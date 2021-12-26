https://ria.ru/20211226/kuban-1765510044.html

Украина придумала, как отобрать у России Кубань

На Украине заявили о начале "возвращения" Кубани - РИА Новости, 26.12.2021

Украина придумала, как отобрать у России Кубань

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил в Telegram, что Украина начала процесс "возвращения" Кубани. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T01:16

2021-12-26T01:16

2021-12-26T07:11

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краснодарский край

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алексей гончаренко

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил в Telegram, что Украина начала процесс "возвращения" Кубани.Парламентарий не впервые выступает с территориальными претензиями к России. Ранее он называл Кубань "украинскими этническими землями" и озвучивал план по созданию "украинской Кубы" в Краснодарском крае.Киевские политические деятели неоднократно выступали с воинственными заявлениями в адрес Москвы. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться серьезных политических катаклизмов в России, чтобы отнять Крым, а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.В России высказывания киевских политиков назвали пустыми. По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, украинские государственные деятели своими речами пытаются отвлечь население страны от внутренних проблем.

https://ria.ru/20210815/krym-1745781147.html

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краснодарский край

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в мире, украина, краснодарский край, верховная рада украины, алексей гончаренко, россия