13:39 30.08.2022 (обновлено: 14:57 30.08.2022)
Ас-Садр приказал сторонникам покинуть "зеленую зону" Багдада в течение часа
Шиитский лидер ас-Садр приказал сторонникам покинуть "зеленую зону" Багдада в течение часа
© AP Photo / Karim KadimШиитский священнослужитель Муктада ас-Садр
© AP Photo / Karim Kadim
Шиитский священнослужитель Муктада ас-Садр . Архивное фото
ДОХА, 30 авг - РИА Новости. Иракский шиитский лидер Муктада ас-Садр велел своим сторонникам покинуть здание парламента и правительственный район - "зеленую зону" в центре Багдада за 60 минут, пригрозив полным выходом из садристского движения, они начали покидать этот район.
"Я очень опечален событиями в Ираке. Мы надеялись, что протест будет мирным, без использования оружия. Я даю 60 минут, чтобы освободить здание парламента и покинуть "зеленую зону", - сказал он во время пресс-конференции, которую транслировали иракские телеканалы.
Как сообщил РИА Новости источник в службах безопасности Ирака, после получения приказа от своего лидера сторонники ас-Садра начали покидать центр иракской столицы.
С понедельника сторонники ас-Садра атаковали с оружием "зеленую зону" в центре Багдада и административные здания в других провинциях после его заявления о прекращении политической деятельности из-за длительных разногласий с правительством и другими политическими силами.