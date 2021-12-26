Украина придумала, как отобрать у России Кубань

01:16 26.12.2021 (обновлено: 07:11 26.12.2021)
На Украине заявили о начале "возвращения" Кубани
Депутат Рады Гончаренко: Украина начала процесс "возвращения" Кубани в состав страны
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил в Telegram, что Украина начала процесс "возвращения" Кубани.
"Начинаем возвращение Кубани маленькими, но уверенными шагами. Подал в Верховную Раду постановление об установлении 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани", — написал Гончаренко.
Парламентарий не впервые выступает с территориальными претензиями к России. Ранее он называл Кубань "украинскими этническими землями" и озвучивал план по созданию "украинской Кубы" в Краснодарском крае.
Киевские политические деятели неоднократно выступали с воинственными заявлениями в адрес Москвы. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться серьезных политических катаклизмов в России, чтобы отнять Крым, а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.
В России высказывания киевских политиков назвали пустыми. По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, украинские государственные деятели своими речами пытаются отвлечь население страны от внутренних проблем.
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