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Роспотребнадзор объяснил введение нормативов по содержанию в воде гормонов
Роспотребнадзор объяснил введение нормативов по содержанию в воде гормонов - РИА Новости, 05.10.2021
Роспотребнадзор объяснил введение нормативов по содержанию в воде гормонов
Введение обязательных нормативов по содержанию в питьевой воде гормонов и антибиотиков необходимо, чтобы контролировать их наличие, ранее такой нормы в России... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:18
2021-10-05T12:18
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Введение обязательных нормативов по содержанию в питьевой воде гормонов и антибиотиков необходимо, чтобы контролировать их наличие, ранее такой нормы в России не было, хотя остатки этих веществ могли присутствовать в воде, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что обязательные нормативы по содержанию в питьевой воде гормонов и дополнительного ряда антибиотиков введены в России."После появления строгих требований к содержанию антибиотиков или гормонов у надзорных органов появился инструмент контроля - если по определённому перечню веществ есть превышение, те, кто подают людям воду, будут наказаны",- говорится в сообщении.Ранее в России не была вообще установлена предельно допустимая концентрация антибиотиков и гормонов в воде - то есть следовые количества этих веществ присутствовали в воде, но не было никакой нормы, за превышение которой можно было бы оштрафовать, пояснили в пресс-службе.Проблема антибиотиков и гормонов в воде для современного мира актуальна - они попадают туда из продуктов выделения принимавших антибиотики, от крупных фармацевтических компаний или больниц, где неправильно утилизируют медицинские отходы, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20210930/sigarety-1752538200.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия
12:18 05.10.2021
 
Роспотребнадзор объяснил введение нормативов по содержанию в воде гормонов

Роспотребнадзор объяснил введение нормативов по содержанию в воде гормонов контролем

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтакан воды
Стакан воды - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Введение обязательных нормативов по содержанию в питьевой воде гормонов и антибиотиков необходимо, чтобы контролировать их наличие, ранее такой нормы в России не было, хотя остатки этих веществ могли присутствовать в воде, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что обязательные нормативы по содержанию в питьевой воде гормонов и дополнительного ряда антибиотиков введены в России.
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"После появления строгих требований к содержанию антибиотиков или гормонов у надзорных органов появился инструмент контроля - если по определённому перечню веществ есть превышение, те, кто подают людям воду, будут наказаны",- говорится в сообщении.
Ранее в России не была вообще установлена предельно допустимая концентрация антибиотиков и гормонов в воде - то есть следовые количества этих веществ присутствовали в воде, но не было никакой нормы, за превышение которой можно было бы оштрафовать, пояснили в пресс-службе.
Проблема антибиотиков и гормонов в воде для современного мира актуальна - они попадают туда из продуктов выделения принимавших антибиотики, от крупных фармацевтических компаний или больниц, где неправильно утилизируют медицинские отходы, уточнили в ведомстве.
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