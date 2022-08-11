https://ria.ru/20220811/voyna-1808533689.html

Как украинские политики восемь лет вели к войне с Россией

Как украинские политики восемь лет вели к войне с Россией - РИА Новости, 11.08.2022

Как украинские политики восемь лет вели к войне с Россией

За восемь лет войны в Донбассе украинские политики призывали к военному конфликту с Россией под разными предлогами: заявляли о практически "святой" войне против "мирового зла" и желании отомстить "москалям" за Крым, требовали "вернуть" Кубань в состав Украины... Неизменным оставалось одно: фанатичное желание войны с Россией.

2022-08-11T10:57

2022-08-11T10:57

2022-08-11T11:00

донбасс. геноцид. 2014-2022

украина

киев

верховная рада украины

милитаризация

нацификация

евгений рыбчинский

владимир огрызко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762432401_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_1897dc65b40ab38160416d5a6276dd70.jpg

Профессор национального университета "Львовская политехника", доктор филологических наук и депутат Верховной рады Ирина Фарион в октябре 2014 года выступила на "Марше славы УПА"* с внятным призывом "уничтожить москалей". Это, по ее мнению, должно было стать новой национальной идеей украинцев.В том же месяце Фарион напутствовала отправляющихся в Донбасс карателей из нацбатальона "Сич" словами о том, что их цель намного масштабнее, чем истребление ополченцев ДНР и ЛНР:Новая власть, пришедшая после Евромайдана, не была заинтересована ни в каком мирном решении конфликта в Донбассе. Уже тогда, в 2014 году, украинские политики продвигали новую национальную идею — не просто “наказать” Донбасс и вернуть Крым, а уничтожить Россию. Желательно втянув в конфликт как можно больше сил, превратив собственную страну в плацдарм для "третьей мировой". Вот что готовили украинские политики для своих граждан.Бывший депутат Верховной рады, поэт и общественный деятель Евгений Рыбчинский в своей статье 2016 года для интернет-издания "Українська правда" назвал Россию угрозой для всего мира:Рыбчинскому вторит бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. В сентябре 2021 года он подготовил статью все для того же интернет-издания "Українська правда". Демонизировав Россию, автор поделился мечтой о том, чтобы весь мир объединился для уничтожения нашей страны всеми мыслимыми и немыслимыми способами:Украинские политики всеми силами старались представить Россию в образе абсолютного зла, лишить своих граждан любой возможности усомниться в необходимости войны и разглядеть таких же обычных людей в жителях самопровозглашенных республик и соседней страны. Отсутствие национальной идеи компенсировалось легендой о "святой" и народной (а еще лучше всемирной) войне с практически вселенской угрозой — Россией, где, по мнению киевской пропаганды, сконцентрировано все худшее, что только можно представить. Удобно, когда все беды граждан Украины уходят корнями в Москву. В 2016 году свою лепту в современное мифотворчество внес и лидер радикальной националистической партии "Братство" Дмитрий Корчинский:За три года мечты Корчинского совсем не изменились, в апреле 2019 года в эфире телепередачи "Рандеву" он повторил тезис о том, что возврата "своих" территорий Украине будет недостаточно:Корчинский сам успел повоевать в Донбассе в составе нацбата "Шахтерск", который с позором расформировали за мародерство и преступления против мирного населения. Именно из бывших членов "Шахтерска" впоследствии сформировали нацбатальон "Торнадо", который на Украине судили за грабежи, изнасилования, жестокие пытки и убийства. Так что о “разграблении” лидер партии "Братство" говорит со знанием дела.К войне с Россией призывал и другой неонацист и радикал — лидер националистической партии "Свобода" (запрещена в Российской Федерации) и бывший депутат Верховной рады Олег Тягнибок.Я уверен, что придет тот день, когда один из тех флагов, которые с божьей благодатью были освящены тут, одним из первых зареет над руинами Кремля!Такое напутствие в 2015 году он дал отправляющимся на войну в Донбассе карателям, которые собрались в Киеве, чтобы освятить боевые знамена. Тягнибок также призвал их вести войну до "победного конца" и противодействовать любым попыткам власти дать самопровозглашенным республикам особый статус.Для украинских политиков разрушить Кремль — идея фикс. Вот и бывший депутат Верховной рады, радикальный националист и политик Игорь Мосийчук твердит о необходимости дойти до столицы России и уничтожить ее:О каких победах и традициях великих завоеваний говорит Мосийчук, непонятно. Может быть, о том случае, когда, угрожая оружием, он поставил сотрудника ГАИ на колени за то, что тот остановил машину без номеров, в которой ехал Мосийчук? Или о годовщине одесской трагедии 2 мая 2014 года, которую депутат назвал "первым победным для Украины боем с исконным врагом"?О великих завоеваниях украинской нации любит рассказывать и другой известный украинский радикал — Андрей Билецкий, известный в неонацистских кругах как Белый вождь. Правда, так как легенды о великих украх никакой критики не выдерживают, Билецкий чаще говорит о битвах и победах будущих. Например, в 2007 году в статье "Украинский расовый социал-национализм" он так описал глобальную цель украинской нации:Историческая миссия нашей нации в этот критический момент — возглавить и повести за собой белые народы всего мира в последний крестовый поход за свое существование. Поход против возглавляемого семитами недочеловечества.До Евромайдана Билецкий возглавлял региональные ячейки расистских и неонацистских организаций, пропагандировал борьбу за чистоту крови, антисемитизм и героизацию предателей из ОУН и УПА. В декабре 2011 года был арестован по обвинению в разбое, осуществленном по предварительному сговору группой лиц. На свободе Билецкий оказался в феврале 2014 года, помог старый приятель — Арсен Аваков, который став министром внутренних дел добился амнистии в том числе и для Белого вождя. Их связывает давняя дружба: Аваков с 2005 по 2010 год был председателем администрации Харьковской области и неоднократно использовал ресурсы подчиненных Билецкому неонацистов, поручая им, например, ликвидацию торговых киосков или контроль за “нелегальными мигрантами” в студенческих общежитиях.В 2014 году Билецкий был освобожден, его карьера пошла в гору — 12 марта его назначили руководителем силового блока "Правого сектора"* (Восток), 2 августа указом президента Порошенко наградили орденом "За мужество" III степени, 18 сентября при реформировании батальона "Азов"* ему присвоили звание подполковника милиции. В октябре Билецкий победил на выборах в своем округе и стал депутатом Верховной рады, в том же месяце он снял с себя полномочия командира полка "Азов"*, однако неофициально остался лидером неонацистов.Став крупным политиком, он был вынужден снизить нацистский градус своих выступлений и сыграть на популизме, в ноябре 2017 года в эфире телеканала "NewsOne" Билецкий рассказал о том, что нужно готовиться к большой войне с Россией, а до наступления этого момента ослаблять ее всеми возможными способами:В октябре 2016 года на базе общественной организации "Гражданский корпус "Азов"* он основал свою политическую партию "Национальный корпус". "Продуктивность" Билецкого в Верховной раде поражает, за три года своего депутатства он поучаствовал всего в 2,09% от общего числа голосований украинского парламента, а также занял пятое место в антирейтинге депутатов-прогульщиков. В 2016 году Билецкий пропустил вообще все заседания рады. На очередных выборах 2019 года Белого вождя на новый срок не выбрали. В этом же году в эфире телеканала ZIK Билецкий заявил о необходимости быстрого возврата контроля над Крымом и Донбассом, причем исключительно военным путем. Он объяснил это тем, что чем дольше эти территории находятся вне влияния Киева, тем сложнее будет потом их вернуть:Билецкий уверен, что Украина может и должна претендовать на Кубань и Кавказ. Он считает, что люди там настроены исключительно националистически:Многие украинские политики заявляли, что Кубань должна принадлежать Украине. Пожалуй, громче и чаще других о претензиях Киева на российский регион заявлял депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. В 2019 году он и другие парламентарии создали межфракционное объединение "Кубань", целью которого декларировалось "возвращение в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".В том же году во время заседания рады Гончаренко призвал "заполучить" Кубань в сферу влияния Киева:Я хочу, чтобы украинская Кубань была как тот Остров свободы — Куба. И на самом деле мы должны все для этого сделать.Среди аргументов политика — наличие в гимне фразы "от Сяна до Дона" и необходимость вернуть этнических украинцев в родную культурную и социальную среду.В мае 2021 года, участвуя в эфире "4 канала", Гончаренко заявил, что:Депутат подчеркнул, что "еще сто лет назад" на Кубани якобы разговаривали на мове. По мнению Гончаренко, это "украинские этнические земли", отрезанные от Киева "волею судьбы". А в декабре политик даже успел отчитаться о начале возвращения российской территории в лоно Киева:К числу "прагматичных" политиков, которые объясняют необходимость войны с Россией не ненавистью или местью, а расширением границ Украины, можно отнести и радикального националиста Дмитрия Яроша — бывшего депутат Верховной рады, экс-лидера "Правого сектора"* и советника главнокомандующего ВСУ. В 2017 году в интервью журналу "Країна" он заявил, что Краснодарский край, а также Белгородская и Воронежская области должны войти в состав Украины:Участвуя в эфире телеканала ZIK в 2018 году Ярош рассказал, что после "зачистки" Донбасса и возврата Крыма Киев должен захватить Кубань, Ростов и Воронеж:В марте 2018 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в будущем Крымский мост "соединит украинский Крым и украинскую Кубань". А в октябре того же года в интервью телеканалу "Громадське ТВ" Омелян призвал "вернуть Кубань и Москву". Так он ответил тем украинцам, которые спрашивали, как им быть, если нужно посетить Россию по рабочим или семейным делам:Надевать форму, брать автомат, идти воевать, и потом, после возвращения Кубани и Москвы, можно разговаривать о том, что очень надо и хочется поехать (в Россию. — Прим. ред).Война против "империи зла", желание уничтожить всех "москалей", необходимость вернуть "потерянные" Незалежной территории — это далеко не все аргументы украинских политиков, с помощью которых они объясняли необходимость войны с Россией. Для новой киевской власти, пришедшей после Евромайдана, война в Донбассе была лишь первым актом — поводом для разжигания полноценного конфликта с соседней страной. В июне 2022 года в эфире телеканала "Эспрессо" бывший президент Украины Петр Порошенко открыто признался, что Киев никогда не собирался выполнять Минские соглашения:Стоило ли ждать от власти Украины каких-то реальных шагов в сторону мирного урегулирования конфликта, например, прекращения огня и отвода войск, которые Киев был обязан сделать в рамках выполнения Минских соглашений? Слышали ли подобные высказывания украинских политиков западные лидеры и пресса и действительно ли коллективный Запад верил в намерения Киева остановить войну в Донбассе — вопрос риторический.* Запрещенные в России террористические организации.

украина

киев

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Выбить себе восемь лет": Порошенко об истинных целях Минских соглашений Петр Порошенко в эфире телеканала "Еспресо" сказал, что Минские договоренности позволили Украине получить время подготовки ВСУ к военному конфликту. Бывший президент Украины подчеркнул, что это была главная задача, и она была достигнута 2022-08-11T10:57 true PT0M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, верховная рада украины, милитаризация, нацификация, евгений рыбчинский, владимир огрызко, дмитрий корчинский, россия, донбасс, украинская повстанческая армия, братство, правый сектор, батальон "азов", петр порошенко, вооруженные силы украины, ирина фарион, олег тягнибок, андрей билецкий, партия национальный корпус (украина), игорь мосийчук, алексей гончаренко, дмитрий ярош