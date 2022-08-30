https://ria.ru/20220830/irak-1813124783.html

В Ираке отменили комендантский час

В Ираке отменили комендантский час - РИА Новости, 30.08.2022

В Ираке отменили комендантский час

Объединенный оперативный штат силовых ведомств Ирака отменил действие комендантского часа на всей территории страны после призыва популярного шиитского лидера... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:39

2022-08-30T13:39

2022-08-30T17:24

в мире

муктада ас-садр

ирак

багдад (город)

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КАИР, 30 авг - РИА Новости. Объединенный оперативный штат силовых ведомств Ирака отменил действие комендантского часа на всей территории страны после призыва популярного шиитского лидера Муктады ас-Садра к своим сторонникам прекратить акции протеста, сообщает телеканал "Аль-Арабия".Ранее популярный шиитский лидер Муктада ас-Садр, выступая на пресс-конференции призвал своих сторонников в течение одного часа покинуть места проведения протестных акций."Объединенный оперативный штат Ирака отменил действие комендантского часа на всей территории страны", - сообщил телеканал.В Багдаде и ряде других провинций Ирака до этого часа продолжались ожесточенные вооруженные столкновения между сторонниками популярного шиитского лидера Муктады ас-Садра и другими проправительственными шиитскими движениями, а также силами безопасности, несмотря на сообщения о попытке правительства договориться с шиитской оппозицией.Согласно последним данным иракских медиков, число погибших во время столкновений между демонстрантами и силами безопасности достигло 30 человек, более 700 человек получили ранения, в том числе 110 сотрудников служб безопасности.Ситуация в Ираке обострилась после того, как ас-Садр объявил в понедельник о прекращении политической деятельности и закрытии всех офисов его партии на фоне отсутствия консенсуса с правительством о созыве досрочных парламентских выборов и невозможности сформировать широкую коалицию в парламенте после победы его фракции на выборах осенью прошлого года.

https://ria.ru/20220830/as-sadr-1813115840.html

https://ria.ru/20220829/irak-1813029599.html

ирак

багдад (город)

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Ольга Фомченкова

в мире, муктада ас-садр, ирак, багдад (город)