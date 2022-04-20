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Зверства и садизм украинских нацбатальонов: дело "Торнадо"

Зверства и садизм украинских нацбатальонов: дело "Торнадо" - РИА Новости, 20.04.2022

Зверства и садизм украинских нацбатальонов: дело "Торнадо"

"Торнадо" — нацбатальон, попавший под украинский суд за многочисленные зверства на территории Украины. Он был создан из ветеранов АТО — расформированного из-за мародерства и военных преступлений нацбата "Шахтерск". Но превзошел его по чудовищности преступлений. Садисты из этого батальона были выпущены из тюрем в марте и отправлены на фронт

2022-04-20T11:15

2022-04-20T11:15

2022-04-20T17:16

донбасс. геноцид. 2014-2022

украина

нацификация

милитаризация

шахтерск (батальон)

луганская область

анатолий матиос

геннадий москаль

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Летом 2015 года на Украине разразился скандал вокруг национального батальона "Торнадо" — вчерашних "героев АТО" назвали преступниками. И кто назвал — главный военный прокурор страны и министр внутренних дел.Материалы, представленные украинскими СМИ, прокуратурой и правозащитниками, свидетельствуют, что бойцы "Торнадо" грабили, пытали, насиловали мужчин и женщин, убивали мирных жителей Украины. Некоторых бойцов нацбатальона обвинили в педофилии.Общество разделилось: одни, несмотря на доказательства преступлений против мирных жителей на территории Украины, верили в невиновность прежних "национальных героев", другие хотели справедливого суда и возмездия. И те, и другие сходились в том, что нужен открытый суд. Однако судебные заседания решили проводить в закрытом формате. Среди потерпевших были жертвы изнасилований — мужчины и женщины — которые просили сохранить свою анонимность. К тому же, выжившие и свидетели пыток просто боялись давать показания против истязателей. Потерпевшие не верили, что та же власть, которая бросила их на растерзание "торнадовцам", проведет над батальоном справедливый суд: "сегодня они за решеткой, а завтра на свободе — мстят тем, кто рискнул дать против них показания" (спойлер: так и случилось — подсудимых позже освободили).С первых дней на суд оказывали колоссальное давление политики, неонацисты и "братья по оружию". Здание суда неоднократно пытались взять штурмом. Правда о методах "работы с мирным населением" была слишком шокирующей, чтобы найти ей оправдание.Когда появился нацбатальон "Торнадо" и кто стал его боевиками?МВД Украины сформировало батальон "Торнадо" в сентябре 2014 года на базе личного состава, — внимание — расформированного из-за мародерства и преступлений против населения нацбатальона "Шахтерск".Уже во время суда летом 2015 года некоторые из представителей власти возмущались и недоумевали: как же так, в роту милиции особого назначения набрали преступников и кто мог такое допустить. Но формирование нового нацбатальона не было тайным.О преступлениях "Шахтерска" было известно практически сразу. Например, в отчете украинской правозащитной организации "Украинский хельсинкский союз по правам человека" и правозащитной организации "Truth Hounds" описан эпизод похищения бойцами "Шахтерска" нескольких жителей Марьинки, которых сначала использовали как живые щиты для прикрытия от снайперского огня. Затем, как следует из документов, их некоторое время содержали с пластиковыми мешками на головах, подвергали избиениям и заставляли выполнять грязную и тяжелую работу.Расформировал "Шахтерск" лично глава МВД Украины Арсен Аваков. Вот как он прокомментировал свои действия в эфире украинского телевидения:То есть, как минимум, о части преступлений он знал, и уже тогда, в 2014-м, очевидных преступников осознанно не отдали под суд и не наказали, а просто распределили в другие "добробаты" (добровольческие батальоны — прим. ред.).В чем обвиняли бойцов "Торнадо"?Национальный батальон базировался в Луганской области (не путать с ЛНР, Луганская область Украины намного больше народной республики — прим. ред.). Практически с первых дней жители обращались в полицию и даже другие нацбатальоны по поводу "беспредела" и преступлений "торнадовцев". В конце концов через несколько месяцев, в середине июня 2015 года, председатель Луганской администрации Геннадий Москаль потребовал от украинских силовых органов разоружить батальон "Торнадо" и вывести его за пределы Луганской области. То есть, иными словами, региональная власть просила Киев разоружить тех, кого отправили защищать мирное население. Избавить от "защитников". Вот что тогда Москаль говорил в эфире телеканала "112 Украина":К этому моменту "торнадовцы" настолько поверили в свою безнаказанность и вседозволенность, что перешли к блокировке железнодорожных грузоперевозок на территории области. Рельсовый терроризм они оправдывали "борьбой с контрабандой, коррупцией и незаконной торговлей оружием". Впрочем, ни имен генералов, которые занимались контрабандой оружия в ЛНР и ДНР, ни каких-либо доказательств "торнадовцы" так и не предоставили ни во время суда, ни после.17 июня 2015 года восемь военнослужащих батальона, включая командира Руслана Онищенко, были задержаны. На следующий день министр МВД Арсен Аваков подписал приказ о ликвидации "Торнадо".Сами "торнадовцы" с таким решением не смирились. Они забаррикадировались на своей базе (в помещении школы), заминировали подступы и сообщили, что готовы применить оружие в случае штурма.Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос так комментировал ситуацию:Матиос сообщал, что каждый четвертый боец "Торнадо" имеет судимость. А комбат Онищенко ранее привлекался к уголовной ответственности пять раз за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Дважды отбывал срок в тюрьме, состоял в ОПГ.Силовики на штурм не решились. О чем реально договорились с бойцами "Торнадо" — неизвестно, но позже Аваков заявил, что батальон подчинялся его приказам и соблюдал дисциплину и порядок.По каким статьям обвинили бойцов "Торнадо"?Вот лишь несколько обвинений из тех, по которым судили бойцов "Торнадо":Среди перечисленного нет обвинения по статье "Убийство". Объясняется это просто — не было найдено тел, до сих пор все жертвы числится без вести пропавшими. Несмотря на огромное количество косвенных доказательств, доказать факт убийства без обнаружения тела погибшего очень сложно. Чем и пользовались адвокаты и сами "торнадовцы".Сообщалось, что само дело состоит из 86 томов.Свидетельские показанияКак мы уже говорили, на суд оказывалось колоссальное давление. Открытого процесса требовали радикальные политики, представители неонацистских движений, ветераны АТО, убежденные в сфабрикованности обвинений. Напомним, что о закрытом формате судебных слушаний просили потерпевшие и выжившие жертвы преступлений, в первую очередь изнасилованные мужчины.В какой-то момент кампания по защите "героев АТО" в СМИ и соцсетях набрала такие обороты, что главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос решил рассказать о зверствах бойцов "Торнадо" в прямом эфире телеканала 112.Первый протокол, описаны события с 17 по 23 марта 2015 года."В середине марта, когда я находился возле подъезда, подъехал автобус, из которого вышли трое мужчин в камуфляжной форме и насильно усадили в салон микроавтобуса. Не разговаривали, не объясняли повод и причины моего задержания. В 22 часа вечера нас привезли к зданию школы в нашем поселке, в котором дислоцировался батальон "Торнадо", о чем все знали, и поместили в подвальное помещение. Нас пообещали кормить три раза в день, давать сигареты. В случае отказа работать сказали, что нас могут расстрелять. Через некоторое время зашел мужчина, в руках которого находилась пластиковая труба серого цвета, и стал наносить удары присутствующим задержанным по ягодицам и бедрам.В период времени примерно с 17.03.2015. по 23.03.2015 сотрудники батальона "Торнадо", я в этом уверен, регулярно приводили в подвал различных мужчин, которых систематически избивали. Удары наносили руками, ногами, пластмассовыми трубками и другими предметами, в основном по ногам, ягодицам и интимным местам. Кроме этого, данных мужчин пытали при помощи предмета, похожего на электрогенератор. Содержащихся в подвале мужчин раздевали наголо, ставили на бетонный пол и обливали водой. После этого прикасались оголенными проводами с током к различным частям тела, например к вискам, половому члену и мошонке. Мужчины сильно кричали. Данные сотрудники в нашем присутствии около шести-семи раз употребляли марихуану путем ее употребления через бульбулятор".Второй протокол"Указанные события и истязания сотрудники "Торнадо" снимали на мобильные телефоны. Также один из сотрудником "Торнадо", угрожая задержанному убийством, заставил сосать и облизывать пластиковую трубку. С его слов, задержанный должен был имитировать половой акт и делать вид, что он якобы сосет половой член. Также задержанных заставляли насиловать анально и орально друг друга. В общей сложности я находился в подвале 17 дней".Третий протокол"В случае отказа работать сотрудники "Торнадо" угрожали убийством. Комбат наносил удары пластиковой трубой и организовывал наши избиения. В период до 23 марта вооруженные сотрудники батальона "Торнадо" приводили в подвал различных людей, мужчин, где их систематически избивали, пытали при помощи полевого телефона с генератором, раздевали наголо, ставили на бетонный пол и с пластиковых бутылок обливали водой. После чего, вращая металлическую рукоятку телефона, прикасались оголенными проводами к различным частям тела. Такие пытки осуществлялись с помощью двух электрошокеров, которые применялись к каждому мужчине в присутствии бойцов батальона "Торнадо". Одного из задержанных заставил сосать и облизывать пластиковую трубку и имитировать оральный половой акт и делать вид, что он якобы сосет половой член. Его привязывали к козлу (спортивный снаряд), избивали руками, ногами, а также пластиковой палкой, обливали водой и пытали электрическим током, заставляли его голым танцевать и петь им песни, отжиматься от пола и приседать с гирей желтого цвета массой 24 кг. Задержанных в моем присутствии заставляли насиловать друг друга, угрожая оружием. В общей сложности я находился в подвале 17—18 дней".Четвертый протокол"На протяжении всего времени моего пребывания в подвале, точное количество дней я не помню, но больше 15, по нескольку раз в день милиционеры приходили в подвал, привязывали меня к козлу, избивали руками, ногами, обливали водой, пытали электрическим током. Кроме этого, меня ежедневно заставляли делать унизительные работы, мыть туалеты, собирать окурки и так далее. Чтобы я не мог убежать, мне на ногу одевали металлические наручники, соединенные с гирей в 24 кг. В один из дней меня и второго задержанного заставляли под угрозой убийства насиловать третьего задержанного, раздетого и привязанного к козлу. Я находился со стороны головы, а при этом от меня стали требовать, чтобы я засунул свой половой орган в рот привязанного, а от второго — в анус. Указанный мной процесс снимали на мобильные телефоны два сотрудника Торнадо".Данные доклада Харьковской правозащитной группыБольшинство граждан, которые испытали на себе так называемую "зачистку", описывать свои истории письменно отказались, опасаясь за свою безопасность. В ходе борьбы с "сепаратистами" почти каждый житель поселка прошел через незаконные места лишения свободы, организованные "торнадовцами".10 февраля 2015 года пенсионера М., который жил по территории, подконтрольной т.н. "ЛНР", на блокпосте в поселке Станица Луганская Луганской области задержали бойцы из батальона "Торнадо" и батальона патрульной службы милиции особого назначения "Чернигов" под руководством сотрудников СБУ. Сразу после задержания мужчину раздели до нижнего белья, обыскали и, не найдя ничего, несколько раз ударили.Пожилого мужчину поместили в подвальное помещение, где кроме него находилось еще восемь человек. Через некоторое время его вывели из подвала ("ямы") и в положении сидя били железной трубой по ногам и спине неизвестные ему лица. От него требовали признаться в совершении взрыва на военном блокпосту, чего он не делал. После избиения мужчину оттащили в "яму", он несколько раз терял сознание. После жестокого избиения он находился в болезненном состоянии и не мог ориентироваться во времени, поэтому он не может четко вспомнить последовательность событий, кроме того, в подвале он находился в темноте и не мог наблюдать смену дня и ночи.Очевидцем содержания пожилого человека в подвальном помещении была управляющая делами Станично-Луганского поселкового совета госпожа Х., которую несколько часов удерживали в том же помещении, вместе с задержанным, и она случайно стала свидетелем жестокого обращения с ним.В дальнейшем работники СБУ путем обмана (обещания осуществить его обмен на бойцов ВСУ, которые находятся в плену НВФ) заставили господина М. дать показания о его причастности к террористической деятельности. Лишь 20 февраля 2015 года задержанного перевели, что определено в постановлении следственного судьи, в законное место его содержания под стражей – Старобельский СИЗО, где при приеме у него были обнаружены телесные повреждения, нанесенные ему в день его задержания, 10.02.2015 года, и следы от которых сохранились через 10 суток после его задержания.По зафиксированным случаям сексуального насилия против мужчин известно и громкое уголовное дело в отношении членов батальона "Торнадо". Уголовное производство открыто в 2015 году в отношении членов роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо". Трое из подсудимых обвиняются, помимо прочего, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 153 УК (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное повторно либо группой лиц). Дело слушается в закрытом режиме, без доступа общественности.В одном из случаев преступной деятельности комбат "Торнадо" Руслан Онищенко заставлял девушку своего подопечного ему мастурбировать. "Он меня заставил жить с ним в комнате. Не просто с ним в комнате, а вместе с ним на диване ... Заставлял ему мастурбировать ... Девушка призналась, что попросилась не спать с Русланом Онищенко на одной кровати: "Я просилась не то, чтобы в отдельную комнату отселиться – хотя бы на отдельную кровать. Мне было отказано, регулярно были издевательства словесные и физические могли быть. Ну, физически издевались, держали меня в роли прислуги"".Также бойцы подразделения "Торнадо" устроили в подвале школы, в городе Лисичанск, пыточною камеру, где подвергали изнасилованию и пыткам местное гражданское население, включая несовершеннолетних и лиц пенсионного возраста независимо от их половой принадлежности. В основном это делалось с целью завладения имуществом жертв и дополнительного устрашения.По словам прокурора, наиболее жестокими формами насилия стали сексуальные преступления против лиц мужского пола, совершенные в особо извращенной форме с видеофиксацией всего процесса на мобильные телефоны. В период времени с 17 по 23 марта 2015 года сотрудники "Торнадо" на систематической основе использовали подвал для избиения гражданских лиц мужского пола.Лилия Украинская, известный волонтер, которая возила продукты в "Торнадо", сообщила следующее:"Дюжина военных украли молодую девочку и 10 дней ее насиловали, пока ребенок не умер. Несколько раз я попадала в такую ситуацию, когда ты привозишь помощь военным и начинаешь молиться Богу, чтобы уехать оттуда живым и здоровым. Меня не трогали, оказывается, только потому, что по каким-то "мурчащим" законам руку дающего не обрубают".Из показаний, данных потерпевшими в суде:— В один день привезли мужчину… Начали пытать, били электрошокерами… Когда электрошокеры разрядились, мне и еще одному человеку сказали встать. И Руслан Онищенко сказал, чтобы мы его изнасиловали. Я ответил Руслану, что этого делать не буду. На меня направили автомат и сказали, что расстреляют, — рассказывает пострадавший.В диалоге с матерью погибшего Юрченко бойцы батальона в суде вели себя агрессивно.— Я не хочу жить. Нет моего сына. Вы думаете, что я обманываю? Сидят в той клетке (бойцы Торнадо – прим. ред.) и смеются. Жестоко поступили с моим сыном, так нельзя.В ответ один из подсудимых начал кричать:— Шо вы сопли распустили? А вы уверены, что они поступили так? Тыкните пальцем, кто вашего сына трогал… Выбери из нас, кого повесить, если ты так любишь своего сына… Смотри сюда!Среди наиболее жутких рассказов свидетелей – показания о пытках и грабежах, которыми руководил лично командир Онищенко.— Они надели мешок мне на голову… Кинули меня в багажник… Была зима. Опустили меня в подвал… Час-два прошло – приехал Онищенко и обрадовался, что привезли меня. Раздели меня наголо – расперли меня за руки-ноги. Онищенко взял лыжную палку и нанес не менее 30 ударов по ногам и гениталиям, — рассказывает свидетель.По словам рассказчика, после избиений он хотел покончить самоубийством.— Не хотелось жить, я обломал кусок ржавого металла от двери и начал перерезать себе вены.Свидетельства собирали журналисты изданий разных позиций. Например, когда корреспондент "Новой газеты"* пообщался и с жителями Луганской области, и бывшими бойцами "Торнадо", ему открылась довольно однозначная картина (статья "Эффект "Торнадо" от 17 октября 2016 года)."Постепенно нам становилось понятно, что все эти "сепары" на подвалах, о которых нам рассказывали "Фриман" (Онищенко) и его люди, — простые алкаши и работяги с Северодонецка и окрестных поселков и городов, а никакие не боевики. Их просто хватали, использовали как рабов, издевались, некоторых убивали", — цитировало издание бывших бойцов "Торнадо" и приводило свидетельства мирных жителей:"Иногда мы их боялись больше, чем обстрелов. Бойцы могли зайти в любой дом, забрать все что понравилось.Тут неподалеку у нас одна старушка жила на улице Лебединского, парализованная, ее дети с началом войны бежали от обстрелов, а за старушкой соседка присматривала. Торнадовцы зашли в дом к этой бабушке, прямо из-под нее выдернули новый матрас и ушли. Соседка обнаружила ее на следующее утро за кроватью, бабушка умерла. Зима была.Любой мужчина или женщина могли прикладом получить — просто для устрашения… Об их подвалах страшные слухи ходили".Собеседница журналистов рассказала о том, что ей едва удалось отбить у пьяных бойцов 9-летнюю дочь, которую "торнадовцы" хотели изнасиловать.Как проходил судКогда смотришь видеоматериалы заседаний суда, шокирует, как нагло и хамски ведут себя бойцы "Торнадо", судя по всему, уверенные в том, что им все сойдет с рук. Подсудимые регулярно пытались сорвать судебный процесс, например, обливали присутствующих фекалиями и мочой. Сотрудники суда и прокуратуры в какой-то момент начали ходить на процесс с зонтиками.У здания суда шли акции поддержки "торнадовцев", их сторонники угрожали взять здание штурмом. В какой-то момент власти пригрозили отправить тысячу полицейских охранять здание суда во время процесса над бойцами "Торнадо".По ходу процесса всплывали все новые и новые подробности того, что происходило внутри самого батальона “Торнадо”. Вновь обратимся к данным, которые смог получить корреспондент “Новой газеты”* от бывшего "торнадовца":…личный состав "Торнадо" можно было условно поделить на три группы. "Черные" — бойцы, которых не оформляли официально, потому что они имели судимости, "Фриман" активно привлекал их на службу в "Торнадо". Они были лично преданы комбату и готовы исполнить любое поручение. Терять им было нечего и возвращаться некуда. Один из приближенных "Фримана" с позывным "Ахиллес", который также сидел до войны и имел связи в уголовных кругах, специально собирал информацию о том, кто и когда выходит на свободу. Он постоянно висел на телефоне, обзванивая "откинувшихся", и убеждал их приехать в батальон. Многие соглашались и приезжали.Еще в батальоне была категория "белых" и "серых" бойцов."Белые" — это бывшие милиционеры, уволенные из органов или не прошедшие переаттестацию летом 2015 года, которые приходили служить в батальон. Их оформляли официально."Серые" — это обычные парни без какого-либо военного опыта, которые приходили добровольцами. И таких было около половины от численного состава батальона. Автомат им выдавали сразу же, обучение они проходили у более опытных бойцов. По словам бывших торнадовцев, "официально их не спешили оформлять, хотя "Фриман" обещал, что после окончания учебки оформит по всем правилам. Если же их убивали, то "Торнадо" ни при чем — официально ведь они не числились, как и "черные".Если ты попал в батальон, то покинуть его было практически нереально. Вот запись "линейки", которую комбат и многократный уголовник Онищенко проводил для тех, кто разочаровался и хотел бы прекратить службу в "Торнадо". Ор, публичные угрозы, унижения парализовали бойцов.После линейки, уже не на камеру, могли показательно избить.Среди одумавшихся "торнадовцев" были те, кто решался на побег. Если их ловили, то начинался ад на земле: "дезертиров" пытали иногда неделями. Те, кому удавалось сбежать, на свободе оказывались без документов, командир отбирал у вновь прибывших паспорта. А добравшихся до дома часто уже ждали сотрудники органов, которым "торнадовцы" сообщали о дезертирстве подчиненного. Пойманного возвращали в расположение “Торнадо”, где повторялся сценарий с избиениями и пытками.Некоторые "торнадовцы" лично признавались в склонности к садизму, пристрастиям к пыткам. Вот, например, идет обсуждение:На записи четко различимы голоса двух самых известных преступников батальона "Торнадо" — Руслана Онищенко (позывной "Фриман") и Даниила Ляшука ("Моджахед"). Оба — маньяки-извращенцы.Из материала "Новой газеты"*, рассказ бывшего бойца "Торнадо" о "Моджахеде":Именно он придумал расписывать ролевые сценарии однополых пыток-изнасилований."Моджахед" придумал снимать кино на подвале с участием пленных, он так и называл это — "кино", — рассказывает один из бойцов батальона, вопросов к которому у прокуратуры нет, и он не привлекался к суду. — Придумывал сюжет, например: "Гиви" и "Моторола", сепарские комбаты, насилуют своего начальника Александра Захарченко. Расписывал роли и реплики. И заставлял пленных все это проделывать, а если они отказывались — их били, пока не согласятся. А потом снимал видео. Это видео он показывал половине батальона. Еще он любил разрисовывать стены свастиками и языческими символами и рассказать о превосходстве белой расы. "Фримана" все это забавляло"."Моджахед" (Даниил Ляшук), сторонник "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация), по словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, отличался исключительной жестокостью: "Ляшук с чрезвычайным цинизмом и дерзостью, жестокостью и безжалостностью совершал наиболее жестокие пытки местного населения Луганской области, организовывал и принимал непосредственное участие в изнасиловании задержанных, которых он вместе с другими подозреваемыми похищал из корыстных побуждений".В материалах дела есть переписка, включающая в том числе фотографии**, изъятые при задержании из телефона командира "Торнадо" Онищенко. В ней он общается с украинским волонтером Владимиром Саванчуком и его женой Светланой. Большая часть переписки, которая велась месяцами, посвящена обсуж­дению сексуальных оргий с участием жен Онищенко и Саванчука, а зачастую и детей Саванчуков — мальчиков четырех и девяти лет. Переписка снабжена большим количеством соответствующих фотографий.Сейчас волонтер Владимир Саванчук тоже под судом. Судят его за растление собственных малолетних детей.** В распоряжении редакции есть скриншоты этих переписок, но мы не решаемся опубликовать их в связи с тем, что их содержание шокирует даже подготовленного пользователя.ПриговорКомандир Руслан Онищенко приговорен к 11 годам лишения свободы с лишением звания лейтенанта милиции.Даниил Ляшук получил десять лет лишения свободы. Николай Цукур получил девять лет лишения свободы с лишением звания лейтенанта милиции. Никиту Куста приговорили к девяти годам лишения свободы с лишением звания младшего сержанта. Борис Гольчук, Максим Хлебов и Илья Холод получили по девять лет каждый. Анатолий Пламадял был приговорен к восьми годам лишения свободы. Юрий Шевченко был приговорен к пяти годам лишения свободы. Суд постановил смягчить приговор, освободив его от наказания и установив испытательный срок три года. Роман Иваш, Никита Свиридовский и Андрей Демчук были освобождены от наказания с двухлетним испытательным сроком.Все осужденные попадают под действие закона Савченко (один день в СИЗО считается как два дня в тюрьме). Суд постановил взыскать со всех из них 7750 гривен судебных издержек. И обвинение, и защита заявили, что собираются обжаловать приговор, так как одна сторона считает его слишком мягким, а другая слишком суровым.Зеленский освобождает "Торнадо" и возвращает на передовуюВ феврале 2022 года из мест лишения свободы начали выпускать заключенных с военным опытом, готовых участвовать в боевых действиях в ситуации военного положения. Об этом журналистам сообщил прокурор Андрей Синюк.Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-под стражи были освобождены украинцы "с опытом ведения боевых действий" и все санкции с них сняты."Было принято непростое с моральной точки зрения решение: в условиях военного положения участники боевых действий — украинцы с реальным боевым опытом — будут освобождены из-под стражи и смогут искупить свою вину", — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram.Уголовники, выпущенные по экстренной амнистии, теперь не просто на свободе, они получили оружие. В том числе те, кто известен особой жестокостью, склонностью к садизму, педофилии, инцесту и другим чудовищным патологиям. Один из таких — бывший командир добровольческого батальона "Торнадо" Руслан Онищенко.По свидетельству очевидцев и утечкам, Онищенко вместе со своей командой и другими привлеченными уголовниками, сформировал новый батальон, который дислоцируется недалеко от Киева. Есть данные, что "экс-торнадовцы" отобрали БТР и дополнительное вооружение у ВСУ и начали заниматься привычным делом.На передовую "торнадовцы" не спешат. Впрочем, они никогда туда не спешили, предпочитая заниматься пытками, провокациями, издевательствами и грабежами в тылу.Среди освобожденных бывших бойцов карательного батальона оказался и Даниил Ляшук, известный по прозвищу "Моджахед". По информации экс-депутата Игоря Мосийчука, приговоренного к десяти годам "Моджахеда" выпустили на свободу еще летом 2021 года. С феврале в соцсетях появляются видеозаписи, на которых Ляшук с оружием в руках рассказывает, что воюет в составе украинской армии.Садист и извращенец "Моджахед" прямо сейчас находится на фронте.О том, как украинским детям прививали нацизм и пропагандировали ненависть к России, читайте в материале Техника зомбирования: как украинских детей учили ненавидеть "москалей"."Горловская мадонна", дети, старики, женщины, истекающие кровью на улицах своих городов: фотосвидетельства геноцид мирного населения Донбасса.* СМИ, выполняющее функции иноагента

украина

луганская область

луганская народная республика

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Выступление главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса в прямом эфире украинской передачи «Шустер live» 2015 г. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал об ужасных пытках, которые применяли бойцы роты Торнадо. Доказательства он предоставил в прямом эфире передачи «Шустер live» на телеканале «112 Украина» 19.06.2015. 2022-04-20T11:15 true PT6M52S

Пострадавшие рассказывают о зверствах бойцов "Торнадо". Следственный эксперимент генпрокуратуры Украины Генпрокуратура опубликовала запись показаний пострадавших от беспредела бойцов расформированной роты специального назначения "Торнадо". На видео пострадавшие и свидетели рассказали о пытках, которые к ним применяли некоторые бойцы роты. 2022-04-20T11:15 true PT5M12S

Изнасилование, пытки, грабежи — потерпевшие в суде дают показания против "Торнадо" Офис генерального прокурора Украины опубликовал видеозапись закрытого судебного заседания, на котором потерпевшие давали показания против своих мучителей из нацбатальона "Торнадо". 2022-04-20T11:15 true PT7M29S

Подсудимые из нацбата "Торнадо" срывают судебное заседание Подсудимые регулярно срывали судебное заседание. Генпрокуратуре обнародовали фрагменты видеозаписи заседания, с эпизодами срывов заседания, например, где подсудимые обливают присутствующих фекалиями и мочой. 2022-04-20T11:15 true PT1M31S

Стычки с полицейскими и блокада здания суда во время слушаний по делу "Торнадо" Стычки с полицейскими и блокада суда. Бойцы добровольческих батальонов пытались прорваться на закрытое заседание по делу нацбатальона "Торнадо". Успокаивать митингующих полицейским пришлось слезоточивым газом. 2022-04-20T11:15 true PT2M08S

Комбат "Торнадо" Онищенко показательно отчитывает бойцов Запись "линейки" в нацбате "Торнадо", которая попала в руки журналистов телеканала "Звезда". 2022-04-20T11:15 true PT3M14S

"Без пыток жизнь была бы не жизнь": каратели нацбата "Торнадо" признались в пытках Украинские СМИ опубликовали запись разговора командира нацбатальона "Торнадо" Руслана Онищенко со своим заместителем по прозвищу Моджахед. В разговоре бойцы заявляют, что без пыток жизнь была бы не та. 2022-04-20T11:15 true PT1M19S

Освобожденному "Моджахеду" из нацбата "Торнадо" выдали оружие и вернули в войска Бывший военнослужащий национального батальона "Торнадо" вернулся в строй. Видео из соцсети TikTok. 2022-04-20T11:15 true PT0M18S

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