https://ria.ru/20220905/egipet-1813927603.html

Пляжный отдых осенью-зимой: подешевеют ли туры в Египет

Пляжный отдых осенью-зимой: подешевеют ли туры в Египет - РИА Новости, 05.09.2022

Пляжный отдых осенью-зимой: подешевеют ли туры в Египет

"Египет — наше все", — шутят туроператоры, говоря о зарубежном пляжном отдыхе этой осенью-зимой. Прямые рейсы, Красное море с великолепным дайвингом, обширная... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T08:00

2022-09-05T08:00

2022-09-05T08:12

туризм

туризм

тутанхамон

египет

россия

москва

ifly

coral travel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768490659_0:65:1920:1145_1920x0_80_0_0_2f91a98b657b49b8bcceac4570f227f9.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Светлана Баева. "Египет — наше все", — шутят туроператоры, говоря о зарубежном пляжном отдыхе этой осенью-зимой. Прямые рейсы, Красное море с великолепным дайвингом, обширная экскурсионная программа и, наконец, Большой Египетский музей, который обещают открыть в ноябре, — все это привлекает путешественников. О том, что ждет россиян в арабской республике, сколько стоят путевки и удастся ли сэкономить на отдыхе, — в материале РИА Новости.Когда лететьОтвет на вопрос "когда лучше в Египет", прост: в любое время. "Курорты Красного моря — Хургада, Шарм-эш-Шейх, Сафага, Эль-Гуна, Дахаб, Таба, Нувейба — круглогодичные", — объясняют в компании "Русский экспресс". Однако сезонность все же есть. На средиземноморском побережье (Марса-Матрух, Эль-Аламейн) и в Айн-Сохне, что в Суэцком заливе Красного моря, оптимально с мая по октябрь. Ну и конечно, экскурсионные варианты с круизами по Нилу — тоже всегда хорошая идея. Лето традиционно считалось для россиян в Египте низким сезоном, но не в этом году. Количество рейсов увеличивалось, в том числе из регионов, а из Сибири добирались до Красного моря даже через Казахстан."Днем нереально было находиться не то что на пляже, просто на улице: температура около 40 градусов. Перед глазами будто дымка, без панамы никак", — вспоминает июльскую поездку туристка Марина Шамахова. Тем не менее даже испытание жарой отдых не испортило.Ноябрь дешевле Нового годаНачало осени — тоже на пике популярности, тем более что погода становится комфортнее. "Мы с 3 сентября запустили полетную программу в Египет на прямых рейсах EgyptAir, — рассказали РИА Новости в Coral Travel. — Первые путевки раскупили задолго до вылетов".В компании уточняют: глубина продаж хорошая, уже много бронирований на школьные каникулы и ноябрьские праздники."Тем, кто планирует путешествие в ноябре, пора бронировать. Ожидаются сложности с местами в отелях Шарм-эш-Шейха и кратный рост цен на номера из-за международного климатического форума ООН (8-18 ноября)", — предупреждают в Tez Tour.Новый год — традиционно высокий сезон на всех направлениях — тоже продается успешно. И есть выгодные предложения по акции раннего бронирования. Скидки порой достигают 60%.На чем полетимГорящих туров ждать не приходится. "Слишком мало авиаперевозок по сравнению с допандемийными временами, спрос значительно превышает предложение", — объясняют в "Русском экспрессе".Полетные программы расширяют, но, как сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, в среднем дефицит — 40-60%. "В Египет летает 30% от 2021-го", — добавил эксперт. По его мнению, там готовы принимать из России по три рейса в неделю из каждого регионального аэропорта.В Tez Tour с сентября расширили полетную программу на 30%. Для бронирования доступны путевки с вылетами из Уфы, Новосибирска и Екатеринбурга по март 2023-го, из Москвы — по май. Речь о прямых регулярных рейсах IFly на лайнерах A330 вместимостью 378 пассажиров.В "Интуристе" предлагают чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Но есть различные комбинации на прямых и стыковочных рейсах из всех крупных городов России.Клиентам Coral Travel, чья программа стартовала в минувшие выходные, предлагают ежедневные вылеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на EgyptAir. Там напоминают, что, помимо удобных слотов (туда — утром, обратно — вечером), горячего питания, напитков, бесплатного багажа, у египетского перевозчика есть бизнес-класс — 36 кресел.В "Русском экспрессе" — туры на базе регулярных рейсов со стыковками из разных городов России. "Не хватает лайнеров в Хургаду, Шарм-эш-Шейх и Александрию, — говорят в компании. — В Каир для любых программ, как экскурсионных, так и отдыха, хотелось бы больше — минимум вдвое".В конце августа авиационные власти России и Египта договорились увеличить частоту рейсов.Кстати, по данным российского поисковика Aviasales, билеты в Египет осенью в среднем подешевели на 28% по сравнению с летом — до 35 500 рублей.Сколько придется платитьЦены на туры низкими не назовешь. "Семь дней с вылетом в сентябре — от 112 тысяч рублей на двоих в трехзвездочном отеле и от 128 тысяч — за "пятерку" и all inclusive", — рассказывали ранее в Cоral Travel.Если брать предложения агентств на протяжении всей осени, в среднем недельные "все включено" в "четверки" и "пятерки" Шарм-эш-Шейха на двоих — 120 и 130 тысяч соответственно.В Tez Tour уточнили, что новогодние туры на семь ночей в отеле "четыре звезды" с all inclusive пока можно приобрести за 75,8 тысячи на человека. Но это со скидкой по раннему бронированию.Впрочем, как указали в Coral Travel, один из трендов этого сезона — смещение спроса в сторону люксового сегмента.Не дешевый, а культурныйЕще до пандемии ковида, в конце 2019-го, когда новое Министерство древностей и туризма возглавлял Халед аль-Анани, в Египте решили сменить имидж: сместить фокус с дешевого пляжного отдыха на высококультурный. В августе этого года министром назначили банкира и финансиста Ахмеда Иссу.Перед ним поставили задачу "привлекать инвесторов и зарубежную валюту в страну, обеспечивать доходность отрасли, активно продвигать египетские туристические направления". Значит, дешевый Египет, даже с новыми рейсами, не вернется. Но, возможно, цены немного снизятся. А вот интерес к культуре и истории точно усилится. В ноябре в Гизе откроется Большой Египетский музей, который строили 15 лет. Это крупнейшее в мире собрание артефактов Древнего Египта: 90 тысяч квадратных метров и несколько десятков тысяч уникальных экспонатов. Есть зал сокровищ гробницы Тутанхамона.С прошлого года все популярнее у россиян авиаэкскурсии в древний город фараонов Луксор. Это недешевое удовольствие: на январь — около 200 евро."Новинка, которая пользуется спросом, — предложения с проживанием в отелях курортов Порт-Галиб и Нувейба", — говорят в Tez Tour. Нувейбу называют оазисом уединения, это в 200 километрах от Шарм-эш-Шейха.Порт-Галиб — город-курорт на берегу Красного моря, спроектированный известными архитекторами. Пышные зеленые аллеи, благоухающие парки, фонтаны. К тому же недалеко от Луксора и Асуана, что ценят любители экскурсий.Египет — по крайней мере, для россиян — больше не страна дешевого пляжного отдыха. Но это по-прежнему хорошая возможность погрузиться не только в Красное море с его уникальным подводным миром, но и в историю.

https://ria.ru/20220815/more-1808242065.html

https://ria.ru/20220805/egipet-1807391361.html

https://ria.ru/20220816/egipet-1810014424.html

https://ria.ru/20220901/egipet-1813755450.html

египет

россия

москва

шарм-эш-шейх

хургада

луксор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, тутанхамон, египет, россия, москва, ifly, coral travel, tez tour, airbus a330, шарм-эш-шейх, хургада, луксор, маршруты - туризм, проблемы - туризм, туристы, куда можно лететь, отдых на море, актуальное - туризм