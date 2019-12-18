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2019-12-18T16:10+0300
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В Раде захотели сделать из Кубани "украинскую" Кубу
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РИА Новости

В Раде захотели сделать из Кубани "украинскую" Кубу

15:47 18.12.2019 (обновлено: 16:10 18.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Депутат Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в ходе заседания парламента призвал "заполучить" Кубань в сферу влияния Киева.

"Я хочу, чтобы украинская Кубань была, как тот Остров свободы — Куба. И на самом деле, мы должны все для этого сделать", — заявил парламентарий.

Гончаренко утверждает, что этнические украинцы рождаются не только в пределах границ страны. Он выступил за их "возвращение" в украинскую культурную и социальную среду.
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Депутат также пригласил коллег посетить выставку, посвященную "украинской Кубани".
"Это не мифы или выдумки. В 1926 году там проживало более 62% украинцев", — позднее написал Гончаренко на своей странице в фейсбуке. Однако, по данным переписи населения, проведенной в России в 2010 году, украинцы составляют меньше двух процентов населения Краснодарского края.
Гончаренко добавил, что даже в гимне Украины есть фраза "от Сяна до Дона".
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Украинские политики и общественные деятели ранее не раз говорили о желании "присвоить" часть российских территорий. Так, лидер нацбатальона "Азов" Андрей Билецкий заявлял, что Киеву придется силой "вернуть" Кубань и Кавказ, так как там, по его словам, достаточно высокий уровень "национального украинского сознания". Основатель "Украинской добровольческой армии"* Дмитрий Ярош, в свою очередь, грозился "захватить" Кубань, Воронеж и часть Ростовской области.
В Госдуме предложили Ярошу начать "захват" с Воркуты, так как там ему уже приготовили место в тюрьме. В Совфеде же подобные заявления о "возвращении" территорий назвали маниакальным бредом и посоветовали украинским политическим деятелям обратиться за психиатрической помощью.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Обсудить 53
Ситуация на УкраинеАлексей ГончаренкоЕвропейская солидарностьВерховная Рада УкраиныКраснодарский крайУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Так Кубань и была украинской, пока ее Хрущов не поменял на Крым. Учите историю, а не только телик смотрите. Взамен Крыма от Украины в Российскую Федерацию тогда же (протокол Президиума ЦК КПСС №49 от 25 января 1954 г.) передали Таганрог и приграничные к нему земли, по территории равные площади полуострова в Черном море. К этому нужно было бы добавить, что Киев получил взамен богатых черноземных районов засушливую солончаковатую степь, без воды, какого-либо намека на орошение, без электричества и энергоресурсов.
18 декабря, 15:57
ПСПетр Симонов
018002106
Ещё и Украина была в 1954? Екарный бабай и чего только от вас морекопателей не узнаешь
18 декабря, 16:11
Алексей Алексеев
81170001
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