https://ria.ru/20220906/ulybka-1814848159.html

Путин и Шойгу с улыбкой выслушали доклад Евкурова на учениях "Восток-2022"

Путин и Шойгу с улыбкой выслушали доклад Евкурова на учениях "Восток-2022" - РИА Новости, 06.09.2022

Путин и Шойгу с улыбкой выслушали доклад Евкурова на учениях "Восток-2022"

Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу с улыбкой отреагировали на доклад заместителя главы военного ведомства Юнус-Бека Евкурова во время... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:36

2022-09-06T14:36

2022-09-06T16:37

владимир путин

сергей шойгу

восток (учения)

юнус-бек евкуров

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу с улыбкой отреагировали на доклад заместителя главы военного ведомства Юнус-Бека Евкурова во время стратегических командно-штабных учений "Восток-2022", следует из опубликованного телеканалом "Звезда" видео.Действие происходило в наблюдательном пункте на приморском полигоне Сергеевский. Судя по кадрам, Евкуров разговаривал по телефону с начальником Генштаба Валерием Герасимовым."Евкуров только сам видит, и все, но докладывает начальнику Генерального штаба", — с улыбкой заявил Путин.Глава государства приехал на учения во вторник и наблюдает за основным их розыгрышем.Учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России с отработкой оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах ВВО, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.В программе учений значится применение всех видов оружия, в том числе оперативно-тактических ракет комплекса "Искандер-М", захват населенного пункта с массированным ударом артиллерией и авиацией, переход в наступление и разгром основной группировки войск противника.В маневрах задействованы военные из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана и России, а также Казахстана, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа и Сирии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220906/vostok-2022-1814864933.html

https://ria.ru/20220906/ucheniya-1814758791.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, сергей шойгу, восток (учения), юнус-бек евкуров