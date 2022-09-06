https://ria.ru/20220906/putin-1814722945.html

Путин прибыл на учения "Восток-2022"

Путин прибыл на учения "Восток-2022" - РИА Новости, 06.09.2022

Путин прибыл на учения "Восток-2022"

Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на учения "Восток-2022", заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T08:18

2022-09-06T08:18

2022-09-06T13:44

безопасность

владимир путин

россия

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на учения "Восток-2022", заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Сейчас уже президент прибыл. Он находится на полигоне Сергеевский, где (проходит. — Прим. ред.) финальная часть учений "Восток-2022". <...> Он проводит совещание с представителями Министерства обороны", — сказал спикер Кремля журналистам.Он уточнил, что там находятся и министр обороны Сергей Шойгу, и глава Генштаба Валерий Герасимов. По словам Пескова, совещание закрыто для представителей СМИ.Затем Путин вернется на остров Русский и проведет заседание госсовета по вопросам развития туристической отрасли, встретится с модераторам ключевых панелей Восточного экономического форума, а также пообщается с губернатором Приморского края.В программе учений значится применение всех видов оружия, в том числе оперативно-тактических ракет комплекса "Искандер-М", захват населенного пункта с массированным ударом артиллерией и авиацией, переход в наступление и разгром основной группировки войск противника.В маневрах задействованы военные из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана и России, а также Казахстана, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа и Сирии.

https://ria.ru/20220905/rossiya-1814595000.html

https://ria.ru/20220905/ucheniya-1814490583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

безопасность, владимир путин, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф)