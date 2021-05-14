На Украине заявили о претензиях на Кубань
15:34 14.05.2021 (обновлено: 16:13 14.05.2021)
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что Кубань должна принадлежать Украине. Об этом он заявил в эфире "4 канала".
Парламентарий возмутился тем, что в России называют Харьков и Одессу русскими городами. Он предложил "напомнить" Москве о том, что "еще сто лет назад" на Кубани якобы разговаривали на мове. По мнению Гончаренко, это "украинские этнические земли", отрезанные от Киева "волею судьбы".
"Сегодня там много людей забыли о том, что они были частью украинства. Но все равно, я думаю, что эти корни — и по фамилиям, и по песням, и по культуре — они выглядят иначе", — утверждает Гончаренко.
Депутат уверен, что российский регион с его селами и станицами "больше выглядит как Украина".
Киевские политики и общественные деятели неоднократно заявляли о желании присвоить часть территорий России. Так, основатель "Украинской добровольческой армии"* Дмитрий Ярош грозился захватить Кубань, Воронеж и часть Ростовской области. Лидер нацбатальона "Азов" Андрей Билецкий говорил о необходимости "силой вернуть" Кубань и Кавказ. Бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол, в свою очередь, призвала готовиться к военной операции по захвату Крыма и ждать удобного момента для этого.
В Госдуме считают эти воинственные высказывания пустыми. Киевские государственные деятели, заявляющие о "захвате" территорий, играют на чувствах жителей страны и пытаются отвлечь их от внутренних проблем Украины. В Совфеде подобные высказывания о "возвращении" земель назвали маниакальным бредом и посоветовали украинским политикам обратиться за помощью к психиатрам.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.