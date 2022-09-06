Рейтинг@Mail.ru
Путин и Шойгу с улыбкой выслушали доклад Евкурова на учениях "Восток-2022" - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220906/ulybka-1814848159.html
Путин и Шойгу с улыбкой выслушали доклад Евкурова на учениях "Восток-2022"
Путин и Шойгу с улыбкой выслушали доклад Евкурова на учениях "Восток-2022" - РИА Новости, 06.09.2022
Путин и Шойгу с улыбкой выслушали доклад Евкурова на учениях "Восток-2022"
Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу с улыбкой отреагировали на доклад заместителя главы военного ведомства Юнус-Бека Евкурова во время... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:36
2022-09-06T16:37
владимир путин
сергей шойгу
восток (учения)
юнус-бек евкуров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814827588_0:0:2216:1248_1920x0_80_0_0_9a149bab8ef5fd76e0059593c80f949f.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу с улыбкой отреагировали на доклад заместителя главы военного ведомства Юнус-Бека Евкурова во время стратегических командно-штабных учений "Восток-2022", следует из опубликованного телеканалом "Звезда" видео.Действие происходило в наблюдательном пункте на приморском полигоне Сергеевский. Судя по кадрам, Евкуров разговаривал по телефону с начальником Генштаба Валерием Герасимовым."Евкуров только сам видит, и все, но докладывает начальнику Генерального штаба", — с улыбкой заявил Путин.Глава государства приехал на учения во вторник и наблюдает за основным их розыгрышем.Учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России с отработкой оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах ВВО, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.В программе учений значится применение всех видов оружия, в том числе оперативно-тактических ракет комплекса "Искандер-М", захват населенного пункта с массированным ударом артиллерией и авиацией, переход в наступление и разгром основной группировки войск противника.В маневрах задействованы военные из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана и России, а также Казахстана, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа и Сирии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220906/vostok-2022-1814864933.html
https://ria.ru/20220906/ucheniya-1814758791.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814827588_201:0:2130:1447_1920x0_80_0_0_82adfb5ae98f6d5a22f3aef244970eab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, сергей шойгу, восток (учения), юнус-бек евкуров
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Восток (учения), Юнус-Бек Евкуров
14:36 06.09.2022 (обновлено: 16:37 06.09.2022)
 
Путин и Шойгу с улыбкой выслушали доклад Евкурова на учениях "Восток-2022"

Путин и Шойгу с улыбкой выслушали доклад Евкурова на учениях "Восток-2022"

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент России Владимир Путин наблюдает за финальной частью военных стратегических командно-штабных учений "Восток-2022"
Президент России Владимир Путин наблюдает за финальной частью военных стратегических командно-штабных учений Восток-2022 - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин наблюдает за финальной частью военных стратегических командно-штабных учений "Восток-2022"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу с улыбкой отреагировали на доклад заместителя главы военного ведомства Юнус-Бека Евкурова во время стратегических командно-штабных учений "Восток-2022", следует из опубликованного телеканалом "Звезда" видео.
Действие происходило в наблюдательном пункте на приморском полигоне Сергеевский. Судя по кадрам, Евкуров разговаривал по телефону с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.
"Евкуров только сам видит, и все, но докладывает начальнику Генерального штаба", — с улыбкой заявил Путин.
Глава государства приехал на учения во вторник и наблюдает за основным их розыгрышем.
Военнослужащие на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 15:27Сказано в эфире
Эксперт объяснил, почему к учениям "Восток-2022" привлекли резервистов
Учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России с отработкой оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах ВВО, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.
В программе учений значится применение всех видов оружия, в том числе оперативно-тактических ракет комплекса "Искандер-М", захват населенного пункта с массированным ударом артиллерией и авиацией, переход в наступление и разгром основной группировки войск противника.
В маневрах задействованы военные из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана и России, а также Казахстана, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа и Сирии.
Работа реактивной системы залпового огня Ураган в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 10:38
ПВО отразила воздушное нападение на учениях "Восток-2022"
 
Владимир ПутинСергей ШойгуВосток (учения)Юнус-Бек Евкуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала