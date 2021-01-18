https://ria.ru/20210118/egipet-1593494271.html

В Египте путешественникам предложат "безопасные туристические коридоры"

В Египте путешественникам предложат "безопасные туристические коридоры"

Египет готовится открыть "безопасные туристические коридоры", чтобы быстрее восстановить отрасль путешествий, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:59

2021-01-18T12:59

2021-01-18T12:59

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туризм

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Египет готовится открыть "безопасные туристические коридоры", чтобы быстрее восстановить отрасль путешествий, сообщает АТОР. В интервью местным СМИ министр туризма и древностей Халед Аль-Анани заявил, что восстановление сектора туризма страны будет постепенным. По его оценкам, этот процесс начнется в марте-апреле 2021 года.По словам чиновника, основная задача сейчас заключается в информировании международных туркомпаний и путешественников о том, что Египет является безопасным направлением во время пандемии.Как подчеркнул Аль-Анани, из 1200 отелей уже 700 имеют лицензии на работу в соответствии с антиковидными протоколами.В интервью немецким СМИ посол Египта в Берлине Халед Галал Абдельхамид заявил, что его страна откроет "безопасные туристические коридоры" на лето 2021 года.По словам дипломата, эта схема приема гостей подразумевает ограничение максимального количества пассажиров на борту самолета, проведение диагностических тестов на коронавирус как при въезде, так и при выезде. Первыми опробовать ее предложат путешественникам из Германии — крупнейшего въездного рынка Египта. Сначала систему "туристических коридоров" протестируют в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. В зимнем сезоне 21/22 ее распространят и на курорты Марса Алам и Эль-Гуна.По словам египетского посла, "туристические коридоры" планируется запустить летом 2021 года. Но есть вероятность, что этот формат заработает и раньше – в апреле или мае.

https://ria.ru/20210115/egipet-1593209674.html

https://ria.ru/20210111/puteshestviya-1591407431.html

шарм-эш-шейх

хургада

египет

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