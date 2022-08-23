https://ria.ru/20220823/egipet-1811557330.html

В Сибири туристы нашли способ сэкономить на перелетах в Египет

В Сибири туристы нашли способ сэкономить на перелетах в Египет - РИА Новости, 23.08.2022

В Сибири туристы нашли способ сэкономить на перелетах в Египет

Турагенты в Сибири наблюдают возросший спрос на туры в Египет с вылетом из аэропортов соседнего Казахстана, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:22

2022-08-23T16:22

2022-08-23T16:22

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Турагенты в Сибири наблюдают возросший спрос на туры в Египет с вылетом из аэропортов соседнего Казахстана, сообщает TourDom.ru. "Наши клиенты предпочитают отправляться на отдых через Нур-Султан", – отметила Яна Буравская из турагентства в Омске. Зачастую такие путешествия обходятся в два раза дешевле, чем с вылетом из Екатеринбурга или Новосибирска.По словам экспертов, из зарубежных курортных направлений жителям Омска доступна только Анталья на рейсах Turkish Airlines. Прямого перелета в Египет нет. Для отдыха на курортах Красного моря придется выбирать между отправлением из Москвы и соседнего Казахстана. Тур на 12 дней в начале сентября с вылетом из российской столицы и размещением в категории "четыре звезды" в Шарм-эш-Шейхе стоит примерно 136 тысяч рублей. Авиабилеты из Омска в Москву и обратно обойдутся как минимум в 11 тысяч на одного пассажира. Таким образом, полная стоимость поездки составит 158 тысяч на двоих.Тур с проживанием в этом же отеле, но с перелетом из Нур-Султана рейсом авиакомпании Scat Airlines можно забронировать за 118 тысяч рублей. Добраться до аэропорта туристы смогут, например, на поезде. Билет из Омска в плацкарте можно купить всего за 2,5 тысячи в один конец. Дорога займет 14 часов. В итоге поездка обойдется в 128 тысячи на двоих. Помимо приведенных маршрутов, можно отправиться в Шарм-эш-Шейх из Екатеринбурга прямыми рейсами египетской авиакомпании AlMasria, а в Хургаду – на бортах iFly. Однако цены на туры с таким перелетом существенно выше московских. Например, поездка на 12 дней в тот же отель обойдется в 335 тысяч рублей. Поэтому такой вариант омские туристы не рассматривают.Ближайшие к границе казахские аэропорты – Нур-Султан, Актобе, Костанай, Усть-Каменогорск – иногда предпочитают и жители других городов Сибири и Урала. Трансфер на машине или автобусе, например, из Оренбурга до Актобе займет шесть часов, из Челябинска до Костаная – семь-восемь часов.Правда, по словам других экспертов, такие варианты не очень удобны семьям с детьми. "Логистика сложная, иногда приходится дополнительно бронировать гостиницу, поскольку приехать точно к вылету не получается", – говорит Жанна Хлебникова из турагентства в Верхней Пышме. По ее словам, цены на Египет с вылетом из Екатеринбурга и даже из Москвы удивляют туристов, они к ним еще не привыкли.

https://ria.ru/20220609/egipet-1793620579.html

https://ria.ru/20220514/nur-sultan-1788362256.html

https://ria.ru/20220811/egipet-1808896515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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