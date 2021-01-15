https://ria.ru/20210115/egipet-1593209674.html

Эксперты рассказали, чем Египет будет удивлять туристов

Эксперты рассказали, чем Египет будет удивлять туристов

Министерство туризма Египта готовит запуск нескольких проектов для привлечения иностранцев в 2021 году, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T17:28

2021-01-15T17:28

2021-01-15T17:28

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Министерство туризма Египта готовит запуск нескольких проектов для привлечения иностранцев в 2021 году, сообщает АТОР. Главным событием станет открытие Большого Египетского музея в Гизе. Сейчас он готов на 97 процентов. Полностью укомплектован один из основных его залов, посвященный фараону Тутанхамону. Как говорят в Минтуризма, впервые в одном месте будут выставлены все артефакты из гробницы правителя, многие из которых никогда не демонстрировались публике. Всего в коллекции — более 50 тысяч экспонатов. Среди них — статуи фараонов Рамзеса II, Сехмета и Сети.В Луксоре открылась после реставрации гробница Рамзеса I. Она была обнаружена в 1817 году итальянским археологом Джованни Бельцони, и с тех пор масштабных реставрационных работ там не было. Мумия фараона выставлена в Луксорском музее. В 2020 году в гробнице провели консервацию полов, очистили от сажи и экскрементов птиц и летучих мышей древние стены, восстановили надписи и рисунки.В конце минувшего года закончили реставрировать 29 статуй баранов в Карнакском храме. Вес каждой фигуры — около 5,5 тонны. Баран — символ силы и плодородия, согласно древнеегипетским верованиям, он "сопровождает" бога Амона Ра. Отремонтировали и храм Исиды, построенный Птолемеем III в Александрии — восстановили полы и колонны, очистили стены, установили новую систему освещения.В 2021 году в Египте запланировано открытие нескольких новых археологических и туристических объектов.В историческом регионе Саккара, расположенном в нескольких десятках километров к югу от Каира, уже много лет ведут раскопки на месте шестиступенчатой пирамиды фараона III династии Древнего царства Джосера идут много лет. Археологи обнаружили там в 2020 году гробницы и несколько артефактов эпохи Нового царства. Среди них — позолоченная серебряная маска мумии и золотая погребальная маска влиятельного жреца. Кроме того, была найдена облатка бальзамировщика с большой коллекцией керамических сосудов, что позволит разгадать тайну масел, используемых в процессе мумификации фараонов 26-й династии. Какие именно объекты откроются, и где будут выставлены последние находки, сделанные в Саккаре, должны рассказать в январе 2021 года.Обещают туристам и запуск паломнического маршрута по следам Святого Семейства, который пройдет по территории восьми провинций Египта. Он должен стартовать от Газы, куда Иосиф и Мария с младенцем Иисусом прибыли из Вифлеема, дальше идти на юг вдоль Нила, и, поднимаясь вверх по течению реки, заканчиваться в Старом Каире. Бюджет проекта – 60 миллионов египетских фунтов. На эти средства должны быть восстановлены и реконструированы 25 исторических и паломнических объектов, отремонтированы дороги и подъездные пути, построены туалеты.В декабре прошлого года было объявлено о завершении реставрационных работ в древней церкви Богоматери и мученика Абануба в городе Саммануд провинции Гарбея. Были созданы подъездные пути и места стоянки туристических автобусов, установлены туалеты.В 2021 году в Старом Каире, вдоль стены Карского акведука, построенного в начале XIV века султаном Мухаммадом ан-Насиром для снабжения водой цитадели, планируется открыть туристическую зону. Длина гидротехнического сооружения составляет 3405 метров. Сейчас большая его часть расчищена и вполне пригодна для осмотра. По замыслу Минтуризма Египта, территория будет облагорожена, на ней планируется разместить мастерские, кофейни и сувенирные лавки.

https://ria.ru/20210112/priroda-1589709473.html

https://ria.ru/20210109/kazusy-1589515440.html

https://ria.ru/20210110/ekskursii-1591645458.html

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туризм, туристы, тутанхамон, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, египет, луксор, отдых