https://ria.ru/20220830/bagdad-1813124984.html

Ас-Садр приказал сторонникам покинуть "зеленую зону" Багдада в течение часа

Ас-Садр приказал сторонникам покинуть "зеленую зону" Багдада в течение часа - РИА Новости, 30.08.2022

Ас-Садр приказал сторонникам покинуть "зеленую зону" Багдада в течение часа

Иракский шиитский лидер Муктада ас-Садр велел своим сторонникам покинуть здание парламента и правительственный район - "зеленую зону" в центре Багдада за 60... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:39

2022-08-30T13:39

2022-08-30T14:57

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ДОХА, 30 авг - РИА Новости. Иракский шиитский лидер Муктада ас-Садр велел своим сторонникам покинуть здание парламента и правительственный район - "зеленую зону" в центре Багдада за 60 минут, пригрозив полным выходом из садристского движения, они начали покидать этот район."Я очень опечален событиями в Ираке. Мы надеялись, что протест будет мирным, без использования оружия. Я даю 60 минут, чтобы освободить здание парламента и покинуть "зеленую зону", - сказал он во время пресс-конференции, которую транслировали иракские телеканалы.Как сообщил РИА Новости источник в службах безопасности Ирака, после получения приказа от своего лидера сторонники ас-Садра начали покидать центр иракской столицы.С понедельника сторонники ас-Садра атаковали с оружием "зеленую зону" в центре Багдада и административные здания в других провинциях после его заявления о прекращении политической деятельности из-за длительных разногласий с правительством и другими политическими силами.

https://ria.ru/20220830/irak-1813061943.html

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Екатерина Зайцева

в мире, ирак, багдад (город)