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Шиитский лидер ас-Садр, чьи сторонники протестуют в Ираке, начал голодовку - РИА Новости, 29.08.2022
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Шиитский лидер ас-Садр, чьи сторонники протестуют в Ираке, начал голодовку
Шиитский лидер ас-Садр, чьи сторонники протестуют в Ираке, начал голодовку - РИА Новости, 29.08.2022
Шиитский лидер ас-Садр, чьи сторонники протестуют в Ираке, начал голодовку
Популярный иракский шиитский лидер Муктада ас-Садр объявил в понедельник вечером о начале голодовки, намерен продолжать ее до прекращения насилия в Ираке,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T22:35
2022-08-29T23:29
в мире
ирак
муктада ас-садр
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ДОХА, 29 авг — РИА Новости. Популярный иракский шиитский лидер Муктада ас-Садр объявил в понедельник вечером о начале голодовки, намерен продолжать ее до прекращения насилия в Ираке, которое началось после его объявления о прекращении политической деятельности и закрытии всех офисов его партии из-за отсутствия компромисса с властями о досрочных парламентских выборах, сообщило Иракское агентство новостей INA со ссылкой на главу парламентского блока садристов Хасана аль-Адари."Лидер Муктада ас-Садр объявил о начале голодовки, которую он намерен продолжать, пока насилие и применение оружия в стране не будут остановлены", — отметил аль-Адари. По его словам, борьба с коррупцией, несмотря ни на что, "не дает никому оправдания для применения насилия".По информации агентства, премьер-министр Ирака Мустафа ал-Каземи "высоко оценил усилия ас-Садра к прекращению насилия в стране".
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Стычки между протестующими и силами правопорядка в Республиканском дворце в Багдаде
Стычки между протестующими и силами правопорядка начались в Республиканском дворце в Багдаде, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, ирак, муктада ас-садр, видео
В мире, Ирак, Муктада ас-Садр
Шиитский лидер ас-Садр, чьи сторонники протестуют в Ираке, начал голодовку
ДОХА, 29 авг — РИА Новости. Популярный иракский шиитский лидер Муктада ас-Садр объявил в понедельник вечером о начале голодовки, намерен продолжать ее до прекращения насилия в Ираке, которое началось после его объявления о прекращении политической деятельности и закрытии всех офисов его партии из-за отсутствия компромисса с властями о досрочных парламентских выборах, сообщило Иракское агентство новостей INA со ссылкой на главу парламентского блока садристов Хасана аль-Адари.
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22:35 29.08.2022 (обновлено: 23:29 29.08.2022)
 
Шиитский лидер ас-Садр, чьи сторонники протестуют в Ираке, начал голодовку

INA: шиитский лидер ас-Садр, чьи сторонники протестуют в Ираке, начал голодовку

© AP Photo / Karim KadimШиитский священнослужитель Муктада ас-Садр
Шиитский священнослужитель Муктада ас-Садр - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Karim Kadim
Шиитский священнослужитель Муктада ас-Садр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 29 авг — РИА Новости. Популярный иракский шиитский лидер Муктада ас-Садр объявил в понедельник вечером о начале голодовки, намерен продолжать ее до прекращения насилия в Ираке, которое началось после его объявления о прекращении политической деятельности и закрытии всех офисов его партии из-за отсутствия компромисса с властями о досрочных парламентских выборах, сообщило Иракское агентство новостей INA со ссылкой на главу парламентского блока садристов Хасана аль-Адари.
"Лидер Муктада ас-Садр объявил о начале голодовки, которую он намерен продолжать, пока насилие и применение оружия в стране не будут остановлены", — отметил аль-Адари. По его словам, борьба с коррупцией, несмотря ни на что, "не дает никому оправдания для применения насилия".
По информации агентства, премьер-министр Ирака Мустафа ал-Каземи "высоко оценил усилия ас-Садра к прекращению насилия в стране".
 
В миреИракМуктада ас-Садр
 
 
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