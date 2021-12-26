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Украина придумала, как отобрать у России Кубань
На Украине заявили о начале "возвращения" Кубани - РИА Новости, 26.12.2021
Украина придумала, как отобрать у России Кубань
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил в Telegram, что Украина начала процесс "возвращения" Кубани. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T01:16
2021-12-26T07:11
в мире
украина
краснодарский край
верховная рада украины
алексей гончаренко
россия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил в Telegram, что Украина начала процесс "возвращения" Кубани.Парламентарий не впервые выступает с территориальными претензиями к России. Ранее он называл Кубань "украинскими этническими землями" и озвучивал план по созданию "украинской Кубы" в Краснодарском крае.Киевские политические деятели неоднократно выступали с воинственными заявлениями в адрес Москвы. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться серьезных политических катаклизмов в России, чтобы отнять Крым, а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.В России высказывания киевских политиков назвали пустыми. По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, украинские государственные деятели своими речами пытаются отвлечь население страны от внутренних проблем.
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в мире, украина, краснодарский край, верховная рада украины, алексей гончаренко, россия
01:16 26.12.2021 (обновлено: 07:11 26.12.2021)
 
На Украине заявили о начале "возвращения" Кубани

Депутат Рады Гончаренко: Украина начала процесс "возвращения" Кубани в состав страны

© РИА Новости / СтрингерКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил в Telegram, что Украина начала процесс "возвращения" Кубани.

"Начинаем возвращение Кубани маленькими, но уверенными шагами. Подал в Верховную Раду постановление об установлении 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани", — написал Гончаренко.

Парламентарий не впервые выступает с территориальными претензиями к России. Ранее он называл Кубань "украинскими этническими землями" и озвучивал план по созданию "украинской Кубы" в Краснодарском крае.
Киевские политические деятели неоднократно выступали с воинственными заявлениями в адрес Москвы. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться серьезных политических катаклизмов в России, чтобы отнять Крым, а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.
В России высказывания киевских политиков назвали пустыми. По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, украинские государственные деятели своими речами пытаются отвлечь население страны от внутренних проблем.
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В миреУкраинаКраснодарский крайВерховная Рада УкраиныАлексей ГончаренкоРоссия
 
 
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