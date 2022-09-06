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Путин прибыл на учения "Восток-2022" - РИА Новости, 06.09.2022
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Путин прибыл на учения "Восток-2022"
Путин прибыл на учения "Восток-2022" - РИА Новости, 06.09.2022
Путин прибыл на учения "Восток-2022"
Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на учения "Восток-2022", заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T08:18
2022-09-06T13:44
безопасность
владимир путин
россия
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на учения "Восток-2022", заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Сейчас уже президент прибыл. Он находится на полигоне Сергеевский, где (проходит. — Прим. ред.) финальная часть учений "Восток-2022". &lt;...&gt; Он проводит совещание с представителями Министерства обороны", — сказал спикер Кремля журналистам.Он уточнил, что там находятся и министр обороны Сергей Шойгу, и глава Генштаба Валерий Герасимов. По словам Пескова, совещание закрыто для представителей СМИ.Затем Путин вернется на остров Русский и проведет заседание госсовета по вопросам развития туристической отрасли, встретится с модераторам ключевых панелей Восточного экономического форума, а также пообщается с губернатором Приморского края.В программе учений значится применение всех видов оружия, в том числе оперативно-тактических ракет комплекса "Искандер-М", захват населенного пункта с массированным ударом артиллерией и авиацией, переход в наступление и разгром основной группировки войск противника.В маневрах задействованы военные из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана и России, а также Казахстана, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа и Сирии.
https://ria.ru/20220905/rossiya-1814595000.html
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безопасность, владимир путин, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
08:18 06.09.2022 (обновлено: 13:44 06.09.2022)
 
Путин прибыл на учения "Восток-2022"

Путин прибыл на полигон Сергеевский на учения "Восток-2022"

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин наблюдает за финальной частью военных стратегических командно-штабных учений войск Восточного военного округа Восток-2022
Президент РФ Владимир Путин наблюдает за финальной частью военных стратегических командно-штабных учений войск Восточного военного округа Восток-2022 - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин наблюдает за финальной частью военных стратегических командно-штабных учений войск Восточного военного округа Восток-2022
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на учения "Восток-2022", заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Сейчас уже президент прибыл. Он находится на полигоне Сергеевский, где (проходит. — Прим. ред.) финальная часть учений "Восток-2022". <...> Он проводит совещание с представителями Министерства обороны", — сказал спикер Кремля журналистам.
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Он уточнил, что там находятся и министр обороны Сергей Шойгу, и глава Генштаба Валерий Герасимов. По словам Пескова, совещание закрыто для представителей СМИ.

Затем Путин вернется на остров Русский и проведет заседание госсовета по вопросам развития туристической отрасли, встретится с модераторам ключевых панелей Восточного экономического форума, а также пообщается с губернатором Приморского края.
В программе учений значится применение всех видов оружия, в том числе оперативно-тактических ракет комплекса "Искандер-М", захват населенного пункта с массированным ударом артиллерией и авиацией, переход в наступление и разгром основной группировки войск противника.
В маневрах задействованы военные из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана и России, а также Казахстана, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа и Сирии.
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БезопасностьВладимир ПутинРоссияВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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