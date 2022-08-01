https://ria.ru/20220801/irak-1806521905.html

В Ираке протесты охватили уже семь провинций

В Ираке протесты охватили уже семь провинций - РИА Новости, 01.08.2022

В Ираке протесты охватили уже семь провинций

В Ираке акции протеста сторонников политика Муктады ас-Садра охватили уже семь провинций, в том числе Багдад, передает телеканал al-Sumaria. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T19:28

2022-08-01T19:28

2022-08-01T19:50

в мире

муктада ас-садр

ирак

багдад (город)

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КАИР, 1 авг — РИА Новости. В Ираке акции протеста сторонников политика Муктады ас-Садра охватили уже семь провинций, в том числе Багдад, передает телеканал al-Sumaria.В субботу в столице Ирака возобновились протесты сторонников влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра, демонстранты второй раз за неделю ворвались в здание парламента. Сейчас они все еще находятся там, и, по их словам, планируют дальше проводить забастовку. При этом "Координационная платформа", противостоящая ас-Садру, призвала последователей организовать протестную акцию у границ "Зеленой зоны" с планом перекрыть дорогу в аэропорт, чтобы не допустить бегства членов правительства.По информации СМИ, митинги начались в провинциях Мейсан, Дивания, Бабиль, Басра, Дияла и Ди-Кар. В Багдаде манифестанты перекрыли несколько мостов, ведущих к "Зеленой зоне", а между протестующими сторонниками "Координационной платформы" и силовиками возникли небольшие стычки.Ранее один из лидеров "Координационной платформы" Амер аль-Фаиз сообщил РИА Новости, что блок не планирует отзывать своего кандидата на пост премьер-министра после прошедших в Багдаде протестов.Ирак находится в состоянии политического кризиса. После состоявшихся еще в октябре 2021 года парламентских выборов политические силы страны так и не смогли избрать нового президента республики и сформировать правительство. Согласно местному законодательству, парламент избирает главу государства большинством в две трети голосов.

https://ria.ru/20220801/posolstvo-1806387703.html

https://ria.ru/20220722/irak-1804310647.html

ирак

багдад (город)

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Протесты сторонников шиитского политика Муктады ас-Садра в Ираке Начавшиеся неделю назад протесты сторонников шиитского политика Муктады ас-Садра охватили 7 провинций Ирака, в том числе Багдад. 2022-08-01T19:28 true PT0M48S

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в мире, муктада ас-садр, ирак, багдад (город)