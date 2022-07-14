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Бирюков: более 1,2 млн анализов воды проведено в Москве с начала года - РИА Новости, 14.07.2022
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Бирюков: более 1,2 млн анализов воды проведено в Москве с начала года
Бирюков: более 1,2 млн анализов воды проведено в Москве с начала года - РИА Новости, 14.07.2022
Бирюков: более 1,2 млн анализов воды проведено в Москве с начала года
Более 1,2 миллиона анализов воды проведено в столице с начала года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:21
2022-07-14T13:21
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москва
петр бирюков
вода
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более 1,2 миллиона анализов воды проведено в столице с начала года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства круглосуточно следят за качеством воды, которая поступает в квартиры москвичей, сегодня она анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям. За полгода проведено более 1,2 миллиона анализов воды, которые в очередной раз подтвердили ее соответствие всем стандартам, ведь для очистки применяются самые передовые технологии, в том числе озоносорбция", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время в столице работают четыре станции водоподготовки, их общая производительность - более шести миллионов кубометров в сутки. При этом ежедневно город потребляет примерно 2,8 миллиона кубометров.Бирюков пояснил, что качество воды контролируется на всем пути ее движения от водоисточника до потребителя, причем только на территории Москвы забор проб выполняется в 250 точках. Параллельно с лабораторным контролем работают более 500 автоматических анализаторов, установленных на станциях водоподготовки и в распределительной сети.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для оперативной проверки проб используются специально оборудованные передвижные экспресс-лаборатории, которые незаменимы при выполнении анализов непосредственно на месте проведения работ на водопроводных сетях.
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москва, петр бирюков, вода
13:21 14.07.2022
 

Бирюков: более 1,2 млн анализов воды проведено в Москве с начала года

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более 1,2 миллиона анализов воды проведено в столице с начала года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства круглосуточно следят за качеством воды, которая поступает в квартиры москвичей, сегодня она анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям. За полгода проведено более 1,2 миллиона анализов воды, которые в очередной раз подтвердили ее соответствие всем стандартам, ведь для очистки применяются самые передовые технологии, в том числе озоносорбция", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время в столице работают четыре станции водоподготовки, их общая производительность - более шести миллионов кубометров в сутки. При этом ежедневно город потребляет примерно 2,8 миллиона кубометров.
Бирюков пояснил, что качество воды контролируется на всем пути ее движения от водоисточника до потребителя, причем только на территории Москвы забор проб выполняется в 250 точках. Параллельно с лабораторным контролем работают более 500 автоматических анализаторов, установленных на станциях водоподготовки и в распределительной сети.
"Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, позволяющую оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для оперативной проверки проб используются специально оборудованные передвижные экспресс-лаборатории, которые незаменимы при выполнении анализов непосредственно на месте проведения работ на водопроводных сетях.
 
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