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https://ria.ru/20210127/egipet-1594634288.html
Дешевый Египет возвращается! Сколько стоят туры в страну пирамид
Дешевый Египет возвращается! Сколько стоят туры в страну пирамид
Сегодня в Египте ожидают российскую делегацию, которая осмотрит аэропорт Хургады. По сообщениям местных СМИ, приедут представители Министерства транспорта,... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T08:00
2021-01-27T08:12
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куда можно лететь
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туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня в Египте ожидают российскую делегацию, которая осмотрит аэропорт Хургады. По сообщениям местных СМИ, приедут представители Министерства транспорта, эксперты по авиации и безопасности. В стране даже надеются, что эта проверка станет последней. Была информация, что такой визит состоится в период 20-25 января, но этого не произошло. О том, много ли сейчас туристов в стране пирамид, как туда попасть, сколько это стоит и что ждет путешественников, в материале РИА Новости.Что покажет аэропорт"В Египте больше пяти лет регулярно говорят о приезде специалистов из России, а у нас перепечатывают, — прокомментировал источник, близкий к Ростуризму и авиации. — Нужно ждать официальной информации. Инспектировать почти нечего, но если визит состоится, посмотрим, к чему это приведет".В самом Египте уверены: инспектировать есть что. "Российская делегация намерена проверить процедуры охраны, принятые в залах вылета и прилета, а также обеспечение безопасности багажа и пассажиров в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха", — утверждает Ahram Online со ссылкой на источники в Министерстве гражданской авиации страны.Кстати, в середине января аэропорт Хургады получил сертификат о санитарной аккредитации, выданный Международным советом аэропортов (ACI). Он гарантирует, что процедуры хаба безопасны (речь о коронавирусе) для пассажиров в соответствии с рекомендациями по гигиеническим мерам.В местных СМИ даже рассчитывают на массовое возвращение россиян на курорты в первой половине 2021 года.В наших компаниях не столь оптимистичны. Без официальной информации туроператоры не готовы обсуждать возможные чартеры, путешественникам предлагают лишь перелеты в Каир и трансфер на курорты. Поток мизерный, даже несмотря на то, что Египет — традиционно зимнее направление, а из-за коронавируса выбор у российских туристов небольшой.Два процента и разброс цен"Этой зимой доля Египта в нашей структуре продаж выросла, однако не очень значительно, — говорит Дмитрий Малютин, сооснователь и CEO сервиса поиска и покупки туров онлайн. — Если в прошлом году доля направления в зимний сезон едва достигала одного процента, то сейчас это два процента всех проданных туров с вылетом с января по март 2021 года включительно". По его словам, средний чек составляет 121 450 рублей, гости из России выбирают "четверки", "пятерки" и "все включено", но общий разброс цен очень велик.Например, самый дорогой тур в Египет на новогодние праздники обошелся отдыхающим с детьми почти в 350 тысяч рублей (12 дней, четыре человека, отель категории "пять звезд"). На постпраздничные даты — в 255 тысяч (похожее путешествие, но на две недели). Зато одному туристу удалось приобрести путевку на десять дней в Шарм-эш-Шейх, в "пятерку" на "все включено", заплатив всего 17 264 рубля.Сервисы по продаже билетов подтверждают, что спрос очень невелик, есть лишь единичные брони.Цена перелетаТем не менее россияне активно интересуются Египтом. Множество вопросов побудило, например, египтолога Виктора Солкина написать в соцсети ликбез о том, как попасть в страну."Открыты регулярные рейсы в Каир. С пересадкой в Стамбуле можно туда же или в Луксор, — пишет он. — Не ранее чем за 72 часа до вылета необходимо сделать тест на COVID-19, который при регистрации предоставляется в распечатанном виде".Кроме того, недавно египетский перевозчик объявил о снижении стоимости внутренних перелетов. Из Каира или Александрии в Шарм-эш-Шейх, Хургаду, Табу или Асуан — за 1800 египетских фунтов (8 464 рубля), в Марса-Алам — за 2000 (9 404 рубля), в Луксор — за 1500 египетских фунтов (7 053 рубля).С сегодняшнего дня увеличивается число регулярных прямых рейсов в Каир из Москвы. Билеты в одну сторону предлагают по цене от 13 тысяч рублей, в оба конца — от 25 тысяч. Объединив рейсы российского и турецкого лоукостеров, можно отправиться, например, в Шарм-эш-Шейх (с 11-часовой стыковкой в Стамбуле) за семь с половиной тысяч рублей (туда-обратно есть билеты за 16 600).Совет египтолога: пообедайте заранее. "Теперь в самолетах скудный и малосъедобный сухпаек", — пишет эксперт. Также, по его словам, в стране значительно подорожала еда, все остальное — на прежнем уровне.Маскам, магазинам, кафе — да, кальянным — нетВиктор Солкин уточняет, что в такси и музеях нужно надевать маски, но "в городах никакой истерии на этот счет нет", "закрыты все кальянные, однако тот, кто хочет, найдет"."У нас в Египте сейчас все очень хорошо, но из-за коронавируса мало туристов, — подтверждает гид в Луксоре, Каире и Хургаде Саид. — В основном приезжают гости из Украины и Белоруссии, но и россияне прилетают в Каир".По его словам, все экскурсии доступны. Магазины работают до десяти вечера (исключение аптеки и супермаркеты, они открыты 24 часа), кафе и рестораны — до полуночи, потом можно заказать доставку.Безопасный коридор и следы Святого семействаВ самом Египте поясняют, что сектор туризма будет восстанавливаться постепенно, предположительно, процесс начнется в марте-апреле 2021 года. По словам министра туризма и древностей Халеда Аль-Анани, из 1200 отелей уже 700 имеют лицензии на работу в соответствии с антиковидными протоколами. Власти Египта не первый год говорят о желании сменить имидж дешевого пляжного направления, так что страна планирует предложить исторические новинки. Главным событием ожидаемо станет открытие Большого Египетского музея в Гизе. Обещают туристам и запуск паломнического маршрута по следам Святого семейства. По данным АТОР, он должен стартовать от Газы, куда Иосиф и Мария с младенцем Иисусом прибыли из Вифлеема, дальше пойдет на юг вдоль Нила и закончится в Старом Каире.Да и сейчас в Египте, по словам Виктора Солкина, идеально для поклонников древностей. "Все замечательно для тех, кто любит памятники и музеи — туристов почти нет, — разъясняет он. — В Гизе стоял один автобус, а в Египетском музее иностранцев ходит максимум 20-30 человек".
https://ria.ru/20210118/egipet-1593494271.html
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Дешевый Египет возвращается! Сколько стоят туры в страну пирамид

08:00 27.01.2021 (обновлено: 08:12 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкПирамиды, Египет
Пирамиды, Египет - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Юрий Сомов
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня в Египте ожидают российскую делегацию, которая осмотрит аэропорт Хургады. По сообщениям местных СМИ, приедут представители Министерства транспорта, эксперты по авиации и безопасности. В стране даже надеются, что эта проверка станет последней. Была информация, что такой визит состоится в период 20-25 января, но этого не произошло. О том, много ли сейчас туристов в стране пирамид, как туда попасть, сколько это стоит и что ждет путешественников, в материале РИА Новости.

Что покажет аэропорт

"В Египте больше пяти лет регулярно говорят о приезде специалистов из России, а у нас перепечатывают, — прокомментировал источник, близкий к Ростуризму и авиации. — Нужно ждать официальной информации. Инспектировать почти нечего, но если визит состоится, посмотрим, к чему это приведет".
В самом Египте уверены: инспектировать есть что. "Российская делегация намерена проверить процедуры охраны, принятые в залах вылета и прилета, а также обеспечение безопасности багажа и пассажиров в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха", — утверждает Ahram Online со ссылкой на источники в Министерстве гражданской авиации страны.
Кстати, в середине января аэропорт Хургады получил сертификат о санитарной аккредитации, выданный Международным советом аэропортов (ACI). Он гарантирует, что процедуры хаба безопасны (речь о коронавирусе) для пассажиров в соответствии с рекомендациями по гигиеническим мерам.
В местных СМИ даже рассчитывают на массовое возвращение россиян на курорты в первой половине 2021 года.
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Два процента и разброс цен

"Этой зимой доля Египта в нашей структуре продаж выросла, однако не очень значительно, — говорит Дмитрий Малютин, сооснователь и CEO сервиса поиска и покупки туров онлайн. — Если в прошлом году доля направления в зимний сезон едва достигала одного процента, то сейчас это два процента всех проданных туров с вылетом с января по март 2021 года включительно".
По его словам, средний чек составляет 121 450 рублей, гости из России выбирают "четверки", "пятерки" и "все включено", но общий разброс цен очень велик.
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Например, самый дорогой тур в Египет на новогодние праздники обошелся отдыхающим с детьми почти в 350 тысяч рублей (12 дней, четыре человека, отель категории "пять звезд"). На постпраздничные даты — в 255 тысяч (похожее путешествие, но на две недели). Зато одному туристу удалось приобрести путевку на десять дней в Шарм-эш-Шейх, в "пятерку" на "все включено", заплатив всего 17 264 рубля.
Сервисы по продаже билетов подтверждают, что спрос очень невелик, есть лишь единичные брони.

Цена перелета

Тем не менее россияне активно интересуются Египтом. Множество вопросов побудило, например, египтолога Виктора Солкина написать в соцсети ликбез о том, как попасть в страну.
"Открыты регулярные рейсы в Каир. С пересадкой в Стамбуле можно туда же или в Луксор, — пишет он. — Не ранее чем за 72 часа до вылета необходимо сделать тест на COVID-19, который при регистрации предоставляется в распечатанном виде".
Кроме того, недавно египетский перевозчик объявил о снижении стоимости внутренних перелетов. Из Каира или Александрии в Шарм-эш-Шейх, Хургаду, Табу или Асуан — за 1800 египетских фунтов (8 464 рубля), в Марса-Алам — за 2000 (9 404 рубля), в Луксор — за 1500 египетских фунтов (7 053 рубля).
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С сегодняшнего дня увеличивается число регулярных прямых рейсов в Каир из Москвы. Билеты в одну сторону предлагают по цене от 13 тысяч рублей, в оба конца — от 25 тысяч. Объединив рейсы российского и турецкого лоукостеров, можно отправиться, например, в Шарм-эш-Шейх (с 11-часовой стыковкой в Стамбуле) за семь с половиной тысяч рублей (туда-обратно есть билеты за 16 600).
Совет египтолога: пообедайте заранее. "Теперь в самолетах скудный и малосъедобный сухпаек", — пишет эксперт. Также, по его словам, в стране значительно подорожала еда, все остальное — на прежнем уровне.
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Маскам, магазинам, кафе — да, кальянным — нет

Виктор Солкин уточняет, что в такси и музеях нужно надевать маски, но "в городах никакой истерии на этот счет нет", "закрыты все кальянные, однако тот, кто хочет, найдет".
"У нас в Египте сейчас все очень хорошо, но из-за коронавируса мало туристов, — подтверждает гид в Луксоре, Каире и Хургаде Саид. — В основном приезжают гости из Украины и Белоруссии, но и россияне прилетают в Каир".
По его словам, все экскурсии доступны. Магазины работают до десяти вечера (исключение аптеки и супермаркеты, они открыты 24 часа), кафе и рестораны — до полуночи, потом можно заказать доставку.
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Безопасный коридор и следы Святого семейства

В самом Египте поясняют, что сектор туризма будет восстанавливаться постепенно, предположительно, процесс начнется в марте-апреле 2021 года. По словам министра туризма и древностей Халеда Аль-Анани, из 1200 отелей уже 700 имеют лицензии на работу в соответствии с антиковидными протоколами.
Власти Египта не первый год говорят о желании сменить имидж дешевого пляжного направления, так что страна планирует предложить исторические новинки. Главным событием ожидаемо станет открытие Большого Египетского музея в Гизе. Обещают туристам и запуск паломнического маршрута по следам Святого семейства. По данным АТОР, он должен стартовать от Газы, куда Иосиф и Мария с младенцем Иисусом прибыли из Вифлеема, дальше пойдет на юг вдоль Нила и закончится в Старом Каире.
Да и сейчас в Египте, по словам Виктора Солкина, идеально для поклонников древностей. "Все замечательно для тех, кто любит памятники и музеи — туристов почти нет, — разъясняет он. — В Гизе стоял один автобус, а в Египетском музее иностранцев ходит максимум 20-30 человек".
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