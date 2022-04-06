Рейтинг@Mail.ru
Геноцид мирного населения Донбасса. Женщины, старики, дети - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хедер спецпроекта Донбасс. 2014-2022
Донбасс. Геноцид. 2014-2022
https://ria.ru/20220406/genotsid-1780559091.html
Геноцид мирного населения Донбасса. Женщины, старики, дети
Геноцид мирного населения Донбасса. Женщины, старики, дети - РИА Новости, 06.04.2022
Геноцид мирного населения Донбасса. Женщины, старики, дети
Это ужасающие кадры. В мирное время публиковать такое нельзя. Но мир 8 лет притворялся, что время – мирное. Мы стали современниками и отчасти пассивными участниками геноцида. "Горловская мадонна", дети, старики, женщины, истекающие кровью на улицах своих городов. Молчать об их смертях – преступление. Смотреть на эти фото невозможно. Но вы смотрите.
2022-04-06T14:20
2022-04-06T14:20
донбасс. геноцид. 2014-2022
геноцид в донбассе
украина
луганск
донецк (днр)
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780553668_0:34:866:521_1920x0_80_0_0_4c15f27d1631403141005795abb6f67f.png
украина
луганск
донецк (днр)
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780553668_63:0:803:555_1920x0_80_0_0_343455d6af7c34200dedb6aa56b79570.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геноцид в донбассе, фото, украина, луганск, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины
14:20 06.04.2022
 

Геноцид мирного населения Донбасса. Женщины, старики, дети

Читать ria.ru в
Это ужасающие кадры. В мирное время публиковать такое нельзя. Но мир 8 лет притворялся, что время – мирное. Мы стали современниками и отчасти пассивными участниками геноцида. "Горловская мадонна", дети, старики, женщины, истекающие кровью на улицах своих городов. Молчать об их смертях – преступление. Смотреть на эти фото невозможно. Но вы смотрите.
© Белая книга Новороссии

""Горловская мадонна" – юная Кристина Жук и ее 10-месячная дочка погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибли четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ. Бабушка Киры не сразу смогла найти дочь и внучку. Мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе дочь.

Горловская мадонна - юная Кристина Жук и еще 10-месячная дочка Кира стала одной из многочисленных жертв 27 июля 2014 года. В этот день улицы Горловки были обстреляны вооруженными формированиями Украины из установок Град. В этот день, названный позже Донецким кровавым воскресеньем, погибло четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Кира погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ.
1 из 16

""Горловская мадонна" – юная Кристина Жук и ее 10-месячная дочка погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибли четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ. Бабушка Киры не сразу смогла найти дочь и внучку. Мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе дочь.

© Белая книга Новороссии
© Белая книга Новороссии

Конец июля 2014 года, поселок Юбилейный в Луганской области. Пожилая женщина погибла в результате артиллерийского обстрела ВСУ.

Конец июля 2014 года, пос. Юбилейный, г. Луганск. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины
2 из 16

Конец июля 2014 года, поселок Юбилейный в Луганской области. Пожилая женщина погибла в результате артиллерийского обстрела ВСУ.

© Белая книга Новороссии
© Белая книга Новороссии

8 июня.2014 года. Пятилетняя девочка – жертва обстрела в поселке Семеновка.

08.06.2014 года, пос. Семеновка. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, была убита пятилетняя девочка.
3 из 16

8 июня.2014 года. Пятилетняя девочка – жертва обстрела в поселке Семеновка.

© Белая книга Новороссии
© Белая книга Новороссии

Этот дедушка – один из многих беспомощных стариков, погибших при обстреле Дома престарелых в Луганске 28 июля 2014 года.

Обстрел дома престарелых в Луганске 28 июля 2014 года
4 из 16

Этот дедушка – один из многих беспомощных стариков, погибших при обстреле Дома престарелых в Луганске 28 июля 2014 года.

© Белая книга Новороссии
© РИА Новости . Андрей Стенин

Эта женщина погибла в своей квартире. Это последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.

Тело погибшей в своей квартире женщины. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске
5 из 16

Эта женщина погибла в своей квартире. Это последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.

© РИА Новости . Андрей Стенин
© Белая книга Новороссии

Июль 2014 года, г. Луганск. Женщина в состоянии шока рядом с жертвой артиллерийского обстрела военными ВСУ.

13 – 15.07.2014 года, г. Луганск. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины
6 из 16

Июль 2014 года, г. Луганск. Женщина в состоянии шока рядом с жертвой артиллерийского обстрела военными ВСУ.

© Белая книга Новороссии
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЖительница поселка Голубовка в своем доме после артобстрела.
Ситуация в Славянске
7 из 16
Жительница поселка Голубовка в своем доме после артобстрела.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Соседи помогают женщине, дом которой загорелся из-за попадания в него снаряда.

Последствия артобстрела Славянска украинскими военными
8 из 16

Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Соседи помогают женщине, дом которой загорелся из-за попадания в него снаряда.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© Белая книга Новороссии

27 января.2015 года, г. Донецк. Во время артиллерийского обстрела военными ВСУ погиб четырехлетний Саша. В его спину попал осколок снаряда.

27.01.2015 года, г. Донецк. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, четырехлетний Саша убит осколком в спину
9 из 16

27 января.2015 года, г. Донецк. Во время артиллерийского обстрела военными ВСУ погиб четырехлетний Саша. В его спину попал осколок снаряда.

© Белая книга Новороссии
© Белая книга Новороссии

14 августа 2014 года, район пересечения ул. Артема и ул. 25-летия РККА, г. Донецк. Пожилая женщина – жертва обстрела ВСУ.

14.08.2014 года, район пересечения ул. Артёма и ул. 25–летия РККА, г. Донецк. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины
10 из 16

14 августа 2014 года, район пересечения ул. Артема и ул. 25-летия РККА, г. Донецк. Пожилая женщина – жертва обстрела ВСУ.

© Белая книга Новороссии
© РИА Новости . Андрей СтенинОтпевание погибших во дворе жилого дома. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.
Отпевание погибших во дворе жилого дома. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.
11 из 16
Отпевание погибших во дворе жилого дома. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.
© РИА Новости . Андрей Стенин
© Белая книга Новороссии

2 января 2015 года, г. Шахтерск. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из ВСУ маленький Ваня Воронов лишился правой руки и обеих ног. Его младший брат Тимофей, а также его отец – погибли на месте.

 02.01.2015 года, г. Шахтерск. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, маленький Ваня Воронов лишился правой руки и обеих ног. Его младший брат Тимофей, а также его отец – погибли на месте.
12 из 16

2 января 2015 года, г. Шахтерск. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из ВСУ маленький Ваня Воронов лишился правой руки и обеих ног. Его младший брат Тимофей, а также его отец – погибли на месте.

© Белая книга Новороссии
© РИА Новости . Андрей Стенин

Голубовка после артобстрела. Старики оплакивают сыновей.

2454426 27.06.2014 Жертвы среди мирного населения после артобстрела поселка Голубовка. Андрей Стенин / РИА Новости
13 из 16

Голубовка после артобстрела. Старики оплакивают сыновей.

© РИА Новости . Андрей Стенин
© РИА Новости / Андрей Стенин

Выжившие, но теперь бездомные. Жители микрорайона Артема в Славянске.

2455300 29.06.2014 Семья во дворе жилого дома, в котором были разрушены многие квартиры. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске. Андрей Стенин / РИА Новости
14 из 16

Выжившие, но теперь бездомные. Жители микрорайона Артема в Славянске.

© РИА Новости / Андрей Стенин
© Белая книга Новороссии

Сентябрь 2014 года, Енакиево. Бабушка – жертва артиллерийского обстрела солдатами ВСУ.

02.09.2014 года, г. Енакиево. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины
15 из 16

Сентябрь 2014 года, Енакиево. Бабушка – жертва артиллерийского обстрела солдатами ВСУ.

© Белая книга Новороссии
© Белая книга Новороссии

5 ноября 2014 года, г. Донецк. При артиллерийских ударах со стороны военных преступников из ВСУ на стадионе школы №63 были убиты два школьника.

05.11.2014 года, г. Донецк. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, на стадионе школы № 63 было убито два школьника.
16 из 16

5 ноября 2014 года, г. Донецк. При артиллерийских ударах со стороны военных преступников из ВСУ на стадионе школы №63 были убиты два школьника.

© Белая книга Новороссии
 
Донбасс. Геноцид. 2014-2022Геноцид в ДонбассеУкраинаЛуганскДонецк (ДНР)ДонбассВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала