https://ria.ru/20220812/egipet-1809174598.html
Российский туроператор предложит прямые рейсы в Египет
Российский туроператор предложит прямые рейсы в Египет - РИА Новости, 12.08.2022
Российский туроператор предложит прямые рейсы в Египет
Туроператор Coral Travel объявил о старте программы прямых перелетов из Москвы в Египет с 3 сентября, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:16
2022-08-12T16:16
2022-08-12T16:17
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Туроператор Coral Travel объявил о старте программы прямых перелетов из Москвы в Египет с 3 сентября, сообщает АТОР.Рейсы будут осуществляться ежедневно на самолетах авиакомпании EgyptAir. Время в пути — чуть больше пяти часов."Предусмотрены ранние вылеты из столичного Домодедово (в 5:30 утра в Шарм-эш-Шейх и в 6:00 — в Хургаду) и вечерние — обратно (в 22:45 из Шарм-эш-Шейха и в 22.00 из Хургады). Таким образом, туристы не теряют дни своего отдыха", – рассказали в компании.Цены на путевки на семь дней с вылетом в сентябре стартуют от 112 тысяч рублей на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле и от 128 тысяч — за пять звезд и "все включено".
https://ria.ru/20220812/gretsiya-1809059553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, москва, хургада, egyptair, шарм-эш-шейх, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Хургада, EgyptAir, Шарм-эш-Шейх, Туризм, туристы
16:16 12.08.2022 (обновлено: 16:17 12.08.2022)
Российский туроператор предложит прямые рейсы в Египет
Туроператор Coral Travel запустит прямые рейсы из Москвы в Египет с 3 сентября