

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Какие изменения стоит внести в рацион, чтобы долго оставаться сытым после приема пищи и не набирать вес из-за переедания, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.Чувство голода не всегда свидетельствует о том, что человек нуждается в питательных веществах, поскольку оно может быть не только физиологическим, но и эмоциональным, отметила врач.При появлении характерных симптомов физиологического голода нужно поесть, считает она. Обычно они возникают через два с половиной или три часа после еды, иногда – через четыре. Чтобы чувство голода не беспокоило вскоре после очередного приема пищи и не приводило к перееданию, нужно следить за рационом, продолжила диетолог."Чтобы оставаться достаточно долго сытым, необходимо получать в нужных пропорциях белок, полезные жиры и клетчатку. Допустим, орехи – хорошая еда для продления чувства сытости: там есть растительный белок, клетчатка и полезные жиры. Долго оставаться сытым позволяют овощи, которые содержат и клетчатку, и воду, например, огурцы, листовой салат, капуста, томаты, авокадо. Не стоит исключать из рациона животные белки. Яйца позволяют достаточно долго оставаться сытым", – сказала Арзуманян.Некоторые продукты, наоборот, повышают аппетит, и после их употребления можно проголодаться раньше времени, предупредила диетолог."Надо исключить продукты, которые стимулируют аппетит, – пряности, специи, маринады, соления, сладости, шоколад, консервы, фастфуд", – порекомендовала Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik.По ее словам, иногда при возникновении чувства голода стоит выпить воды, так как жажду легко перепутать с желанием поесть.Сбалансированный рацион и схема питания, включающая завтрак, обед, ужин и два перекуса, позволят человеку всегда оставаться сытым, уверена диетолог.

https://ria.ru/20220901/fruktoza-1813590100.html

https://ria.ru/20210414/golod-1728212879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, маргарита арзуманян, здоровье - общество, диета