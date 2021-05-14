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На Украине заявили о претензиях на Кубань
На Украине заявили о претензиях на Кубань
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что Кубань должна принадлежать Украине. Об этом он заявил в эфире "4 канала". РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T15:34
2021-05-14T16:13
россия
дмитрий ярош
госдума рф
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что Кубань должна принадлежать Украине. Об этом он заявил в эфире "4 канала".Парламентарий возмутился тем, что в России называют Харьков и Одессу русскими городами. Он предложил "напомнить" Москве о том, что "еще сто лет назад" на Кубани якобы разговаривали на мове. По мнению Гончаренко, это "украинские этнические земли", отрезанные от Киева "волею судьбы".Депутат уверен, что российский регион с его селами и станицами "больше выглядит как Украина".Киевские политики и общественные деятели неоднократно заявляли о желании присвоить часть территорий России. Так, основатель "Украинской добровольческой армии"* Дмитрий Ярош грозился захватить Кубань, Воронеж и часть Ростовской области. Лидер нацбатальона "Азов" Андрей Билецкий говорил о необходимости "силой вернуть" Кубань и Кавказ. Бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол, в свою очередь, призвала готовиться к военной операции по захвату Крыма и ждать удобного момента для этого.В Госдуме считают эти воинственные высказывания пустыми. Киевские государственные деятели, заявляющие о "захвате" территорий, играют на чувствах жителей страны и пытаются отвлечь их от внутренних проблем Украины. В Совфеде подобные высказывания о "возвращении" земель назвали маниакальным бредом и посоветовали украинским политикам обратиться за помощью к психиатрам.*Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210504/alliance-1730340879.html
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россия, дмитрий ярош, госдума рф, верховная рада украины, москва, харьков, краснодарский край, украина

На Украине заявили о претензиях на Кубань

15:34 14.05.2021 (обновлено: 16:13 14.05.2021)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что Кубань должна принадлежать Украине. Об этом он заявил в эфире "4 канала".
Парламентарий возмутился тем, что в России называют Харьков и Одессу русскими городами. Он предложил "напомнить" Москве о том, что "еще сто лет назад" на Кубани якобы разговаривали на мове. По мнению Гончаренко, это "украинские этнические земли", отрезанные от Киева "волею судьбы".

"Сегодня там много людей забыли о том, что они были частью украинства. Но все равно, я думаю, что эти корни — и по фамилиям, и по песням, и по культуре — они выглядят иначе", — утверждает Гончаренко.

Депутат уверен, что российский регион с его селами и станицами "больше выглядит как Украина".
Киевские политики и общественные деятели неоднократно заявляли о желании присвоить часть территорий России. Так, основатель "Украинской добровольческой армии"* Дмитрий Ярош грозился захватить Кубань, Воронеж и часть Ростовской области. Лидер нацбатальона "Азов" Андрей Билецкий говорил о необходимости "силой вернуть" Кубань и Кавказ. Бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол, в свою очередь, призвала готовиться к военной операции по захвату Крыма и ждать удобного момента для этого.
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РоссияДмитрий ЯрошГосдума РФВерховная Рада УкраиныМоскваХарьковКраснодарский крайУкраина
 
 
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