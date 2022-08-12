https://ria.ru/20220812/egipet-1809174598.html

Российский туроператор предложит прямые рейсы в Египет

Российский туроператор предложит прямые рейсы в Египет - РИА Новости, 12.08.2022

Российский туроператор предложит прямые рейсы в Египет

Туроператор Coral Travel объявил о старте программы прямых перелетов из Москвы в Египет с 3 сентября, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T16:16

2022-08-12T16:16

2022-08-12T16:17

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Туроператор Coral Travel объявил о старте программы прямых перелетов из Москвы в Египет с 3 сентября, сообщает АТОР.Рейсы будут осуществляться ежедневно на самолетах авиакомпании EgyptAir. Время в пути — чуть больше пяти часов."Предусмотрены ранние вылеты из столичного Домодедово (в 5:30 утра в Шарм-эш-Шейх и в 6:00 — в Хургаду) и вечерние — обратно (в 22:45 из Шарм-эш-Шейха и в 22.00 из Хургады). Таким образом, туристы не теряют дни своего отдыха", – рассказали в компании.Цены на путевки на семь дней с вылетом в сентябре стартуют от 112 тысяч рублей на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле и от 128 тысяч — за пять звезд и "все включено".

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Ольга Кабанова

новости - туризм, москва, хургада, egyptair, шарм-эш-шейх, туризм, туристы