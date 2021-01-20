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https://ria.ru/20210120/egipet-1593866550.html
Авиарейсов в Египет с конца января станет больше
Авиарейсов в Египет с конца января станет больше
С 27 января количество регулярных прямых перелетов в Каир увеличится: в столицу Египта будут выполняться по пять рейсов в неделю, сообщает Турпром. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T16:57
2021-01-20T16:57
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. С 27 января количество регулярных прямых перелетов в Каир увеличится: в столицу Египта будут выполняться по пять рейсов в неделю, сообщает Турпром. Авиасообщение между нашими государствами было возобновлено в сентябре 2020 года. По оценкам экспертов туррынка, спрос на путевки в Египет достаточно неплохой. По числу проданных билетов, оформленных для вылета на январь-март 2021 года, он остается в десятке востребованных у россиян стран. Но прямых рейсов на курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада по-прежнему нет. Добраться до них можно только с пересадкой.Для въезда в Египет необходимо предъявить сертификат на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Также документ должен содержать оригинальную синюю печать и подпись врача, QR-код или штрихкод. Справки с данными, внесенными от руки, не принимаются. Можно предоставлять их в электронном виде, но отправленными по e-mail лабораторией, где проводилось исследование.При этом возможность платной сдачи ПЦР-теста (30 долларов) в аэропортах Хургады и Шарм-Эль-Шейха сохраняется в прежнем режиме. Но гостям рекомендуют лететь только с готовым результатом анализа: обязательно с оригиналом справки из лаборатории и, по возможности, с распечатанными копиями этого документа. При прилете в Каир путешественники должны иметь готовый тест на руках.В самолете нужно заполнить специальную форму, в которой пассажир подтверждает, что не болеет и с зараженными не контактировал. Также выдают миграционную карту.Все въезжающие в Египет обязаны предоставить страховой полис, покрывающий расходы на медицинскую помощь в случае COVID-19. Его необходимо показать в аэропорту.Трансферы осуществляются с 50-процентной загрузкой от обычной вместимости транспортных средств с соблюдением дистанции между пассажирами.Отели также заполняются лишь наполовину. В каждом из них есть врач и медицинский кабинет. Гостиницы предоставляют гостям и персоналу средства защиты и профилактики коронавирусной инфекции. При входе везде установлены устройства для измерения температуры. При заезде и выезде из отелей дезинфицируется багаж.Ежедневные часы работы всех магазинов и торговых центров ограничены периодом с 7:00 до 22:00 (в выходные — до 23:00). Ночные клубы и дискотеки функционируют только до двух ночи. В режиме 24 часа работают магазины и кафе в аэропортах. Все стандартные экскурсии проводятся, также возможна организация индивидуальных туров.
https://ria.ru/20210110/ekskursii-1591645458.html
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Авиарейсов в Египет с конца января станет больше

16:57 20.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на фоне мечети Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе
Туристы фотографируются на фоне мечети Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. С 27 января количество регулярных прямых перелетов в Каир увеличится: в столицу Египта будут выполняться по пять рейсов в неделю, сообщает Турпром.
Авиасообщение между нашими государствами было возобновлено в сентябре 2020 года. По оценкам экспертов туррынка, спрос на путевки в Египет достаточно неплохой. По числу проданных билетов, оформленных для вылета на январь-март 2021 года, он остается в десятке востребованных у россиян стран. Но прямых рейсов на курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада по-прежнему нет. Добраться до них можно только с пересадкой.
Для въезда в Египет необходимо предъявить сертификат на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Также документ должен содержать оригинальную синюю печать и подпись врача, QR-код или штрихкод. Справки с данными, внесенными от руки, не принимаются. Можно предоставлять их в электронном виде, но отправленными по e-mail лабораторией, где проводилось исследование.
При этом возможность платной сдачи ПЦР-теста (30 долларов) в аэропортах Хургады и Шарм-Эль-Шейха сохраняется в прежнем режиме. Но гостям рекомендуют лететь только с готовым результатом анализа: обязательно с оригиналом справки из лаборатории и, по возможности, с распечатанными копиями этого документа.
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При прилете в Каир путешественники должны иметь готовый тест на руках.
В самолете нужно заполнить специальную форму, в которой пассажир подтверждает, что не болеет и с зараженными не контактировал. Также выдают миграционную карту.
Все въезжающие в Египет обязаны предоставить страховой полис, покрывающий расходы на медицинскую помощь в случае COVID-19. Его необходимо показать в аэропорту.
Трансферы осуществляются с 50-процентной загрузкой от обычной вместимости транспортных средств с соблюдением дистанции между пассажирами.
Отели также заполняются лишь наполовину. В каждом из них есть врач и медицинский кабинет. Гостиницы предоставляют гостям и персоналу средства защиты и профилактики коронавирусной инфекции. При входе везде установлены устройства для измерения температуры. При заезде и выезде из отелей дезинфицируется багаж.
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