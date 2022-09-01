https://ria.ru/20220901/egipet-1813755450.html

Туроператоры рассказали, когда подешевеют путевки в Египет

Туроператоры рассказали, когда подешевеют путевки в Египет - РИА Новости, 01.09.2022

Туроператоры рассказали, когда подешевеют путевки в Египет

Количество прямых рейсов из России в Египет нужно увеличить как минимум вдвое, и тогда снизятся цены на путевки, заявили РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:45

2022-09-01T15:45

2022-09-01T15:45

туризм

новости - туризм

египет

россия

москва

аэропорт

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783750622_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_3cf42142d764862ffef3620e70e65f14.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Количество прямых рейсов из России в Египет нужно увеличить как минимум вдвое, и тогда снизятся цены на путевки, заявили РИА Новости представители отрасли."Доступной перевозки на курорты Красного моря и из Москвы, и из регионов на осенне-зимний период не хватает. И это не позволяет туроператорам предложить низкие цены на пакетные туры", — рассказали в пресс-службе "Интуриста". Там добавили, что спрос на отдых в Египте остается стабильно высоким, а направление уже входит в топ-3 самых популярных.По мнению представителей "Русского Экспресса", на данный момент не хватает регулярной перевозки в Каир, Хургаду, Шарм-эш-Шейх, Александрию."Рейсов в Каир для любых программ, как экскурсионных, так и отдыха, хотелось бы больше как минимум вдвое. Сейчас нередки ситуации, когда билетов нет на две недели вперед", — сообщили в пресс-службе.Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что Египет готов принимать из России по три рейса в неделю из каждого регионального аэропорта. "В среднем дефицит перевозки составляет 40-60 процентов. Это бюджетное направление, и, если бы здесь появилась конкуренция среди перевозчиков, то цены были бы в районе 30-40 тысяч рублей за тур на одного. Но в этом сезоне реальная картина будет в районе 70-80 тысяч рублей", — сказал Мурадян.

https://ria.ru/20220816/egipet-1810014424.html

https://ria.ru/20220831/perelet-1813552841.html

египет

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, египет, россия, москва, аэропорт, туризм, туристы