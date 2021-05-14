https://ria.ru/20210514/pretenzii-1732329147.html

На Украине заявили о претензиях на Кубань

На Украине заявили о претензиях на Кубань

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что Кубань должна принадлежать Украине. Об этом он заявил в эфире "4 канала". РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T15:34

2021-05-14T15:34

2021-05-14T16:13

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дмитрий ярош

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что Кубань должна принадлежать Украине. Об этом он заявил в эфире "4 канала".Парламентарий возмутился тем, что в России называют Харьков и Одессу русскими городами. Он предложил "напомнить" Москве о том, что "еще сто лет назад" на Кубани якобы разговаривали на мове. По мнению Гончаренко, это "украинские этнические земли", отрезанные от Киева "волею судьбы".Депутат уверен, что российский регион с его селами и станицами "больше выглядит как Украина".Киевские политики и общественные деятели неоднократно заявляли о желании присвоить часть территорий России. Так, основатель "Украинской добровольческой армии"* Дмитрий Ярош грозился захватить Кубань, Воронеж и часть Ростовской области. Лидер нацбатальона "Азов" Андрей Билецкий говорил о необходимости "силой вернуть" Кубань и Кавказ. Бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол, в свою очередь, призвала готовиться к военной операции по захвату Крыма и ждать удобного момента для этого.В Госдуме считают эти воинственные высказывания пустыми. Киевские государственные деятели, заявляющие о "захвате" территорий, играют на чувствах жителей страны и пытаются отвлечь их от внутренних проблем Украины. В Совфеде подобные высказывания о "возвращении" земель назвали маниакальным бредом и посоветовали украинским политикам обратиться за помощью к психиатрам.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210504/alliance-1730340879.html

https://ria.ru/20210508/krym-1731458528.html

россия

москва

харьков

краснодарский край

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий ярош, госдума рф, верховная рада украины, москва, харьков, краснодарский край, украина