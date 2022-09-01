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Туроператоры рассказали, когда подешевеют путевки в Египет - РИА Новости, 01.09.2022
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Туризм
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Туроператоры рассказали, когда подешевеют путевки в Египет
Туроператоры рассказали, когда подешевеют путевки в Египет - РИА Новости, 01.09.2022
Туроператоры рассказали, когда подешевеют путевки в Египет
Количество прямых рейсов из России в Египет нужно увеличить как минимум вдвое, и тогда снизятся цены на путевки, заявили РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:45
2022-09-01T15:45
туризм
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Количество прямых рейсов из России в Египет нужно увеличить как минимум вдвое, и тогда снизятся цены на путевки, заявили РИА Новости представители отрасли."Доступной перевозки на курорты Красного моря и из Москвы, и из регионов на осенне-зимний период не хватает. И это не позволяет туроператорам предложить низкие цены на пакетные туры", — рассказали в пресс-службе "Интуриста". Там добавили, что спрос на отдых в Египте остается стабильно высоким, а направление уже входит в топ-3 самых популярных.По мнению представителей "Русского Экспресса", на данный момент не хватает регулярной перевозки в Каир, Хургаду, Шарм-эш-Шейх, Александрию."Рейсов в Каир для любых программ, как экскурсионных, так и отдыха, хотелось бы больше как минимум вдвое. Сейчас нередки ситуации, когда билетов нет на две недели вперед", — сообщили в пресс-службе.Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что Египет готов принимать из России по три рейса в неделю из каждого регионального аэропорта. "В среднем дефицит перевозки составляет 40-60 процентов. Это бюджетное направление, и, если бы здесь появилась конкуренция среди перевозчиков, то цены были бы в районе 30-40 тысяч рублей за тур на одного. Но в этом сезоне реальная картина будет в районе 70-80 тысяч рублей", — сказал Мурадян.
https://ria.ru/20220816/egipet-1810014424.html
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новости - туризм, египет, россия, москва, аэропорт, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Россия, Москва, Аэропорт, Туризм, туристы
15:45 01.09.2022
 
Туроператоры рассказали, когда подешевеют путевки в Египет

Туроператоры: увеличение количества рейсов в Египет позволит снизить цены на путевки

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПассажиры стоят в очереди на регистрацию на рейс авиакомпании EgyptAir в международном аэропорту Домодедово
Пассажиры стоят в очереди на регистрацию на рейс авиакомпании EgyptAir в международном аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Количество прямых рейсов из России в Египет нужно увеличить как минимум вдвое, и тогда снизятся цены на путевки, заявили РИА Новости представители отрасли.
"Доступной перевозки на курорты Красного моря и из Москвы, и из регионов на осенне-зимний период не хватает. И это не позволяет туроператорам предложить низкие цены на пакетные туры", — рассказали в пресс-службе "Интуриста".
Там добавили, что спрос на отдых в Египте остается стабильно высоким, а направление уже входит в топ-3 самых популярных.
По мнению представителей "Русского Экспресса", на данный момент не хватает регулярной перевозки в Каир, Хургаду, Шарм-эш-Шейх, Александрию.
"Рейсов в Каир для любых программ, как экскурсионных, так и отдыха, хотелось бы больше как минимум вдвое. Сейчас нередки ситуации, когда билетов нет на две недели вперед", — сообщили в пресс-службе.
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Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что Египет готов принимать из России по три рейса в неделю из каждого регионального аэропорта.
"В среднем дефицит перевозки составляет 40-60 процентов. Это бюджетное направление, и, если бы здесь появилась конкуренция среди перевозчиков, то цены были бы в районе 30-40 тысяч рублей за тур на одного. Но в этом сезоне реальная картина будет в районе 70-80 тысяч рублей", — сказал Мурадян.
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