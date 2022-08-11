https://ria.ru/20220811/voyna-1808533689.html
Как украинские политики восемь лет вели к войне с Россией
Как украинские политики восемь лет вели к войне с Россией - РИА Новости, 11.08.2022
Как украинские политики восемь лет вели к войне с Россией
За восемь лет войны в Донбассе украинские политики призывали к военному конфликту с Россией под разными предлогами: заявляли о практически "святой" войне против "мирового зла" и желании отомстить "москалям" за Крым, требовали "вернуть" Кубань в состав Украины... Неизменным оставалось одно: фанатичное желание войны с Россией.
2022-08-11T10:57
2022-08-11T10:57
2022-08-11T11:00
донбасс. геноцид. 2014-2022
украина
киев
верховная рада украины
милитаризация
нацификация
евгений рыбчинский
владимир огрызко
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Профессор национального университета "Львовская политехника", доктор филологических наук и депутат Верховной рады Ирина Фарион в октябре 2014 года выступила на "Марше славы УПА"* с внятным призывом "уничтожить москалей". Это, по ее мнению, должно было стать новой национальной идеей украинцев.В том же месяце Фарион напутствовала отправляющихся в Донбасс карателей из нацбатальона "Сич" словами о том, что их цель намного масштабнее, чем истребление ополченцев ДНР и ЛНР:Новая власть, пришедшая после Евромайдана, не была заинтересована ни в каком мирном решении конфликта в Донбассе. Уже тогда, в 2014 году, украинские политики продвигали новую национальную идею — не просто “наказать” Донбасс и вернуть Крым, а уничтожить Россию. Желательно втянув в конфликт как можно больше сил, превратив собственную страну в плацдарм для "третьей мировой". Вот что готовили украинские политики для своих граждан.Бывший депутат Верховной рады, поэт и общественный деятель Евгений Рыбчинский в своей статье 2016 года для интернет-издания "Українська правда" назвал Россию угрозой для всего мира:Рыбчинскому вторит бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. В сентябре 2021 года он подготовил статью все для того же интернет-издания "Українська правда". Демонизировав Россию, автор поделился мечтой о том, чтобы весь мир объединился для уничтожения нашей страны всеми мыслимыми и немыслимыми способами:Украинские политики всеми силами старались представить Россию в образе абсолютного зла, лишить своих граждан любой возможности усомниться в необходимости войны и разглядеть таких же обычных людей в жителях самопровозглашенных республик и соседней страны. Отсутствие национальной идеи компенсировалось легендой о "святой" и народной (а еще лучше всемирной) войне с практически вселенской угрозой — Россией, где, по мнению киевской пропаганды, сконцентрировано все худшее, что только можно представить. Удобно, когда все беды граждан Украины уходят корнями в Москву. В 2016 году свою лепту в современное мифотворчество внес и лидер радикальной националистической партии "Братство" Дмитрий Корчинский:За три года мечты Корчинского совсем не изменились, в апреле 2019 года в эфире телепередачи "Рандеву" он повторил тезис о том, что возврата "своих" территорий Украине будет недостаточно:Корчинский сам успел повоевать в Донбассе в составе нацбата "Шахтерск", который с позором расформировали за мародерство и преступления против мирного населения. Именно из бывших членов "Шахтерска" впоследствии сформировали нацбатальон "Торнадо", который на Украине судили за грабежи, изнасилования, жестокие пытки и убийства. Так что о “разграблении” лидер партии "Братство" говорит со знанием дела.К войне с Россией призывал и другой неонацист и радикал — лидер националистической партии "Свобода" (запрещена в Российской Федерации) и бывший депутат Верховной рады Олег Тягнибок.Я уверен, что придет тот день, когда один из тех флагов, которые с божьей благодатью были освящены тут, одним из первых зареет над руинами Кремля!Такое напутствие в 2015 году он дал отправляющимся на войну в Донбассе карателям, которые собрались в Киеве, чтобы освятить боевые знамена. Тягнибок также призвал их вести войну до "победного конца" и противодействовать любым попыткам власти дать самопровозглашенным республикам особый статус.Для украинских политиков разрушить Кремль — идея фикс. Вот и бывший депутат Верховной рады, радикальный националист и политик Игорь Мосийчук твердит о необходимости дойти до столицы России и уничтожить ее:О каких победах и традициях великих завоеваний говорит Мосийчук, непонятно. Может быть, о том случае, когда, угрожая оружием, он поставил сотрудника ГАИ на колени за то, что тот остановил машину без номеров, в которой ехал Мосийчук? Или о годовщине одесской трагедии 2 мая 2014 года, которую депутат назвал "первым победным для Украины боем с исконным врагом"?О великих завоеваниях украинской нации любит рассказывать и другой известный украинский радикал — Андрей Билецкий, известный в неонацистских кругах как Белый вождь. Правда, так как легенды о великих украх никакой критики не выдерживают, Билецкий чаще говорит о битвах и победах будущих. Например, в 2007 году в статье "Украинский расовый социал-национализм" он так описал глобальную цель украинской нации:Историческая миссия нашей нации в этот критический момент — возглавить и повести за собой белые народы всего мира в последний крестовый поход за свое существование. Поход против возглавляемого семитами недочеловечества.До Евромайдана Билецкий возглавлял региональные ячейки расистских и неонацистских организаций, пропагандировал борьбу за чистоту крови, антисемитизм и героизацию предателей из ОУН и УПА. В декабре 2011 года был арестован по обвинению в разбое, осуществленном по предварительному сговору группой лиц. На свободе Билецкий оказался в феврале 2014 года, помог старый приятель — Арсен Аваков, который став министром внутренних дел добился амнистии в том числе и для Белого вождя. Их связывает давняя дружба: Аваков с 2005 по 2010 год был председателем администрации Харьковской области и неоднократно использовал ресурсы подчиненных Билецкому неонацистов, поручая им, например, ликвидацию торговых киосков или контроль за “нелегальными мигрантами” в студенческих общежитиях.В 2014 году Билецкий был освобожден, его карьера пошла в гору — 12 марта его назначили руководителем силового блока "Правого сектора"* (Восток), 2 августа указом президента Порошенко наградили орденом "За мужество" III степени, 18 сентября при реформировании батальона "Азов"* ему присвоили звание подполковника милиции. В октябре Билецкий победил на выборах в своем округе и стал депутатом Верховной рады, в том же месяце он снял с себя полномочия командира полка "Азов"*, однако неофициально остался лидером неонацистов.Став крупным политиком, он был вынужден снизить нацистский градус своих выступлений и сыграть на популизме, в ноябре 2017 года в эфире телеканала "NewsOne" Билецкий рассказал о том, что нужно готовиться к большой войне с Россией, а до наступления этого момента ослаблять ее всеми возможными способами:В октябре 2016 года на базе общественной организации "Гражданский корпус "Азов"* он основал свою политическую партию "Национальный корпус". "Продуктивность" Билецкого в Верховной раде поражает, за три года своего депутатства он поучаствовал всего в 2,09% от общего числа голосований украинского парламента, а также занял пятое место в антирейтинге депутатов-прогульщиков. В 2016 году Билецкий пропустил вообще все заседания рады. На очередных выборах 2019 года Белого вождя на новый срок не выбрали. В этом же году в эфире телеканала ZIK Билецкий заявил о необходимости быстрого возврата контроля над Крымом и Донбассом, причем исключительно военным путем. Он объяснил это тем, что чем дольше эти территории находятся вне влияния Киева, тем сложнее будет потом их вернуть:Билецкий уверен, что Украина может и должна претендовать на Кубань и Кавказ. Он считает, что люди там настроены исключительно националистически:Многие украинские политики заявляли, что Кубань должна принадлежать Украине. Пожалуй, громче и чаще других о претензиях Киева на российский регион заявлял депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. В 2019 году он и другие парламентарии создали межфракционное объединение "Кубань", целью которого декларировалось "возвращение в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".В том же году во время заседания рады Гончаренко призвал "заполучить" Кубань в сферу влияния Киева:Я хочу, чтобы украинская Кубань была как тот Остров свободы — Куба. И на самом деле мы должны все для этого сделать.Среди аргументов политика — наличие в гимне фразы "от Сяна до Дона" и необходимость вернуть этнических украинцев в родную культурную и социальную среду.В мае 2021 года, участвуя в эфире "4 канала", Гончаренко заявил, что:Депутат подчеркнул, что "еще сто лет назад" на Кубани якобы разговаривали на мове. По мнению Гончаренко, это "украинские этнические земли", отрезанные от Киева "волею судьбы". А в декабре политик даже успел отчитаться о начале возвращения российской территории в лоно Киева:К числу "прагматичных" политиков, которые объясняют необходимость войны с Россией не ненавистью или местью, а расширением границ Украины, можно отнести и радикального националиста Дмитрия Яроша — бывшего депутат Верховной рады, экс-лидера "Правого сектора"* и советника главнокомандующего ВСУ. В 2017 году в интервью журналу "Країна" он заявил, что Краснодарский край, а также Белгородская и Воронежская области должны войти в состав Украины:Участвуя в эфире телеканала ZIK в 2018 году Ярош рассказал, что после "зачистки" Донбасса и возврата Крыма Киев должен захватить Кубань, Ростов и Воронеж:В марте 2018 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в будущем Крымский мост "соединит украинский Крым и украинскую Кубань". А в октябре того же года в интервью телеканалу "Громадське ТВ" Омелян призвал "вернуть Кубань и Москву". Так он ответил тем украинцам, которые спрашивали, как им быть, если нужно посетить Россию по рабочим или семейным делам:Надевать форму, брать автомат, идти воевать, и потом, после возвращения Кубани и Москвы, можно разговаривать о том, что очень надо и хочется поехать (в Россию. — Прим. ред).Война против "империи зла", желание уничтожить всех "москалей", необходимость вернуть "потерянные" Незалежной территории — это далеко не все аргументы украинских политиков, с помощью которых они объясняли необходимость войны с Россией. Для новой киевской власти, пришедшей после Евромайдана, война в Донбассе была лишь первым актом — поводом для разжигания полноценного конфликта с соседней страной. В июне 2022 года в эфире телеканала "Эспрессо" бывший президент Украины Петр Порошенко открыто признался, что Киев никогда не собирался выполнять Минские соглашения:Стоило ли ждать от власти Украины каких-то реальных шагов в сторону мирного урегулирования конфликта, например, прекращения огня и отвода войск, которые Киев был обязан сделать в рамках выполнения Минских соглашений? Слышали ли подобные высказывания украинских политиков западные лидеры и пресса и действительно ли коллективный Запад верил в намерения Киева остановить войну в Донбассе — вопрос риторический.* Запрещенные в России террористические организации.
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"Выбить себе восемь лет": Порошенко об истинных целях Минских соглашений
Петр Порошенко в эфире телеканала "Еспресо" сказал, что Минские договоренности позволили Украине получить время подготовки ВСУ к военному конфликту. Бывший президент Украины подчеркнул, что это была главная задача, и она была достигнута
2022-08-11T10:57
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украина, киев, верховная рада украины, милитаризация, нацификация, евгений рыбчинский, владимир огрызко, дмитрий корчинский, россия, донбасс, украинская повстанческая армия, братство, правый сектор, батальон "азов", петр порошенко, вооруженные силы украины, ирина фарион, олег тягнибок, андрей билецкий, партия национальный корпус (украина), игорь мосийчук, алексей гончаренко, дмитрий ярош
Донбасс. Геноцид. 2014-2022, Украина, Киев, Верховная Рада Украины, Милитаризация, Нацификация, Евгений Рыбчинский, Владимир Огрызко, Дмитрий Корчинский, Россия, Донбасс, Украинская повстанческая армия, Братство, Правый сектор, Батальон "Азов", Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины, Ирина Фарион, Олег Тягнибок, Андрей Билецкий, Партия Национальный корпус (Украина), Игорь Мосийчук, Алексей Гончаренко, Дмитрий Ярош
Профессор национального университета "Львовская политехника", доктор филологических наук и депутат Верховной рады Ирина Фарион в октябре 2014 года выступила
на "Марше славы УПА"* с внятным призывом "уничтожить москалей". Это, по ее мнению, должно было стать новой национальной идеей украинцев.
Мы никогда не изменим этого агрессора. У нас есть один путь — уничтожить Москву. Ради этого и живем, ради этого и пришли в этот мир, чтобы уничтожить Москву. Не просто "москаля на ножи", а уничтожить эту черную дыру европейской безопасности. <…> На самом деле нашему государству нужно сильное, мощное милитарное сознание.
В том же месяце Фарион напутствовала отправляющихся в Донбасс карателей из нацбатальона "Сич" словами о том, что их цель намного масштабнее, чем истребление ополченцев ДНР и ЛНР:
Это не АТО, это война. Возможно, третья мировая, только ее так еще никто не называет. И очень важно, чтобы в третьей мировой войне Украина стала острием, <...> с которого начнется большая победа. <...> Вы призваны, именно вы, лучшие из лучших, из нации-жертвы сделать нас не просто нацией-борцом, а сделать из нас нацию-мстителя. Отомстить жестоко и жестко.
Новая власть, пришедшая после Евромайдана, не была заинтересована ни в каком мирном решении конфликта в Донбассе. Уже тогда, в 2014 году, украинские политики продвигали новую национальную идею — не просто “наказать” Донбасс и вернуть Крым, а уничтожить Россию. Желательно втянув в конфликт как можно больше сил, превратив собственную страну в плацдарм для "третьей мировой". Вот что готовили украинские политики для своих граждан.
Бывший депутат Верховной рады, поэт и общественный деятель Евгений Рыбчинский в своей статье 2016 года для интернет-издания "Українська правда" назвал Россию угрозой для всего мира:
Сегодняшние проблемы Украины — это не проблемы исключительно украинцев, это проблемы целого мира, сконцентрированные на одной конкретно взятой территории. Поэтому самолечение, как и самозащита, это как мертвому припарки. Необходимы усилия всего цивилизованного общества, чтобы русская чума не уничтожила весь мир целиком.
Рыбчинскому вторит бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. В сентябре 2021 года он подготовил статью все для того же интернет-издания "Українська правда". Демонизировав Россию, автор поделился мечтой о том, чтобы весь мир объединился для уничтожения нашей страны всеми мыслимыми и немыслимыми способами:
Россия сегодня является не только "империей зла", она является воплощением мирового зла. Чтобы его одолеть, коллективный Запад кроме смены мировоззренческой позиции по отношению к России должен разработать также план конкретных и комплексных мер противодействия России, которые должны включать экономическую, политико-дипломатическую, военную, региональную, национальную, кибернетическую, информационную и прочие необходимые составляющие.
Украинские политики всеми силами старались представить Россию в образе абсолютного зла, лишить своих граждан любой возможности усомниться в необходимости войны и разглядеть таких же обычных людей в жителях самопровозглашенных республик и соседней страны. Отсутствие национальной идеи компенсировалось легендой о "святой" и народной (а еще лучше всемирной) войне с практически вселенской угрозой — Россией, где, по мнению киевской пропаганды, сконцентрировано все худшее, что только можно представить. Удобно, когда все беды граждан Украины уходят корнями в Москву.
В 2016 году свою лепту в современное мифотворчество внес и лидер радикальной националистической партии "Братство" Дмитрий Корчинский:
Надо понять, что эта война для нас навсегда — она никогда не закончится, или, возможно, она плавно перерастет в Армагеддон. Пока существует Россия, эта война не закончится. Если РФ начнет разваливаться, мы обязаны принять участие в этом процессе, и мы просто будем воевать там, а не здесь. Но значительная часть общества никогда не примирится с поражением. Война может закончиться только на руинах Кремля. Даже если москали выведут свои войска из Крыма и с Донбасса — это не окончание войны. Это только начало настоящего процесса. Эта война не должна закончиться, пока Москва не сгорит, пока мы не отомстим в полной мере. Мы же не только потеряли территории. Это позор для нас! И этот позор может быть смыт кровью этих людей. А это значит, что мы должны прийти в Москву. Война может закончиться только нашей победой. Быстрой победы не будет. Значит, это будет долгая война.
За три года мечты Корчинского совсем не изменились, в апреле 2019 года в эфире телепередачи "Рандеву" он повторил тезис о том, что возврата "своих" территорий Украине будет недостаточно:
Война должна быть закончена на руинах Кремля. Они же не просто забрали территории, они глубоко нас унизили. Мне недостаточно будет, что мы просто отвоюем территории. И очень многим в Украине недостаточно. Я хочу, чтобы они были унижены не меньше, чем были унижены мы. Мы должны воевать у них. Хочу, чтобы Путин был повешен на Керченском мосту. Я хочу, чтобы наши бедные ребята приняли участие в разграблении Бриллиантовой палаты Московского Кремля. Я хочу пройтись по сожженным руинам Центрального универмага, который выходит на Красную площадь. Я хочу помочиться в Мавзолее... Эти вещи должны быть сделаны, и до этого времени война не должна быть закончена.
Корчинский сам успел повоевать в Донбассе в составе нацбата "Шахтерск", который с позором расформировали за мародерство и преступления против мирного населения. Именно из бывших членов "Шахтерска" впоследствии сформировали нацбатальон "Торнадо
", который на Украине судили за грабежи, изнасилования, жестокие пытки и убийства. Так что о “разграблении” лидер партии "Братство" говорит со знанием дела.
К войне с Россией призывал и другой неонацист и радикал — лидер националистической партии "Свобода" (запрещена в Российской Федерации) и бывший депутат Верховной рады Олег Тягнибок.
Я уверен, что придет тот день, когда один из тех флагов, которые с божьей благодатью были освящены тут, одним из первых зареет над руинами Кремля!
Такое напутствие в 2015 году он дал отправляющимся на войну в Донбассе карателям, которые собрались в Киеве, чтобы освятить боевые знамена. Тягнибок также призвал их вести войну до "победного конца" и противодействовать любым попыткам власти дать самопровозглашенным республикам особый статус.
Для украинских политиков разрушить Кремль — идея фикс. Вот и бывший депутат Верховной рады, радикальный националист и политик Игорь Мосийчук твердит о необходимости дойти до столицы России и уничтожить ее:
Сейчас мы, потомки славных воинов, продолжая традиции великих завоеваний, стоим до победного конца в битве с новейшим каганатом — московской ордой. Мы не остановимся на собственных границах и, выбив врага из украинской земли, нагоним и добьем его в собственной столице: Кремль будет уничтожен.
О каких победах и традициях великих завоеваний говорит Мосийчук, непонятно. Может быть, о том случае, когда, угрожая оружием, он поставил сотрудника ГАИ на колени за то, что тот остановил машину без номеров, в которой ехал Мосийчук? Или о годовщине одесской трагедии 2 мая 2014 года, которую депутат назвал "первым победным для Украины боем с исконным врагом"?
О великих завоеваниях украинской нации любит рассказывать и другой известный украинский радикал — Андрей Билецкий, известный в неонацистских кругах как Белый вождь. Правда, так как легенды о великих украх никакой критики не выдерживают, Билецкий чаще говорит о битвах и победах будущих. Например, в 2007 году в статье "Украинский расовый социал-национализм" он так описал глобальную цель украинской нации:
Историческая миссия нашей нации в этот критический момент — возглавить и повести за собой белые народы всего мира в последний крестовый поход за свое существование. Поход против возглавляемого семитами недочеловечества.
До Евромайдана Билецкий возглавлял региональные ячейки расистских и неонацистских организаций, пропагандировал борьбу за чистоту крови, антисемитизм и героизацию предателей из ОУН и УПА. В декабре 2011 года был арестован по обвинению в разбое, осуществленном по предварительному сговору группой лиц. На свободе Билецкий оказался в феврале 2014 года, помог старый приятель — Арсен Аваков, который став министром внутренних дел добился амнистии в том числе и для Белого вождя. Их связывает давняя дружба: Аваков с 2005 по 2010 год был председателем администрации Харьковской области и неоднократно использовал ресурсы подчиненных Билецкому неонацистов, поручая им, например, ликвидацию торговых киосков или контроль за “нелегальными мигрантами” в студенческих общежитиях.
В 2014 году Билецкий был освобожден, его карьера пошла в гору — 12 марта его назначили руководителем силового блока "Правого сектора"* (Восток), 2 августа указом президента Порошенко наградили орденом "За мужество" III степени, 18 сентября при реформировании батальона "Азов"* ему присвоили звание подполковника милиции. В октябре Билецкий победил на выборах в своем округе и стал депутатом Верховной рады, в том же месяце он снял с себя полномочия командира полка "Азов"*, однако неофициально остался лидером неонацистов.
Став крупным политиком, он был вынужден снизить нацистский градус своих выступлений и сыграть на популизме, в ноябре 2017 года в эфире телеканала "NewsOne" Билецкий рассказал
о том, что нужно готовиться к большой войне с Россией, а до наступления этого момента ослаблять ее всеми возможными способами:
<...> нужно ослаблять Россию изнутри, а это возможно, потому что там есть много внутренних, национальных, социальных, религиозных проблем. Есть моменты, есть точки, по которым можно бить. <...> Ослаблять Россию геополитически, ждать подходящего момента, усиливать свою армию и далее делать свое дело. Когда придет подходящий момент — исключительно военный путь. <...> Дипломатия будет нужна потом, для того чтобы заключить хороший мир за столом переговоров.
В октябре 2016 года на базе общественной организации "Гражданский корпус "Азов"* он основал свою политическую партию "Национальный корпус". "Продуктивность" Билецкого в Верховной раде поражает, за три года своего депутатства он поучаствовал всего в 2,09% от общего числа голосований украинского парламента, а также занял пятое место в антирейтинге депутатов-прогульщиков. В 2016 году Билецкий пропустил вообще все заседания рады. На очередных выборах 2019 года Белого вождя на новый срок не выбрали. В этом же году в эфире телеканала ZIK Билецкий заявил
о необходимости быстрого возврата контроля над Крымом и Донбассом, причем исключительно военным путем. Он объяснил это тем, что чем дольше эти территории находятся вне влияния Киева, тем сложнее будет потом их вернуть:
Например, Пряшевщина (название региона Словакии, населенного преимущественно русинами и украинцами. — Прим. ред.) или же сама Кубань. Там был довольно высокий уровень национального украинского сознания. Но безгосударственность, существование вне границ Украины, даже УССР, привело к тотальной словакизации, колонизации и русификации этих территорий. То есть это показывает, что нельзя играться с такими вещами как на 50 лет оттягивать вопрос Крыма и Донбасса. Через такое время не будет кого возвращать.
Билецкий уверен, что Украина может и должна претендовать на Кубань и Кавказ. Он считает, что люди там настроены исключительно националистически:
Будучи студентом, я обошел все побережье Кавказа. Безусловно, это украинская территория. Этнически и ментально очень отличается от России. Историческую память и историческое любопытство разбудить можно, если у нас будет успешный и эффективный национальный проект украинского государства.
Многие украинские политики заявляли, что Кубань должна принадлежать Украине. Пожалуй, громче и чаще других о претензиях Киева на российский регион заявлял депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. В 2019 году он и другие парламентарии создали межфракционное объединение "Кубань", целью которого декларировалось "возвращение в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".
В том же году во время заседания рады Гончаренко призвал
"заполучить" Кубань в сферу влияния Киева:
Я хочу, чтобы украинская Кубань была как тот Остров свободы — Куба. И на самом деле мы должны все для этого сделать.
Среди аргументов политика — наличие в гимне фразы "от Сяна до Дона" и необходимость вернуть этнических украинцев в родную культурную и социальную среду.
В мае 2021 года, участвуя в эфире "4 канала", Гончаренко заявил
, что:
Сегодня там (на Кубани. — Прим. ред.) много людей забыли о том, что они были частью украинства. Но все равно, я думаю, что эти корни — и по фамилиям, и по песням, и по культуре, — они выглядят иначе.
Депутат подчеркнул, что "еще сто лет назад" на Кубани якобы разговаривали на мове. По мнению Гончаренко, это "украинские этнические земли", отрезанные от Киева "волею судьбы". А в декабре политик даже успел отчитаться
о начале возвращения российской территории в лоно Киева:
Начинаем возвращение Кубани маленькими, но уверенными шагами. Подал в Верховную раду постановление об установлении 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани.
К числу "прагматичных" политиков, которые объясняют необходимость войны с Россией не ненавистью или местью, а расширением границ Украины, можно отнести и радикального националиста Дмитрия Яроша — бывшего депутат Верховной рады, экс-лидера "Правого сектора"* и советника главнокомандующего ВСУ. В 2017 году в интервью журналу "Країна" он заявил
, что Краснодарский край, а также Белгородская и Воронежская области должны войти в состав Украины:
Там миллионы и миллионы украинцев. Многие из них стали янычарами, но есть и те, кто выступает за независимость. Кубань будет наша. Если они вдруг мост построят, он как раз нам будет нужен: здесь вот Крым наш, а тут Кубань наша. А еще Белгородчина, Воронежчина. У нас есть перспектива расширения нашей державы.
Участвуя в эфире телеканала ZIK в 2018 году Ярош рассказал
, что после "зачистки" Донбасса и возврата Крыма Киев должен захватить Кубань, Ростов и Воронеж:
Тут главное вернуть территории, а потом мы подумаем, будет уже другое время, там молодежь — у нас Кубань, Дон, Воронеж. Российские же политики галочку поставили на Крыме: "теперь это русская земля". Такие галочки мы тоже можем расставить. Всему свое время.
В марте 2018 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил
, что в будущем Крымский мост "соединит украинский Крым и украинскую Кубань". А в октябре того же года в интервью телеканалу "Громадське ТВ" Омелян призвал
"вернуть Кубань и Москву". Так он ответил тем украинцам, которые спрашивали, как им быть, если нужно посетить Россию по рабочим или семейным делам:
Надевать форму, брать автомат, идти воевать, и потом, после возвращения Кубани и Москвы, можно разговаривать о том, что очень надо и хочется поехать (в Россию. — Прим. ред).
Война против "империи зла", желание уничтожить всех "москалей", необходимость вернуть "потерянные" Незалежной территории — это далеко не все аргументы украинских политиков, с помощью которых они объясняли необходимость войны с Россией. Для новой киевской власти, пришедшей после Евромайдана, война в Донбассе была лишь первым актом — поводом для разжигания полноценного конфликта с соседней страной. В июне 2022 года в эфире телеканала "Эспрессо" бывший президент Украины Петр Порошенко открыто признался, что Киев никогда не собирался выполнять Минские соглашения:
Чем завершились переговоры в Минске? Мы добились реализации того, чего хотели. Мы не верили Путину, как не верим сейчас. Наша задача была, во-первых, отвести угрозу или, по крайней мере, отсрочить войну. Выбить себе восемь лет, чтобы мы восстановили экономический рост и построили мощь Вооруженных сил. Это была первая задача — и она была достигнута. <...> Я считаю, что в этом отношении Минские соглашения свою задачу выполнили.
Стоило ли ждать от власти Украины каких-то реальных шагов в сторону мирного урегулирования конфликта, например, прекращения огня и отвода войск, которые Киев был обязан сделать в рамках выполнения Минских соглашений? Слышали ли подобные высказывания украинских политиков западные лидеры и пресса и действительно ли коллективный Запад верил в намерения Киева остановить войну в Донбассе — вопрос риторический.
* Запрещенные в России террористические организации.