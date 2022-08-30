13:39 30.08.2022 (обновлено: 17:24 30.08.2022)
В Ираке отменили комендантский час
"Аль-Арабия": оперштаб Ирака отменил действие комендантского часа во всей стране
© AP Photo / Adil al-KhazaliПолицейский на улице Багдада. 30 августа 2022
© AP Photo / Adil al-Khazali
Полицейский на улице Багдада. 30 августа 2022
КАИР, 30 авг - РИА Новости. Объединенный оперативный штат силовых ведомств Ирака отменил действие комендантского часа на всей территории страны после призыва популярного шиитского лидера Муктады ас-Садра к своим сторонникам прекратить акции протеста, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Ранее популярный шиитский лидер Муктада ас-Садр, выступая на пресс-конференции призвал своих сторонников в течение одного часа покинуть места проведения протестных акций.
"Объединенный оперативный штат Ирака отменил действие комендантского часа на всей территории страны", - сообщил телеканал.
В Багдаде и ряде других провинций Ирака до этого часа продолжались ожесточенные вооруженные столкновения между сторонниками популярного шиитского лидера Муктады ас-Садра и другими проправительственными шиитскими движениями, а также силами безопасности, несмотря на сообщения о попытке правительства договориться с шиитской оппозицией.
Согласно последним данным иракских медиков, число погибших во время столкновений между демонстрантами и силами безопасности достигло 30 человек, более 700 человек получили ранения, в том числе 110 сотрудников служб безопасности.
Ситуация в Ираке обострилась после того, как ас-Садр объявил в понедельник о прекращении политической деятельности и закрытии всех офисов его партии на фоне отсутствия консенсуса с правительством о созыве досрочных парламентских выборов и невозможности сформировать широкую коалицию в парламенте после победы его фракции на выборах осенью прошлого года.