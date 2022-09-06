14:36 06.09.2022 (обновлено: 16:37 06.09.2022)
Путин и Шойгу с улыбкой выслушали доклад Евкурова на учениях "Восток-2022"
Путин и Шойгу с улыбкой выслушали доклад Евкурова на учениях "Восток-2022"
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент России Владимир Путин наблюдает за финальной частью военных стратегических командно-штабных учений "Восток-2022"
Президент России Владимир Путин наблюдает за финальной частью военных стратегических командно-штабных учений "Восток-2022"
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу с улыбкой отреагировали на доклад заместителя главы военного ведомства Юнус-Бека Евкурова во время стратегических командно-штабных учений "Восток-2022", следует из опубликованного телеканалом "Звезда" видео.
Действие происходило в наблюдательном пункте на приморском полигоне Сергеевский. Судя по кадрам, Евкуров разговаривал по телефону с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.
"Евкуров только сам видит, и все, но докладывает начальнику Генерального штаба", — с улыбкой заявил Путин.
Глава государства приехал на учения во вторник и наблюдает за основным их розыгрышем.
Учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России с отработкой оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах ВВО, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.
В программе учений значится применение всех видов оружия, в том числе оперативно-тактических ракет комплекса "Искандер-М", захват населенного пункта с массированным ударом артиллерией и авиацией, переход в наступление и разгром основной группировки войск противника.
В маневрах задействованы военные из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана и России, а также Казахстана, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа и Сирии.