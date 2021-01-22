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Египет снижает цены на внутренние перелеты
Египет снижает цены на внутренние перелеты
Министерство туризма и древностей Египта объявило о снижении цен на внутренние перелеты на курорты, причем билеты по новой стоимости будут доступны как... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T17:40
2021-01-22T17:40
2021-01-22T17:40
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Министерство туризма и древностей Египта объявило о снижении цен на внутренние перелеты на курорты, причем билеты по новой стоимости будут доступны как египтянам, так и иностранцам, сообщает Турпом. Для российских туристов это предложение интересно в том числе тем, что в предлагаемом ассортименте имеются рейсы из Каира, куда есть прямые полеты из Москвы, в популярные Хургаду и Шарм-эш-Шейх.При этом цены на авиабилеты для египтян и иностранных гостей предлагаются по фиксированной ставке. Из Каира или Александрии в Шарм-эш-Шейх, Хургаду, Табу или Асуан — за 1800 египетских фунтов (8 464 рубля), в Марса-Алам — за 2000 египетских фунтов (9 404 рубля), в Луксор — за 1500 египетских фунтов (7 053 рубля).Также в министерстве сообщили, что Палата гостиничных предприятий вскоре объявит о снижении цен в отелях-участниках акции "Проведите зиму в Египте" в категориях трех, четырех и пяти звезд. Гостиницы будут применять рекламные тарифы на проживание, включая налоги и услуги, на протяжении всего периода действия кампании. А вот скидки на билеты в музеи будут предлагаться только местным жителям.
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куда можно лететь, куда поехать, курорт, туризм, цены, новости - туризм, александрия, египет, луксор
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
Министерство туризма и древностей Египта объявило о снижении цен на внутренние перелеты на курорты, причем билеты по новой стоимости будут доступны как египтянам, так и иностранцам, сообщает
Турпом.
Для российских туристов это предложение интересно в том числе тем, что в предлагаемом ассортименте имеются рейсы из Каира, куда есть прямые полеты из Москвы, в популярные Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
При этом цены на авиабилеты для египтян и иностранных гостей предлагаются по фиксированной ставке. Из Каира или Александрии в Шарм-эш-Шейх, Хургаду, Табу или Асуан — за 1800 египетских фунтов (8 464 рубля), в Марса-Алам — за 2000 египетских фунтов (9 404 рубля), в Луксор — за 1500 египетских фунтов (7 053 рубля).
Также в министерстве сообщили, что Палата гостиничных предприятий вскоре объявит о снижении цен в отелях-участниках акции "Проведите зиму в Египте" в категориях трех, четырех и пяти звезд. Гостиницы будут применять рекламные тарифы на проживание, включая налоги и услуги, на протяжении всего периода действия кампании. А вот скидки на билеты в музеи будут предлагаться только местным жителям.