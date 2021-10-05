https://ria.ru/20211005/normativy-1753145399.html

Роспотребнадзор объяснил введение нормативов по содержанию в воде гормонов

Роспотребнадзор объяснил введение нормативов по содержанию в воде гормонов - РИА Новости, 05.10.2021

Роспотребнадзор объяснил введение нормативов по содержанию в воде гормонов

Введение обязательных нормативов по содержанию в питьевой воде гормонов и антибиотиков необходимо, чтобы контролировать их наличие, ранее такой нормы в России... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T12:18

2021-10-05T12:18

2021-10-05T12:18

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Введение обязательных нормативов по содержанию в питьевой воде гормонов и антибиотиков необходимо, чтобы контролировать их наличие, ранее такой нормы в России не было, хотя остатки этих веществ могли присутствовать в воде, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что обязательные нормативы по содержанию в питьевой воде гормонов и дополнительного ряда антибиотиков введены в России."После появления строгих требований к содержанию антибиотиков или гормонов у надзорных органов появился инструмент контроля - если по определённому перечню веществ есть превышение, те, кто подают людям воду, будут наказаны",- говорится в сообщении.Ранее в России не была вообще установлена предельно допустимая концентрация антибиотиков и гормонов в воде - то есть следовые количества этих веществ присутствовали в воде, но не было никакой нормы, за превышение которой можно было бы оштрафовать, пояснили в пресс-службе.Проблема антибиотиков и гормонов в воде для современного мира актуальна - они попадают туда из продуктов выделения принимавших антибиотики, от крупных фармацевтических компаний или больниц, где неправильно утилизируют медицинские отходы, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20210930/sigarety-1752538200.html

https://ria.ru/20210924/voda-1751603728.html

россия

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2021

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия