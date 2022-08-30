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Биография Муктады ас-Садра

Биография Муктады ас-Садра - РИА Новости, 30.08.2022

Биография Муктады ас-Садра

Иракский шиитский лидер Муктада ас-Садр родился 12 августа 1973 года (по другим данным – в 1974 году) в городе Наджаф к югу от Багдада. Выходец из религиозной... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T15:53

2022-08-30T15:53

2022-08-30T15:53

справки

муктада ас-садр

ирак

багдад (город)

исламское государство

аль-каида

нури аль-малики

хайдер аль-абади

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Иракский шиитский лидер Муктада ас-Садр родился 12 августа 1973 года (по другим данным – в 1974 году) в городе Наджаф к югу от Багдада. Выходец из религиозной династии Садров. Его дядя – крупнейший исламский мыслитель прошлого века аятолла Мухаммед Бакир ас-Садр был убит в апреле 1980 года. Отец Муктада ас-Садра, аятолла Мухаммед Садык ас-Садр был признанным духовным лидером шиитов Ирака в 1990-е годы. Он пользовался огромным авторитетом в шиитской общине, особенно у простых иракцев. В начале 1990-х режим Саддама Хусейна пытался наладить с ним сотрудничество для того, чтобы иметь рычаг влияния на религиозных шиитов. Однако по мере того как в проповедях Мухаммеда Садыка ас-Садра стали проявляться оппозиционные взгляды, стало нарастать недовольство власти. В 1999 году он был убит на окраине Багдада вместе с двумя своими сыновьями.После окончания средней школы Муктада ас-Садр поступил в шиитскую хаузу (религиозную семинарию) в Наджафе, но учебу не окончил.Завещание его отца предусматривало, что его хауза будет передана в руки Сейида Казима аль-Хаири, иракского религиоведа, но он делегировал административные и финансовые дела хаузы ас-Садру, который стал одним из учеников аль-Хаири.Муктада ас-Садр был практически неизвестен за пределами Ирака до вторжения США в страну в 2003 году, но после ввода коалиционных войск вступил в борьбу с ними.В начале 2003 года он уже возглавлял военно-политическую организацию "Джамаат ас-Садр аль-Тани" ("Движение Садра Второго"), а позднее, в июле, создал "Джайш Махди" ("Армию Махди"). В апреле 2003 года Муктада ас-Садр и его сторонники захватили мавзолей имама Али в Наджафе – одну из главных шиитских святынь. При этом был убит главный смотритель мавзолея. Позднее в Наджафе погиб Абд-аль-Маджида аль-Хои, приехавший из Лондона сын влиятельного в свое время аятоллы Абу-аль-Касима аль-Хои. Муктаду ас-Садра обвинили в его убийстве, был выдан ордер на его арест, но он не был приведен в исполнение.Муктада ас-Садр и его сторонники также принимали участие в противостоянии с аятоллой ас-Систани, призывавшим шиитов не вступать в конфликт с оккупационными силами."Армия Махди" участвовала в прямых вооруженных столкновениях с многонациональными силами в апреле и августе 2004 года и была обвинена в том, что она в значительной степени способствовала продолжающемуся гражданскому конфликту между шиитами и суннитами. Критики возложили на сторонников Муктады ас-Садра ответственность за жестокие акты возмездия против суннитов, включая похищения людей, убийства, пытки, уничтожение мечетей и имущества.Многие шииты считали ас-Садра героем, который выступал против суннитских повстанцев, поддерживающих "Аль-Каиду"* (террористическая организация, запрещенная в России).В декабре 2005 года члены движения ас-Садра вошли в состав парламента вместе с другими шиитскими партиями в составе "Объединенного иракского альянса", получившего большинство мест (128 из 275), 32 места достались садристам.Во время формирования правительства Муктада ас-Садр поддержал Нури аль-Малики из партии "Дава", но в апреле 2007 года шесть министров-садристов вышли из кабинета аль-Малики после того, как их требования о графике вывода иностранных войск остались нереализованными.В 2007 году ас-Садр переехал в Иран, где поступил в духовную семинарию в Куме, продолжая руководить действиями своих последователей в Ираке.В августе 2007 года ас-Садр приказал, чтобы его ополчение приостановило всякую деятельность на шесть месяцев, в течение которых он намеревался реорганизовать его. Затем приостановка всей военной деятельности была продлена в конце февраля 2008 года еще на шесть месяцев. Однако в марте иракское правительство начало военную операцию против ополчения ас-Садра в Басре, после чего последовали ожесточенные бои. Ополченцы безуспешно сражались с иракскими войсками, и 30 марта, после переговоров с правительственными чиновниками, ас-Садр приказал прекратить огонь. В августе 2008 года план ас-Садра по реорганизации своего ополчения был реализован в виде запуска невооруженного крыла "Армии Махди", которое, по словам ас-Сандра, должно было сосредоточится на социальных и религиозных программах; при этом небольшая специализированная часть первоначальной "Армии Махди" должна была оставаться вооруженной. Полная реструктуризация в исключительно общественную организацию, включая роспуск оставшейся вооруженной ветви организации, была поставлена в зависимость от выполнения графика вывода американских войск из Ирака. Вскоре после этого ас-Садр объявил о бессрочном продлении режима прекращения огня.В 2010 году после парламентских выборов Ирак вступил в политический кризис на несколько месяцев, поскольку основные фракции не смогли договориться о формировании правительства. В итоге Муктада ас-Садр согласился поддержать кандидатуру Нури аль-Малики в обмен на ряд уступок и несколько постов для садристов в новом кабинете.В январе 2011 года ас-Садр вернулся из Ирана в свой родной город Наджаф.В 2014 году, после вторжения ИГ* (террористическая организация, запрещенная в России) в Ирак ас-Садр восстановил свое ополчение, которое сражалось вместе с иракскими войсками в составе международной коалиции против ИГ* (террористическая организация, запрещенная в России).В феврале 2016 года Муктада ас-Садр возглавил демонстрацию в Багдаде, протестуя против "коррупции в Ираке и неспособности правительства провести реформы", его сторонники штурмовали парламент внутри укрепленной "зеленой зоны" (название района в центре города, где расположены иностранные и правительственные объекты). Он приказал своим сторонникам прекратить сидячую забастовку у ворот "зеленой зоны" после того, как премьер-министр Хайдер аль-Абади представил новый состав кабинета министров.В мае 2018 года коалиция кандидатов под руководством Муктада ас-Садра (сам он не баллотировался) одержала победу на парламентских выборах. Лидеры садристского движения занимали руководящие должности в министерствах внутренних дел, обороны и связи.В 2021 году по итогам парламентских выборов блок садристов занял первое место, получив 73 места в 329-местном парламенте.Муктада ас-Садра предложил две инициативы по формированию правительства, адресованные лидерам других шиитских партий, не признавших победу ас-Садра на выборах, а также независимым депутатам. Однако они не увенчались успехом. Оппоненты ас-Садра настаивали на формировании правительства национального согласия с участием всех представленных в парламенте политических сил, в то время как ас-Садр выступал за создание правительства большинства в альянсе с крупнейшим суннитским блоком "Ас-Сияда" ("Суверенитет") и Демократической партией Курдистана.В мае 2022 года блок ас-Садра объявил об уходе в оппозицию после провала инициатив по формированию правительства, дав тем самым шанс другим партиям и независимым парламентариям сформировать кабмин. Тогда же ас-Садр пообещал найти другое решение, если этот шаг не принесет успеха.В июне депутаты блока Муктады ас-Садра подали в отставку.В Ираке начались протесты сторонников ас-Садра, к началу августа они охватили уже семь провинций, в том числе Багдад. Муктада ас-Садр призвал судебные власти страны распустить парламент, а президента страны – определить дату досрочных выборов. Однако Высший судебный совет Ирака отказал политику.29 августа Муктада ас-Садр объявил о прекращении политической деятельности и закрытии всех офисов его партии из-за отсутствия компромисса с властями о досрочных парламентских выборах. Он также заявил о начале голодовки и намерении продолжать ее до прекращения насилия в Ираке. После заявления ас-Садра ситуация в Ираке обострилась. В Багдаде и ряде других провинций Ирака начались ожесточенные вооруженные столкновения между сторонниками Муктады ас-Садра и другими проправительственными шиитскими движениями, а также силами безопасности.Согласно последним данным иракских медиков, число погибших во время столкновений между демонстрантами и силами безопасности достигло 30 человек, более 700 человек получили ранения, в том числе 110 сотрудников служб безопасности.30 августа Муктада ас-Садр велел своим сторонникам покинуть здание парламента и правительственный район – "зеленую зону" в центре Багдада, пригрозив полным выходом из садристского движения. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников*Террористическая организация, запрещенная в России

ирак

багдад (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, муктада ас-садр, ирак, багдад (город), исламское государство, аль-каида, нури аль-малики, хайдер аль-абади