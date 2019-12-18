В Раде захотели сделать из Кубани "украинскую" Кубу

"Я хочу, чтобы украинская Кубань была, как тот Остров свободы — Куба. И на самом деле, мы должны все для этого сделать", — заявил парламентарий.

Гончаренко утверждает, что этнические украинцы рождаются не только в пределах границ страны. Он выступил за их "возвращение" в украинскую культурную и социальную среду.

Депутат также пригласил коллег посетить выставку, посвященную "украинской Кубани".

"Это не мифы или выдумки. В 1926 году там проживало более 62% украинцев", — позднее написал Гончаренко на своей странице в фейсбуке . Однако, по данным переписи населения, проведенной в России в 2010 году, украинцы составляют меньше двух процентов населения Краснодарского края.

Гончаренко добавил, что даже в гимне Украины есть фраза "от Сяна до Дона".

Украинские политики и общественные деятели ранее не раз говорили о желании "присвоить" часть российских территорий. Так, лидер нацбатальона "Азов" Андрей Билецкий заявлял, что Киеву придется силой "вернуть" Кубань и Кавказ, так как там, по его словам, достаточно высокий уровень "национального украинского сознания". Основатель "Украинской добровольческой армии"* Дмитрий Ярош, в свою очередь, грозился "захватить" Кубань, Воронеж и часть Ростовской области.

В Госдуме предложили Ярошу начать "захват" с Воркуты, так как там ему уже приготовили место в тюрьме. В Совфеде же подобные заявления о "возвращении" территорий назвали маниакальным бредом и посоветовали украинским политическим деятелям обратиться за психиатрической помощью.