08:18 06.09.2022 (обновлено: 13:44 06.09.2022)
Путин прибыл на учения "Восток-2022"
Путин прибыл на полигон Сергеевский на учения "Восток-2022"
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин наблюдает за финальной частью военных стратегических командно-штабных учений войск Восточного военного округа Восток-2022
Президент РФ Владимир Путин наблюдает за финальной частью военных стратегических командно-штабных учений войск Восточного военного округа Восток-2022
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на учения "Восток-2022", заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Сейчас уже президент прибыл. Он находится на полигоне Сергеевский, где (проходит. — Прим. ред.) финальная часть учений "Восток-2022". <...> Он проводит совещание с представителями Министерства обороны", — сказал спикер Кремля журналистам.
Он уточнил, что там находятся и министр обороны Сергей Шойгу, и глава Генштаба Валерий Герасимов. По словам Пескова, совещание закрыто для представителей СМИ.
Затем Путин вернется на остров Русский и проведет заседание госсовета по вопросам развития туристической отрасли, встретится с модераторам ключевых панелей Восточного экономического форума, а также пообщается с губернатором Приморского края.
Затем Путин вернется на остров Русский и проведет заседание госсовета по вопросам развития туристической отрасли, встретится с модераторам ключевых панелей Восточного экономического форума, а также пообщается с губернатором Приморского края.
В программе учений значится применение всех видов оружия, в том числе оперативно-тактических ракет комплекса "Искандер-М", захват населенного пункта с массированным ударом артиллерией и авиацией, переход в наступление и разгром основной группировки войск противника.
В маневрах задействованы военные из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана и России, а также Казахстана, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа и Сирии.
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