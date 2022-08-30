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Ас-Садр приказал сторонникам покинуть "зеленую зону" Багдада в течение часа - РИА Новости, 30.08.2022
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Ас-Садр приказал сторонникам покинуть "зеленую зону" Багдада в течение часа
Ас-Садр приказал сторонникам покинуть "зеленую зону" Багдада в течение часа - РИА Новости, 30.08.2022
Ас-Садр приказал сторонникам покинуть "зеленую зону" Багдада в течение часа
Иракский шиитский лидер Муктада ас-Садр велел своим сторонникам покинуть здание парламента и правительственный район - "зеленую зону" в центре Багдада за 60... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:39
2022-08-30T14:57
в мире
ирак
багдад (город)
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ДОХА, 30 авг - РИА Новости. Иракский шиитский лидер Муктада ас-Садр велел своим сторонникам покинуть здание парламента и правительственный район - "зеленую зону" в центре Багдада за 60 минут, пригрозив полным выходом из садристского движения, они начали покидать этот район."Я очень опечален событиями в Ираке. Мы надеялись, что протест будет мирным, без использования оружия. Я даю 60 минут, чтобы освободить здание парламента и покинуть "зеленую зону", - сказал он во время пресс-конференции, которую транслировали иракские телеканалы.Как сообщил РИА Новости источник в службах безопасности Ирака, после получения приказа от своего лидера сторонники ас-Садра начали покидать центр иракской столицы.С понедельника сторонники ас-Садра атаковали с оружием "зеленую зону" в центре Багдада и административные здания в других провинциях после его заявления о прекращении политической деятельности из-за длительных разногласий с правительством и другими политическими силами.
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в мире, ирак, багдад (город)
В мире, Ирак, Багдад (город)
13:39 30.08.2022 (обновлено: 14:57 30.08.2022)
 
Ас-Садр приказал сторонникам покинуть "зеленую зону" Багдада в течение часа

Шиитский лидер ас-Садр приказал сторонникам покинуть "зеленую зону" Багдада в течение часа

© AP Photo / Karim KadimШиитский священнослужитель Муктада ас-Садр
Шиитский священнослужитель Муктада ас-Садр - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Karim Kadim
Шиитский священнослужитель Муктада ас-Садр . Архивное фото
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ДОХА, 30 авг - РИА Новости. Иракский шиитский лидер Муктада ас-Садр велел своим сторонникам покинуть здание парламента и правительственный район - "зеленую зону" в центре Багдада за 60 минут, пригрозив полным выходом из садристского движения, они начали покидать этот район.
"Я очень опечален событиями в Ираке. Мы надеялись, что протест будет мирным, без использования оружия. Я даю 60 минут, чтобы освободить здание парламента и покинуть "зеленую зону", - сказал он во время пресс-конференции, которую транслировали иракские телеканалы.
Как сообщил РИА Новости источник в службах безопасности Ирака, после получения приказа от своего лидера сторонники ас-Садра начали покидать центр иракской столицы.
С понедельника сторонники ас-Садра атаковали с оружием "зеленую зону" в центре Багдада и административные здания в других провинциях после его заявления о прекращении политической деятельности из-за длительных разногласий с правительством и другими политическими силами.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
09:30
В МИД призвали противоборствующие стороны в Ираке к диалогу
 
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