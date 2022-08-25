https://ria.ru/20220825/filtr-1812146406.html

Для квартиры и дома: как выбрать качественный фильтр для воды

Для квартиры и дома: как выбрать качественный фильтр для воды - РИА Новости, 25.08.2022

Для квартиры и дома: как выбрать качественный фильтр для воды

Любая вода содержит нежелательные примеси. Чтобы выбрать хороший фильтр для очистки воды в квартире или доме, нужно опираться не только на рейтинг... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T18:01

2022-08-25T18:01

2022-08-25T18:14

россия

вода

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

санкт-петербург

жкх

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Любая вода содержит нежелательные примеси. Чтобы выбрать хороший фильтр для очистки воды в квартире или доме, нужно опираться не только на рейтинг производителей, необходимо провести анализ исходной воды, взять в расчет ее количество, определить группу загрязняющих веществ. Какой тип лучше – проточный или обратного осмоса, принцип работы, плюсы применения и правила эксплуатации – в материале РИА Новости.Фильтр для воды"Фильтры используют для получения воды требуемого качества в соответствующей области применения — в быту, промышленности, фармацевтике, теплоэнергетике, муниципальном строительстве, микроэлектронике, сегменте HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес), частных и общественных бассейнах, для ледовых арен и т.д. При этом у каждой сферы собственные требования к ее составу", – комментирует Анастасия Шаргородская, директор по маркетингу BWT (Best Water Technology)."Водопроводная или артезианская вода зачастую без предварительной очистки не пригодна к употреблению", – говорит Николай Дубинин, санитарный врач, дезинфектолог, специалист по коммунальной гигиене.Так, по словам эксперта, следующие виды загрязнений оказывают разное влияние:Для чего нуженЧтобы избавить воду от нежелательных примесей, нужно использовать фильтры и системы фильтрации. Различия конструкций и фильтрующих элементов влияют на эффективность очистки. Одни устройства позволяют ликвидировать только крупные частицы, такие как песок и железная окалина, другие уничтожают бактерии и вирусы.При составлении “Карты воды” (бесплатный сервис, где каждый россиянин может проверить качество питьевой воды в месте своего проживания), сотрудники компании БВТ БАРЬЕР собрали более 3000 проб воды по всем регионам России. В результате анализа выяснилось, что 100% очищенной воды, которая поступает в дома граждан, нет ни в одном субъекте РФ, ни в одном мегаполисе. "В таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, используются передовые технологии для очистки воды, например, озоносорбция, которая позволяет качественно обеззараживать воду. Но и они не являются гарантией качества воды, поступающей в дома, из-за высокой изношенности коммунальных систем, а также не спасают от наличия гормонов и антибиотиков в питьевой воде. А ведь их присутствие – доказанный факт. Ситуация оказалась настолько серьезной, что в прошлом году Роспотребнадзор ввел предельно-допустимые нормативы по содержанию в питьевой воде гормонов и антибиотиков, которых ранее не существовало. Так как у региональных водоканалов просто нет бюджета для идеальной очистки воды, каждому жителю России стоит позаботиться о своем здоровье самостоятельно”, – говорит Мария Кулешова, эксперт-биохимик компании “БВТ Барьер”.Принцип работыПринцип работы фильтра зависит от его вида:Механические. "Например, предфильтры с сеткой от 5 до 300 микрон удаляют из воды частички мусора и вредные механические примеси — песок, мел. Они предотвращают засоры труб, поломку систем отопления и различных бытовых приборов", – поясняет Анастасия Шаргородская.Ионообменные. Для данного метода фильтрации используется ионообменная смола, которая превращает соли жесткости (кальция и магния) в соли натрия. Благодаря снижению или удалению магния и кальция вода становится мягкой, а на водонагревательных элементах не образуется известковый налет. Также с помощью ионного обмена из воды могут быть удалены железо и марганец, находящиеся в растворенном состоянии.Обратноосмотические. "Вода в фильтрах с таким принципом работы проходит через обратноосмотическую мембрану, которая удаляет из нее бактерии, вирусы и примеси (нитриты, свинец, сульфаты, железо, хлориды, асбест, фтор, мышьяк, цианиды), а также все необходимые для здоровья человека соли и минералы. Поэтому после очистки обратным осмосом в случае, если воду предполагается употреблять в качестве питьевой, требуется ее минерализация. Сбалансированный минеральный состав воды влияет не только на здоровье человека, но также улучшает вкусовые свойства самой воды, напитков и блюд, приготовленных на ней", – отмечает Анастасия Шаргородская.Физико-химические. Например, сорбция, — один из принципов работы таких фильтров. Наиболее распространённый и эффективный сорбент — угольный фильтр. Песочные фильтры используются в водоподготовке для бассейнов. Аэрация — метод, который под воздействием кислорода приводит к выпадению в осадок окисленных нерастворенных примесей железа, марганца, органических веществ. Именно таким способом можно удалить из воды любое количество железа.Биологические. Фильтры с таким принципом работы очищают воду от микроорганизмов, которые принимают активное участие в обменных процессах. Биологическая очистка используется в аквариумных фильтрах и в установках очистки сточных вод.Озонаторы, УФ лампы (электрические). Анастасия Шаргородская поясняет, что озонирование очищает воду от окисляемых растворенных в ней загрязнений, например, от железа, сероводорода и хлорорганических соединений. Озонаторы полностью обеззараживают воду, убивая бактерии и вирусы. При этом у озона более высокая окислительная и стерилизующая способность, чем у ультрафиолета, хлора, кислорода и пр.Как выбратьВыбор бытового фильтра зависит от качества воды, которая подается в квартиру или дом, а также от требований заказчика к воде и его финансовых возможностей. "Можно сказать точно, что вода для ванной и для питья должны быть разной по составу. Перед покупкой и установкой фильтров нужно понять, для каких целей и какая вода в идеале вам нужна, помимо того, что она должна быть чистой и безопасной", – отмечает Анастасия Шаргородская.Эксперт поясняет, что обязательны к установке в любом доме или квартире фильтры механической очистки с сеткой 90–100 микрон. Они монтируются на входе холодной и горячей воды в дом и защищают трубы, смесители, душевые лейки от повреждений механическими примесями. Чаще всего люди ограничиваются такими фильтрами. Но если водопроводная вода не соответствует нормам СанПин, нужно использовать обратный осмос, то есть полное удаление всех веществ и примесей из воды с последующей ее минерализацией.По словам Марии Кулешовой, есть несколько способов грамотно подобрать индивидуальный фильтр, который устранит именно те недостатки, которые присутствуют в питьевой воде конкретного региона, города или даже дома:ТипыВ зависимости от принципов работы фильтрующие устройства делятся на следующие типы:КувшинПо словам Марии Кулешовой, фильтры-кувшины эффективны для очистки небольшого объема воды (2-3 литра в день со скоростью 150 мл в минуту), при этом они выполняют разный функционал в зависимости от установленной в них фильтрующей кассеты: от очистки воды от вредных примесей до ее минерализации."У фильтров кувшинов низкая степень очистки. Они могут устранить вкус хлора в водопроводной воде, но никак не помогут обеззаразить воду от нитритов, нитратов, бактерий и вирусов", – утверждает Николай Дубинин.Под мойкуМеханическиеТакие конструкции самые дешевые. Фильтрация происходит благодаря специальным пористым материалам, через которые проходит жидкость. Загрязняющие воду элементы остаются на поверхности материалов. "Устройство обеспечивает только грубую очистку от крупных частиц, с нитритами, бактериями и вирусами механические фильтры справиться не способны. Например, в колодезной воде часто встречаются продукты гниения (нитриты, нитраты, аммиак). Причиной является близкое расположение грунтовых вод. В одной воде может быть избыток железа и марганца, в другой большое содержание фтора или хлора", – объясняет Николай Дубинин.ИонообменныеСпособствуют смягчению воды, избавляя ее от железа, марганца, а также от ионов кальция, магния и других металлов. В качестве фильтрационного элемента используются сульфоугли, цеолиты, ионообменные смолы.БиологическиеС фильтрацией воды от нитритов и нитратов справиться могут только биологические и осмосные фильтры. Очистка происходит благодаря микроорганизмам, уничтожающим растворенные органические вещества. Для картриджа используется субстрат из дробленого камня, песка или керамических шариков. Обычно применяются для аквариумов и очистки сточных вод.Физико-химическиеНаполнитель картриджа состоит из специального адсорбента, для него обычно используют активированный уголь, некоторые виды глины или торф. Он собирает различные отравляющие вещества и примеси и задерживает их в себе. В таких фильтрах действует принцип сорбции. Картридж быстро расходуется и его необходимо часто менять.ЭлектрическиеВода очищается озоном (очень сильным окислителем), происходит окисление растворенных элементов, таких как хлор, железо, марганец, сероводород, железо, соли тяжелых металлов, нефтепродукты и многие другие. Очистка позволяет избавиться от мутности, запахов, привкусов в воде. Одновременно уничтожаются все бактерии, вирусы, грибки и споры. Такой метод фильтрации очень энергоемкий и дорогостоящий.Область примененияПо области применения фильтры разделяют на:Магистральные фильтры (скорость очистки примерно 10 литров в минуту), которые фильтруют всю воду, поступающую в жилое помещение помогают избавить ее от примесей и постороннего запаха, а также защитить установленную в квартире бытовую технику от низкокачественной водопроводной воды, накипи, ржавчины и преждевременной амортизации."Проточные фильтры для питьевой воды устанавливают непосредственно на кран, из которого и набирается вода. Они простые в монтаже и удобные в использовании. Не имеет смысла ставить их на место ввода в помещение, ресурс будет слишком быстро истощаться. А вот для заполнения бачка унитаза или стирки подойдет оборудование грубой очистки", – говорит Николай Дубинин.ПроизводителиНа рынке представлено множество моделей фильтров для водоочистки от разных производителей. Николай Дубинин при выборе очистительных систем для дома или коттеджа рекомендует учитывать следующие показатели:Для получения более качественной воды стоит выбирать современные и технологичные фильтры, которые могут совмещать в себе и тонкую очистку, и сорбцию, и умягчение, и минерализацию полезными микроэлементами такими как магний и цинк. Вода после таких фильтров сопоставима по вкусу и составу с бутилированной минеральной водой премиум-класса.Минусы и плюсыНастольные фильтры-кувшины — наиболее бюджетный, а поэтому самый распространенный вариант. Чаще всего это угольные фильтры, которые убирают из водопроводной воды хлор, посторонние привкусы и запахи. Минус такого фильтра — частая замена картриджа, обычно раз в месяц. "Как утверждают эксперты, уже при 16 градусах тепла (при комнатной температуре) через 16 дней в жидкости могут появляться бактерии и вирусы. Чтобы избежать этого, рекомендуется хранить фильтр- кувшин с водой в холодильнике, – говорит Артем Старостин. – Регулярно, один раз в месяц, необходимо менять картридж и проводить тщательную дезинфекционную мойку кувшина. Поэтому обязательно нужно контролировать ресурс и, конечно, хранить угольный фильтр, который находится внутри, – не при комнатной температуре, а в холодильнике. Некоторые ответственные производители указывают эту информацию на упаковке".При низкой стоимости самого фильтра-кувшина расходы на сменные картриджи будут выше, чем если бы семья использовала фильтр под мойку с большим ресурсом."Что хорошо для питья, не всегда подойдет для водных процедур. В ванной рекомендуется устанавливать фильтры-умягчители с ионообменной технологией, которая делает воду мягче. Такая вода полезна для кожи и волос, не оставляет известкового налета на сантехнике, дверцах душевой кабины, плитке, а стирка в мягкой воде в разы эффективнее, ткани дольше сохраняют структуру и цвет, – говорит Анастасия Шаргородская. – Единственный минус фильтров-умягчителей — размер. Для их установки требуется выделить 0,5 м2, желательно максимально близко к стояку. Фильтр-умягчитель имеет схожий со стиральной машиной принцип установки — монтируется на холодную воду, требует подключения к электричеству и сливу в канализацию.Если говорить о системах очистки воды для загородного дома, где нет централизованного водопровода, а источник воды — колодец или скважина, то необходимо сделать анализ воды и только с ним уже обратиться в специализированную компанию за подбором оборудования. "Как правило, чем больше проблем с водой, тем дороже обойдется водоподготовка. Кстати, при строительстве загородного дома многие упускают эту статью затрат. А на систему водоподготовки нужно закладывать от 100 до 400 тысяч рублей", – уточняет Анастасия Шаргородская.Для подготовки воды в бассейне применяют механическую фильтрацию, многослойную сорбцию, ионообменные фильтры, озонирование или УФ обеззараживание, а также дозирование реагентов.Подбор коммерческих и промышленных фильтров (систем водоподготовки) необходимо доверить инженерам компании-производителя или специальным проектным организациям.Польза и вредГлавное преимущество фильтров — качество воды, которое человек контролирует сам, выбирая способ очищения воды и ее минеральный состав.Второе — экология, если говорить про питьевые фильтры. Фильтруя воду локально, люди уменьшают использование одноразового пластика, что означает сокращение выбросов CO2 в атмосферу, которые образуются в результате разложения пластика, а также транспортировки бутилированной воды.Комфорт — еще одно преимущество использования фильтров. Удобно, когда дома из крана течет чистая, безопасная, вкусная и полезная вода 24/7 — не нужно постоянно заказывать доставку и хранить сменные бутыли. К тому же фильтры помогают сэкономить семейный бюджет — стоимость одного литра фильтрованной воды в несколько раз ниже стоимости бутилированной.Вред здоровью человека могут нанести бактерии и вирусы, которые образуются в фильтрах в результате несвоевременной замены картриджа, несоблюдения условий хранения и дезинфекции.Эксплуатация"Обслуживание фильтра – это обязательно. Независимо от того, насколько интенсивно он используется и где установлен. Это нужно для того, чтобы питьевая вода всегда сохраняла свои вкусовые качества и первоначальные свойства, а также для предотвращения распространения вирусов и бактерий", – поясняет Артем Старостин.Любые фильтры необходимо обслуживать и своевременно заменять фильтрующие элементы. Это нужно делать один–два раза год в зависимости от типа фильтра и рекомендации производителя. Мембрану необходимо менять раз в год. Возможно – чаще. В зависимости от исходной воды. А угольные и полимерные фильтры – раз в два-три месяца. Зависит от качества исходной воды. В случае сбоя и аварий в системе централизованного водоснабжения производить замену Артем Старостин рекомендует сразу. Это связано с тем, что при нарушении работы водопровода загрязнения забивают систему фильтрации и воду перед употреблением рекомендуется прокипятить.Что касается умягчителей, то для их очистки регулярно (в среднем раз в три месяца) нужно засыпать в бак таблетированную соль, а также один раз в 6–10 лет необходимо менять засыпку фильтра — ионообменную смолу. Стоит обратить внимание, что не во всех умягчителях возможна ее замена. Также необходимо периодически делать тесты воды на соответствие заявленному на фильтрах качеству.Советы экспертовВыбор фильтра должен основываться на химическом составе источника воды, подаваемой в дом, а также исходя из количества человек, пользующихся фильтром, или объема потребляемой воды в день. Иногда в квартиру требуется установка магистральной системы, а жители загородного дома обходятся фильтром-кувшином.При выборе системы очистки воды рекомендуется проконсультироваться со специалистами, которые помогут подобрать правильную комплектацию и фильтрующую засыпку, рассчитать производительность системы и настроить ее работу.Артем Старостин объясняет, что работу фильтра воды в домашних условиях можно проверить прибором TDS-метр либо специальными лакмусовыми бумажками для определения качества воды. По результатам такой диагностики можно сделать вывод, как работает фильтр. "К качеству питьевой воды нужно подходить осознанно. От этого зависит ваше здоровье и здоровье ваших близких", – заключил эксперт.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вода, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, санкт-петербург, жкх